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Вручаем билеты на культовый фильм «Игла»

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7 августа 2019
15 августа во всех кинотеатрах сети «КАРО» в рамках проекта КАРО.Арт пройдут показы отреставрированной версии фильма «Игла», главную роль в котором исполнил Виктор Цой.

В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Рашид Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов, актёры фильма Александр Баширов и Марина Смирнова.

Вручаем билеты на культовый фильм «Игла»

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух пар билетов на показ и обсуждение фильма «Игла», который состоится 15 августа в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь».

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Игла» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Двое победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 14 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем и желаем удачи!

Показы фильма пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Билеты на показы доступны на сайте КАРО.

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персоны
Александр Баранов (II)Александр БашировБахыт (Бахитжан) КилибаевРашид НугмановВиктор Цой
фильмы
Игла

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