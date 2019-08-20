Зарядили дожди, пистолеты: Как снять современный боевик, и не показаться ретроградом?

В российский прокат 22 августа выходит новая часть успешной франшизы «Падение Ангела», которая продолжает историю профессионального телохранителя Майка Бэннинга. Главный герой в исполнении Джерарда Батлера вновь предстанет перед зрителем в образе защитника первого человека в США, который готов пожертвовать всем ради своего босса. Триквел идет по классической, но при этом логичной схеме развития персонажа. Если в «Падении Олимпа» Майк возвращал доверие президента, а во второй части уже на чужой территории спасал сразу несколько глав государств, то в «Падении ангела» он сам становится главным подозреваемым в покушении на главу Белого дома. Теперь Майку предстоит не просто доказать свою невиновность и найти тех, кто его подставил, но и спасти от смертельной угрозы своего нового начальника. Ставки как никогда высоки, и только выбранный жанр картины и Батлер в главной роли могут внушить зрителю уверенность в том, что все в итоге закончится хорошо, и нас в очередной раз ждет увлекательное экранное зрелище. В преддверии премьеры кинобозреватель Денис Юрьев решил порассуждать об ингредиентах современного успешного боевика, которые могут привлечь в кинотеатры массовую аудиторию в 2019 году
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Реалистичный главный герой, который может проиграть
Выбор основного действующего лица, человека, с которым зритель рука об руку пройдет через все невзгоды и испытания, – Альфа и Омега любого качественного экшена. Если смотрящий не будет чувствовать эмоциональной привязанности к главному герою – пиши пропало. Боевики 80-х апеллировали к мальчишескому восторгу перед крутыми мужиками с огромными пушками и не менее внушительными бицепсами. Шварценеггер
, Сталлоне
, Ван Дамм
– вот герои поколения, которые решали все проблемы при помощи грубой силы. Современный же протагонист должен быть чуть многограннее. Он умен, хитер, более сосредоточен, а главное – похож на реального человека, а не греческого Бога, который научился пользоваться крупнокалиберным пулеметом. Пример подобного героя – почти все экшн-роли Лиама Нисона
в последние десять лет. Суровый подтянутый мужчина за шестьдесят, настоящий профессионал, бывший или действующий военный, который при должной сноровке может постоять за себя, вызывает у современного зрителя большую симпатию. Такого человека, в отличие от какого-нибудь Коммандос, вы можете каждый день увидеть на улице, поэтому сопереживать ему намного проще.
Мотивация «они украли/убили/обидели кого-то дорогого мне» уже тоже не работает. Зритель требует от сценария более четкого нарратива. Возьмем, к примеру, недавний фильм с тем же Нисоном «Пассажир
». Бывший работник спецслужб оказывается запертым в движущемся поезде, и за какой-то час должен выполнить требования террористов, иначе его семью убьют. Ты понимаешь накал страстей внутри героя, видишь его замешательство, болеешь за него, поэтому его ошибки и порой нелогичность действий списываешь на волнение и неожиданность сложившейся ситуации. Этот заложенный еще в первом «Крепком орешке
» образ не всесильного героя, который может проиграть, позволяет сценаристам держать интригу до самого конца, даже если смотрящий все равно знает, что в финале его ждет хэппи-энд. В итоге, хочешь работающий характер главного героя боевика – сделай его хотя бы в теории смертным.
Отличный экшн и спецэффекты
Авторы провальных боевиков в последнее время считают, что количество всегда равно качеству. Однако если в фильме число взрывов, погонь, и перестрелок – основной продающий пункт в меню, то они должны быть всегда поданы к месту. Удачный пример подобного визуального мастерства – последние фильмы франшизы «Форсаж
». Каждый яркий блик на экране, каждый потраченный доллар на умопомрачительный трюк выглядят там к месту. Экшн не перегружен, зрителю дают отдохнуть в перерывах, когда главные герои подкалывают друг друга, ссорятся или Вин Дизель толкает очередную пафосную речь. Благодаря этому во время просмотра очень сложно заскучать, несмотря на порой бредовость происходящего.
Если же переборщить с взрывами и спецэффектами – получится сиквел «Тихоокеанского рубежа
». Первая
часть, снятая Гильермо Дель Торо
, завораживала своим визуалом благодаря правильному темпу повествования. В сиквеле же было так много взрывов на одну минуту хронометража, что нескончаемые драки роботов просто надоедали к середине повествования. Тот же эффект, кстати, сгубил франшизу про «Трансформеров
» – качество графики упало, а количество не спасло. Хочешь восторга смотрящего от картинки на экране – соблюдай правильный баланс.
Не только взрывы и 3D-графика
На самом деле эффекты вообще не панацея хорошего боевика. И в последнее время многие представители жанра это доказывают. Развитие технологий и погоня за эффектностью происходящего убили в боевиках нулевых все то, за что аудитория их любила. Вместо выверенных трюков и умопомрачительных перестрелок, снятых на натуре при помощи каскадеров и пиротехники, нам начали показывать фильмы, в которых половина хронометража – нарисованный на компьютере мультфильм. Только в последнее десятилетие голливудские продюсеры вспомнили про принципы старой школы, и вновь начали возвращаться к рецептам из прошлого, на которые зрители, объевшись графикой, набросились с нескрываемым голодом. Успех трилогии про неразговорчивого и сурового наемного убийцу Джона Уика
предвосхитил тенденцию развития нынешних лучших представителей жанра.
Сейчас хороший боевик может быть снят практически без помощи хромакея, а звезда фильма за полгода до съемок тренируется с лучшими боевыми инструкторами, чтобы овладеть всеми видами стрелкового оружия. Погони, взрывы, драки – все это сделано руками, без использования технологий, а бои напоминают выверенный танец. Вместе с этой модой на настоящее в кино вернулось ощущение неподдельности: происходящее на экране снова стало похоже на реальные боевые действия. Это, кстати, помогает лентам пройти испытание временем. Боевики со старенькими спецэффектами начала нулевых выглядят сейчас просто смешно, а вот там, где режиссер не побоялся сделать все в живую, все смотрится так же бодро и натуралистично. В общем, если хочешь привлечь к своему фильму большую аудиторию, не обязательно зацикливаться на спецэффектах.
Боевик может быть чем-то большим, чем калейдоскопом погонь и драк
В 2019 году не так-то просто привлечь кого-то в кинотеатр просто фабулой о том, что хороший парень борется с гипотетическими злодеями. Зритель избалован интересными сюжетами, поэтому и боевики идут в ногу со временем. Тем более хорошо поставленному экшну вовсе не мешает какая-никакая смысловая нагрузка. Например, обласканный зрителями и критиками в прошлом году «Апгрейд
» вобрал в себя, как кажется, две несовместимые вещи. С одной стороны, фильм был филигранно снят – в нем просто море талантливо поставленных боевых сцен, жестокие эпизоды убийств, оригинальные операторские находки, а динамика происходящего на экране создает эффект нескончаемой феерии драк и перестрелок. С другой стороны, кино крайне интересно преподносит и развивает идеи искусственного интеллекта и прогресса, их в прямом смысле власти над человеком, и показывает не радужный финал подобных взаимодействий. Именно синергия сюжета и экшн-составляющей дала фильму такой успех у искушенной публики. Хочешь удивить зрителя – не бойся заставить его немного подумать во время сеанса.
Боевик «Падения ангела» в кино с 22 августа.