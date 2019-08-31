Пятый «Рэмбо», «Щегол» и ещё 15 фильмов сентября

В адаптации романа Марии Семпл рассказывается про пятидесятилетнюю Бернадетт (Кейт Бланшетт), в прошлом архитектора, а в настоящем — мать и жену, предпочитающую сидеть почаще дома. Когда дочь Бернадетт умоляет родителей организовать семейное путешествие в Антарктиду, годы затворничества выливаются во внезапное исчезновение героини. Экранизацию поставил Ричард Линклейтер.
Биографическая драма о жизни испанского и мексиканского кинорежиссёра Луиса Бунюэля выполнена в жанре рисованного мультфильма. В центре сюжета — история создания его документального шедевра «Земля без хлеба». За постановку ленты отвечал Сальвадор Симо.
Шедевр Дзиги Вертова возвращается на большие экраны спустя 100 лет после премьерного показа. Основатель документального кино смонтировал хроникальные материалы к первой годовщине Октябрьской революции. Сцены фильма изображают историю смены строя в России в период с февраля 1917 года до ноября 1918 года.
Ещё одна классическая картина, которую прокатчики вернут на большие экраны. Сатирической и завораживающей ленте Вуди Аллена с великолепной операторской работой Гордона Уиллиса и прекрасной музыкой Джорджа Гершвина, вышедшей в 1979-м, исполнилось 40 лет.
Сильвестр Сталлоне вновь вернулся к одному из прославивших его персонажей. На сей раз постаревший Джон Рэмбо под присмотром режиссёра Адриана Грюнберга уничтожит членов преступной организации, промышляющей торговлей женщинами.
Фильм Карена Оганесяна с Александром Петровым в главной роли. Его герой 15 лет назад окончил спецшколу Службы внешней разведки, а потом осел в одном из европейских городов и уже не вспоминает о России. Всё меняется, когда однажды ему звонит считавшийся погибшим отец, которого играет Владимир Машков.