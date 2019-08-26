Ты не входишь в мои планы: 7 фильмов, в которых герои выбирают между карьерой и семьей

29 августа в прокат выходит фильм режиссера и продюсера Филиппа Абрютина «Команда мечты», в котором каждый из героев сталкивается с необходимостью расставить перед собой жизненные приоритеты и определить, какую цену он готов заплатить за исполнение заветного желания. Причем, проблему ценностного выбора решают как взрослые люди (в картине играют Роман Мадянов, Владимир Сычев, Юрий Стоянов), так и дети – современные Ромео и Джульетта (Тагир Метшин и Ксения Золотова). Главный же герой – футбольный комментатор Степан Вершинин (Ян Цапник), уволенный с телеканала за «неспортивное» поведение во время прямой трансляции. Из-за рабочих проблем и недостатка времени у него серьезный разлад и в личной жизни. На одну чашу весов приходится класть семью, на другую – карьеру. Как он выкарабкается из затруднительного положения, вы узнаете, посмотрев картину, а пока мы вспоминаем другие фильмы, в которых герои делали выбор между работой и душевными привязанностями, причем частенько не в пользу последних.
Семьянин (2000)
Эта картина с Николасом Кейджем
– добрая рождественская история о том, что любовь и семья важнее любых денег и карьеры. Герой картины Джек Кэмбэл уезжает от любимой в столицу на заработки, хотя та просит остаться. Через 13 лет успешной богатой жизни, за которые он ни разу так и не подумал вернуться, конечно, под Рождество Джеку выпадает возможность посмотреть, какова была бы его жизнь, не выбери он карьеру. Проснувшись, он обнаруживает, что все его достижения испарились, а рядом старая знакомая и детишки, которых нужно вести в садик. В итоге мужчина должен выбрать – оставаться ему президентом инвестиционной компании и наслаждаться роскошью и любовницами или продавать автопокрышки, но быть семьянином.
«Матч Пойнт», (2005)
Бескомпромиссная драма, вывернутый наизнанку Достоевский от знатока человеческих нравов и пороков Вуди Аллена
. Честолюбивый теннисист Крис (Джонатан Рис Майерс
), спортивная жизнь которого заканчивается, заводит роман с сексуальной богиней Нолой (Скарлетт Йоханссон
). Однако эта девушка, как он затем понимает, не способна помочь ему выбиться в люди. Открывшиеся перед ним двери богатого дома (и вместе с ними – невероятные возможности) вынуждают его порвать с Нолой. Та сопротивляется. Тогда на помощь приходит тот самый роман русского писателя, который парень прочел недавно. И конечно, как и в спорте, здесь необходимо немного везения.
Дьявол носит Prada (2006)
Девушка Энди из провинции (Энн Хэтэуэй
) устраивается на работу в фэшн-империю ассистенткой главы дома бизнес-леди Миранды (Мэрил Стрип
). Та с порога проявляет себя ледяной стервой без эмоций и, очевидно, что ее верхуспешная карьера построена на костях отношений с собственными детьми и мужьями, а также прочих жертвах и предательствах. Молодой девушке предстоит выбор – либо принять правила игры и встраиваться в систему, полностью отдавая себя работе, либо сохранить отношения с друзьями и семьей.
Мне бы в небо (2009)
Печальная комедия о трудоголике Райане Бингэме (Джордж Клуни
), который проводит 300 с лишним дней в году в небе над посткризисной Америкой – его нанимают трусоватые боссы, чтобы деликатно сообщить подчиненным об увольнении. Жизнь у Райана комфортно устаканилась: перелеты первым классом, ночи в умеренно роскошных апартаментах, из постоянных знакомых – только случайные попутчицы, с которыми можно заняться сексом и обменяться кредитками, и молоденькая сотрудница Натали (Анна Кендрик
), которой Райан дает уроки лицемерия. С ней Бингэм бесконечно перемещается из одного населенного пункта в другой, его желание пустить наконец где-нибудь корни постепенно разгорается, внезапно, как и всегда, является любовь, но время уже ушло и, кажется, ничего изменить нельзя.
Стажер (2015)
70-летний пенсионер Бенджамин Уиттакер (Роберт де Ниро
), похоронивший жену, натыкается на объявление о приёме стажёров в интернет-магазин женской одежды «About the Fit» (ATF), основанный молодой и предприимчивой Джулс Остин (Энн Хэтэуэй
), и принимает решение тряхнуть стариной. И вот уже Бен, одетый в официальный костюм, начинает первый рабочий день в перспективной фирме. Его назначают личным помощником самой Джулс. Именно от Бена забросившая семью женщина получит бесценный жизненный опыт и поймет, что не стоит жертвовать близкими ради успешной карьеры.
Ла-ла Ленд (2016)
Удостоенный семи «Золотых глобусов», Кубка Вольпи за лучшую женскую роль и шести «Оскаров» мюзикл про любовь и мечты в Лос-Анджелес Дэмиена Шазелла
. Начинающая актриса Миа (Эмма Стоун
) приезжает в город грёз за успехом и славой. Работает там официанткой, ходит на прослушивания и однажды встречает пианиста Себастьяна (Райан Гослинг
), который мечтает открыть собственное джаз-кафе. Они влюбляются друг в друга, но их отношения должны будут пройти проверку – не бытом, а мерцающей возможностью реализовать свою мечту. Неподходящее время для любви – когда ты идешь к заветной цели.
Быть Астрид Линдгрен (2018)
Драма о судьбе юной женщины, которой только-только было шестнадцать, а вот уже первая работа в газете и связь с женатым мужчиной, беременность, осуждение матери-пуританки, роды, борьба за выживание. Малыша Лассо приходится на время отдать в чужую семью – такова юность культовой писательнице, придумавшей Карлсона, Пеппи и других любимых сказочных героев. Жизнь Астрид, далеко не сказочная, захвачена в один из самых драматичных моментов, когда решалась судьба ее маленького сына. Находясь каждый миг на распутье, она выбирает сердцем, она всегда там, где любовь, она сама и есть любовь.
«Команда мечты
» в прокате с 29 августа
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