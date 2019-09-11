Что случилось «Однажды в Трубчевске»?

Друзья, мы начинаем розыгрыш билетов на премьеру фильма Ларисы Садиловой
«Однажды в Трубчевске
», которая состоится 15 сентября в 19:00 в московском киноцентре «Октябрь»
.
Картина участвовала в конкурсе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля и в основном конкурсе 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Фильм уникален тем, что финал ему придумали простые люди, а в картине снимались обычные горожане.
В маленьком городке все на виду. Как ни скрывай походы налево, до семьи дойдут тревожные сигналы. И тогда придется делать выбор: строить на ровном месте союз с новой «половинкой» или повиниться перед старой, да и вернуться к привычному течению жизни. Перед таким выбором встают герои фильма.
Для участия сделайте репост этого объявления в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Однажды в Трубчевске» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 14 сентября
и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Для всех желающих билеты доступны на сайте КАРО
.
Ждём ваши письма!