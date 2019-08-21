Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей

Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш пяти двойных билетов на премьеру драмы Александра Велединского
«В Кейптаунском порту
», которая состоится 26 августа
в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт»
.
Моряк, Пахан и Салажонок. Они встретились лишь однажды, летом 1945, на Дальнем Востоке, с оружием в руках и с серьезными намерениями. Все закончилось перестрелкой, и каждый из участников уверен, что убил двух других. Однако судьба подарила всем им долгую, насыщенную событиями жизнь. Пройдет более полувека и в один из дней в разных точках Земли произойдут события, связанные с той роковой встречей лета 1945, а зритель узнает, как круто изменила она жизнь каждого героя и не только.
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «В Кейптаунском порту» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 25 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём писем, желаем удачи!