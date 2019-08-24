«Команда мечты» для наших читателей

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Билеты на премьеру «В Кейптаунском порту» для наших читателей

Четыре удачные составляющие самого олдскульного киножанра.

Зарядили дожди, пистолеты: Как снять современный боевик, и не показаться ретроградом?

18 августа

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году

51 проект режиссеров-дебютантов в игровом полнометражном кино, которые получили субсидию, отправлены в резерв и оставлены без внимания