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«Команда мечты» для наших читателей

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24 августа 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх пар билетов на премьерный показ фильма «Команда мечты», который состоится 28 августа в 20:00 в московском Доме Кино!

Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина (Ян Цапник), которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, - его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

«Команда мечты» для наших читателей

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Команда мечты» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 27 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

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Ян Цапник
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«Команда мечты» для наших читателей фотографии
«Команда мечты» для наших читателей фотографии
«Команда мечты» для наших читателей фотографии
«Команда мечты» для наших читателей фотографии
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