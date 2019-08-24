«Команда мечты» для наших читателей

Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш трёх пар билетов на премьерный показ фильма «Команда мечты
», который состоится 28 августа
в 20:00 в московском Доме Кино
!
Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина (Ян Цапник), которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, - его семья и любовь или карьера и прежняя слава?
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Команда мечты» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 27 августа
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем, желаем удачи!