Вручаем билеты на культовый фильм «Игла»

15 августа
во всех кинотеатрах сети «КАРО» в рамках проекта КАРО.Арт
пройдут показы отреставрированной версии фильма «Игла
», главную роль в котором исполнил Виктор Цой
.
В московском киноцентре «Октябрь» фильм представят и обсудят со зрителями режиссёр Рашид Нугманов
, сценаристы Бахыт Килибаев
и Александр Баранов
, актёры фильма Александр Баширов
и Марина Смирнова
.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на показ и обсуждение фильма «Игла», который состоится 15 августа в 20:00
в московском киноцентре «Октябрь».
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Игла» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Двое победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 14 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём писем и желаем удачи!
Показы фильма пройдут в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.
Билеты на показы доступны на сайте КАРО
.