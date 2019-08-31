Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пятый «Рэмбо», «Щегол» и ещё 15 фильмов сентября

31 августа
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
31 августа 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

Пятый «Рэмбо», «Щегол» и ещё 15 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Щегол»



«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette?



В адаптации романа Марии Семпл рассказывается про пятидесятилетнюю Бернадетт (Кейт Бланшетт), в прошлом архитектора, а в настоящем — мать и жену, предпочитающую сидеть почаще дома. Когда дочь Бернадетт умоляет родителей организовать семейное путешествие в Антарктиду, годы затворничества выливаются во внезапное исчезновение героини. Экранизацию поставил Ричард Линклейтер.

Выход в прокат: 5 сентября



«Одесса»



Валерий Тодоровский поведает про Одессу августа 1970-го, когда город был неделю закрыт из-за эпидемии холеры. Главный герой – журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном. В ленте задействованы Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Евгения Брик.

Выход в прокат: 5 сентября



«Оно 2» / It: Chapter Two



Джей Райан, Джессика Честейн, Джеймс Макэвой и Билл Хэйдер в сиквеле адаптации романа Стивена Кинга, поставленном всё тем же Энди Мускетти, предстанут в образах повзрослевших героев первой части. Юные звёзды и Билл Скарсгард в качестве Пеннивайза также появятся в кадре. Must see.

Выход в прокат: 5 сентября



«Работа без авторства» / Werk ohne Autor



Трёхчасовой фильм-роман Флориана Хенкеля Доннерсмарка, рефлексирующий на тему искусства и добравшийся до номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус», а также получивший два приза Венецианского МКФ-2018.

Выход в прокат: 5 сентября



«Царство» / キングダム



Экранизация одноимённой культовой манги Ясухисы Хары поведает зрителям о Китае периода Сражающихся царств и двух сиротах, мечтающих стать великими генералами. Картину поставил Синсуке Сато.

Выход в прокат: 5 сентября



«Бунюэль в лабиринте черепах» / Buñuel en el laberinto de las tortugas



Биографическая драма о жизни испанского и мексиканского кинорежиссёра Луиса Бунюэля выполнена в жанре рисованного мультфильма. В центре сюжета — история создания его документального шедевра «Земля без хлеба». За постановку ленты отвечал Сальвадор Симо.

Выход в прокат: 12 сентября



«Годовщина революции»



Шедевр Дзиги Вертова возвращается на большие экраны спустя 100 лет после премьерного показа. Основатель документального кино смонтировал хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции. Сцены фильма изображают историю смены строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года.

Выход в прокат: 12 сентября



«Дорогой папа»



Лирическая комедия Михаила Расходникова, чьим украшением стали Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычёв, Ирина Пегова, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович и Юлия Сулес, представляет собой историю о перевоспитании, но не ребёнка, а взрослого. Исправиться предстоит владельцу торговой сети, а за воспитание возьмётся его дочь, которую он бросил, когда ей было два года.

Выход в прокат: 12 сентября



«Манхэттен» / Manhattan



Ещё одна классическая картина, которую прокатчики вернут на большие экраны. Сатирической и завораживающей ленте Вуди Аллена с великолепной операторской работой Гордона Уиллиса и прекрасной музыкой Джорджа Гершвина, вышедшей в 1979-м, исполнилось 40 лет.

Выход в прокат: 12 сентября



«Стриптизёрши» / Hustlers



Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Карди Би, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт и Джулия Стайлз сыграли в криминальной трагикомедии о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, превратившихся в грабительниц. Вдохновением для режиссёра и сценаристки Лорин Скафария послужила статья журналистки Джессики Пресслер «Реванш стриптизёрш».

Выход в прокат: 12 сентября



«Щегол» / The Goldfinch



Долгожданная экранизация романа Донны Тартт про злоключения американского сироты с Энселом Элгортом, Николь Кидман и Джеффри Райтом в ролях.

Выход в прокат: 12 сентября



«Между нами музыка» / Song to Song



Райан Гослинг, Руни Мара, Майкл Фассбендер, Натали Портман в новой работе Терренса Малика разыграют любовный четырёхугольник в мире музыки.

Выход в прокат: 19 сентября



«Рэмбо: Последняя кровь» / Rambo: Last Blood



Сильвестр Сталлоне вновь вернулся к одному из прославивших его персонажей. На сей раз постаревший Джон Рэмбо под присмотром режиссёра Адриана Грюнберга уничтожит членов преступной организации, промышляющей торговлей женщинами.

Выход в прокат: 19 сентября



«Тайна печати дракона»



От прозы Гоголя в самом дорогом проекте в истории российского кино осталась лишь сказочная атмосфера, зато здесь задействованы Джеки Чан, Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Арнольд Шварценеггер и другие диковинные актёры.

Выход в прокат: 19 сентября



«Элефант»



Алексей Красовский снял семейную комедию про детского писателя Валентина Шубина, прославившегося серией рассказов про слона Мишку. Продюсером и исполнителем главной роли стал Алексей Гуськов, также в фильме играют Полина Агуреева, Евгения Дмитриева, Ян Цапник и французский писатель Фредерик Бегбедер.

Выход в прокат: 19 сентября



«Герой»



Фильм Карена Оганесяна с Александром Петровым в главной роли. Его герой 15 лет назад окончил спецшколу Службы внешней разведки, а потом осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Всё меняется, когда однажды ему звонит считавшийся погибшим отец, которого играет Владимир Машков.

Выход в прокат: 26 сентября



«К звёздам» / Ad Astra



В картине Джеймса Грэя инженер армейского корпуса в исполнении Брэда Питта отправляется в космическое путешествие на поиски отца, который грезил найти внеземную цивилизацию. В актёрской команде – Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джон Ортиз, Рут Негга и Джейми Кеннеди.

Выход в прокат: 26 сентября




Смотрите также в кинотеатрах:

с 5 сентября
Акулы
Дефолт
Жара
Королевские каникулы
Опасные секреты

с 12 сентября
Капитал в XXI веке
Промар
Птичий дозор
Пункт назначения: Смайл
Русское краткое. Победители Кинотавра 2019
Сорокин трип

с 14 сентября
Мульт в кино. Выпуск № 102

с 19 сентября
Yesterday
Братья Медведи: Тайна трёх миров
Воскресенье
Дело Коллини
Зеровилль
Комната желаний
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Побег из джунглей
Проклятие «Мэри»
Сестрёнка
Слон и бабочка

с 26 сентября
Боже мой!
Иванов
Подкидыш
После свадьбы
Призрачный патруль
С любовью, Антоша
Связанные миры
Тварь
Улётные букашки

с 28 сентября
Мульт в кино. Выпуск № 103

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, спин-офф «Форсажа» и ещё 12 фильмов августа
Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате
Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года
Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года
Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияКомедияНаучная фантастикаНемецкое кинопремьеры годаРоссийские фильмысиквелСоветское киноХоррорЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Полина АгурееваВуди АлленИева АндреевайтеФредерик БегбедерКарди БиКейт БланшеттЕвгения БрикЛуис БунюэльВладимир ВдовиченковДзига ВертовКонстанс ВуДжордж ГершвинРайан ГослингДжеймс ГрэйАдриан ГрюнбергАлексей ГуськовТомми Ли ДжонсЕвгения ДмитриеваФлориан Хенкель фон ДоннерсмаркДжейми КеннедиНиколь КидманСтивен КингАлексей КрасовскийРичард ЛинклейтерДженнифер ЛопесВалентина ЛяпинаДжеймс МакэвойТерренс МаликРуни МараВладимир МашковАндрес МускеттиРут НеггаКарен ОганесянДжон ОртизКеке ПалмерИрина ПеговаАлександр Петров (III)Брэд ПиттНатали ПортманДжей РайанДжеффри РайтКсения РаппопортМихаил РасходниковЛили РейнхартИрина РозановаДональд СазерлендБилл СкарсгардЛорин СкафарияДжулия СтайлзСильвестр СталлонеЮлия СулесВладимир СычёвВалерий ТодоровскийГордон УиллисМайкл ФассбендерДжейсон ФлемингРутгер ХауэрБилл ХейдерЯн ЦапникЕвгений ЦыгановДжеки ЧанДжессика ЧестейнАрнольд ШварценеггерЭнсел ЭльгортЛеонид ЯрмольникИгорь Ясулович
фильмы
Бунюэль в лабиринте черепахГеройГодовщина революцииДорогой папаЗемля без хлебаК звёздамКуда ты пропала, Бернадетт?МанхэттенМежду нами музыкаОдессаОно 2Работа без авторстваРэмбо: Последняя кровьСтриптизёршиТайна печати драконаЦарствоЩеголЭлефант

фотографии >>
«Оно 2»
«Бунюэль в лабиринте черепах»
«Щегол»
«Стриптизёрши»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.
Людмила Мальцева
27 августа ушла из жизни актриса Людмила Мальцева.
Борис Горлов
26 августа ушёл из жизни режиссёр Борис Горлов.
Игорь Хомский
25 августа погиб режиссёр Игорь Хомский.

День рождения >>

Григорий Бакланов (II)
Владимир Герасимов
Анна Капалева
Денис Капустин
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Ричард Бэйзхарт
Ричард Гир
Жермен Дамар
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Мечислав Хрыневич
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Битва
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм
Россия, 2019
Коко-ди Коко-да
арт-хаус, драма
Дания, Швеция, 2019
Спасатели
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези
Китай, 2017
Я иду искать
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен