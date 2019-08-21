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Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей

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21 августа 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти двойных билетов на премьеру драмы Александра Велединского «В Кейптаунском порту», которая состоится 26 августа в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт».

Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.

Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «В Кейптаунском порту» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 25 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем, желаем удачи!

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персоны
Александр Велединский
фильмы
В Кейптаунском порту

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Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей фотографии
Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей фотографии
Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей фотографии
Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей фотографии
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