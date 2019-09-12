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«Иванов» приглашает на премьеру

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12 сентября 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти пар билетов на премьеру трагикомедии Дмитрия Фальковича «Иванов», которая состоится 21 сентября, в 19:30, в московском киноцентре «Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт. После показа состоится встреча c автором, модератор — кинокритик и шеф-редактор раздела кино Colta.ru и Кинопоиска Василий Корецкий.

«Иванов» приглашает на премьеру

Успешный топ-менеджер инвестиционной компании Иванов бежит от преследования силовиков из Москвы в Киев, город без правил, и пытается найти там себе место. Он обнаруживает возможность для легкой наживы, все, что вокруг, можно украсть. В Киеве Иванов со своим другом и бизнес-партнером Спициным ходит по ночным клубам, посещает галерею современного искусства и готовит сделку по покупке судоверфи у местного афериста.

Для участия в розыгрыше сделайте репост этого объявления в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Иванов» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять призёров будут выбраны из писем случайным образом 18 сентября и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем удачи!
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«Иванов» приглашает на премьеру фотографии
«Иванов» приглашает на премьеру фотографии
«Иванов» приглашает на премьеру фотографии
«Иванов» приглашает на премьеру фотографии
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