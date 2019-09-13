Слёзы на морозе, сломанное ребро и альтернативный финал: Лучшие моменты «Рэмбо»

Самые памятные моменты «Рэмбо»
19 сентября в российский прокат выходит пятая часть легендарной киноэпопеи 80-х о суперветеране Вьетнама Джоне Рэмбо «Рэмбо: Последняя кровь», которую под руководством Сильвестра Сталлоне поставил Адриан Грюнберг. По сюжету постаревший герой в попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его самые близкие друзья — девушка Габриэлла и её бабушка Мария. Габриэлла, несмотря на уговоры Джона и Марии, едет в Мексику, чтобы найти своего отца и выяснить у него, почему он оставил семью много лет назад. Но она не достигает цели и по пути исчезает без следа. Рэмбо отправляется на её поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остаётся, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев. Компанию Слаю в новой картине составили Пас Вега, Оскар Хаенада, Луис Мэндилор и Хоакин Косио. Кино-театр.ру предлагает вспомнить лучшие моменты из вселенной «Рэмбо».
Джон Рэмбо появился на свет благодаря американо-канадскому писателю Дэвиду Морреллу
, чей роман «Первая кровь
» был впервые опубликован в далёком 1972 году. По словам автора, идея у него возникла ещё в 1968-м, а прообразом героя стал ветеран Второй мировой войны Оди Мёрфи
, страдавший от синдрома поствоенного шока. Фамилия Рэмбо досталась от сорта яблок и поэта Артюра Рембо
, а имя появилось в киносценарии под влиянием песни времён Гражданской войны When Johnny Comes Marching Home
.
Права на экранизацию книги приобрели, как только она поступила в продажу, но на толковый сценарий и поиски режиссёра с исполнителем главной роли ушло десять долгих лет. За это время проект кочевал по пяти студиям, а от роли Рэмбо отказались Джон Траволта
, Дастин Хоффман
, Аль Пачино
, Клинт Иствуд
, Ник Нолти
, Крис Кристофферсон
, Джефф Бриджес
, Роберт Де Ниро
и Майкл Дуглас
. В итоге права вместе с режиссёром Тедом Котчеффом
перешли от Warner к Марио Кассару
и Эндрю Вайне
, основавшим студию Carolco. До этого дуэт работал над «Победой
» с Сильвестром Сталлоне, а потому ему была предложена роль Рэмбо. Он согласился при условии, что перепишет сценарий под собственное видение своего героя. И уже 22 октября 1982-го на экранах появился новый культовый персонаж, породивший не только серию книг, фильмов, мультфильмов и видеоигр, но и многочисленные подражания и пародии.
Антагонисты
Многим зрителям, наверняка, запомнилась сцена со знакомством Рэмбо и шерифа небольшого провинциального городка Уилла Тизла, принявшего ветерана за бродягу. Бывший морпех Брайан Деннехи
, работавший со Слаем в «Кулаке
», воплотил образ упёртого полицейского по приглашению Котчеффа, которого впечатлили его актёрские способности и внешность. Ранее на роль Тизла рассматривался Джин Хэкмен
. Примечательно, что по книге шериф был ветераном Корейской войны, но в фильме остались лишь намёки на его военное прошлое. Позднее Деннехи закрепил свой успех блестящим дуэтом с Брайаном Брауном
в дилогии
«Иллюзия убийства
».
Побег из полиции
Не менее запоминающаяся сцена была отснята в канадском городке Хоуп, расположенном в Британской Колумбии. Рэмбо хотели побрить такие неплохие актёры, как Дэвид Карузо
и Крис Малки
, но им это не удалось. В последующей за этим событием погоне Сталлоне пришлось бежать и ехать на мотоцикле в майке и джинсах при минусовой температуре. К тому же из-за наледи на дороге актёра заносило, а от встречного ветра у него сильно слезились глаза, и слёзы замерзали от мороза. Да ещё и местный житель проигнорировал оцепление и чуть не сбил звезду грузовичком.
Скалолаз
Легендарный прыжок также добавил седых волос каждому члену съёмочной группы. Мало того, что Сталлоне пришлось полагаться лишь на свои руки, когда он висел над обрывом на высоте пятнадцати метров. Так ещё и вертолёт, из которого по нему стреляли, добавил хлопот. Из-за ветра, поднимаемого винтами, и потоков воздуха из ущелья образовался сильнейший циклон, и Слаю пришлось несладко. Циклон повлиял и на траекторию полёта петард, которыми была заряжена винтовка, — они оглушали и сыпали в глаза щебёнкой. Сам прыжок исполнил мастер своего дела Бадди Джо Хукер
. Впрочем, из-за крупных планов эпизод разбили на три этапа, последний из которых выполнил актёр. После трёх дублей Сталлоне неудачно приземлился и сломал себе ребро, что позволило ему достоверно сыграть. Опыт скалолазания пригодился звезде в 90-е на съёмках «Скалолаза
».
Швейный набор
В наши дни уже давно не удивишь натурализмом, каким дышала сцена с зашиванием раны в «Первой крови». Но в начале 80-х подобные эпизоды были способны приводить зрителей в шок. Сам Сталлоне вспоминает: «Гримёры сделали мне роскошный кровоточащий шрам, который казался таким реалистичным, что я решил проверить его в действии. Прямо во время обеденного перерыва я пришёл в местный травмпункт и попросил дать нитку с иголкой. Под "раненой кожей" была размещена ампула с кровью, так что видок у меня был тот ещё. Санитары начали убеждать меня принять обезболивающее, а я просто зашивал рану у них на глазах. Уверен, что медики Хоупа до сих пор вспоминают эту историю!»
.
Ловушки
Сцену с ловушками в лесу впоследствии использовали все кому не лень. Ветеран Вьетнама, приученный к партизанской войне в глубоком тылу врага, грамотно вывел из строя охотившихся на него копов. В отличие от первоисточника киношный Рэмбо в первой части выступил ярым пацифистом, и за весь фильм жизни лишился только настырный стрелок (Джек Старретт
), выпавший из кабины вертолёта. За такой образ надломленного вояки, загнанного в угол системой, ратовал сам Сталлоне, поскольку он хотел донести до зрителя мысль об уважении к ветеранам. Все лесные сцены были отсняты в лесопарке Британской Колумбии «Золотые уши». В горах темнело рано, поэтому съёмки длились с девяти утра до трёх дня. К тому же мешал туман, и было запрещено отходить от места съёмок дальше, чем на 45 метров. За визуальную составляющую, кстати, отвечал знаменитый оператор Эндрю Лазло
.
Рэмбо плачет
Памятный финальный диалог Рэмбо и его наставника полковника Траутмана мог выглядеть иначе, если бы в съёмках принял участие Кирк Дуглас
. Звезда дал своё согласие после прочтения сценария, но затем появился в самом разгаре съёмок с кучей идей и поправками. Дуглас явно хотел перетянуть одеяло на себя, поскольку согласно его задумке в финале на путь мщения должен был встать именно Траутман после гибели Рэмбо. Но продюсеры и Сталлоне тактично отправили Спартака
домой и срочно нашли ему замену в лице телевизионного актёра Ричарда Кренны
. По его словам, агент позвонил ему «поздней ночью в субботу и сказал: "У меня для тебя две новости. Хорошая в том, что есть отличная роль — ты можешь сыграть полковника Траутмана. Плохая — начинать придётся уже в понедельник"»
. Кренна согласился, и Котчефф позднее с благодарностью вспоминал, как «Ричард прилетел на съемки ночью, а утром ему уже нужно было выйти на площадку. Он встретился со мной и сказал: "Тед, я понятия не имею, что я здесь делаю и каков мой герой. Просто говори мне, что я должен делать и направляй шаг за шагом"»
. Так Кренна стал одной из визитных карточек франшизы.
Альтернативный финал
Финальная развязка стала камнем преткновения Сталлоне с Кассаром и Вайной. Продюсеры были убеждены, что нужно следовать книге, в которой Рэмбо погибал от рук Траутмана, но Слай ясно осознавал, что депрессивный финал отпугнёт потенциальных прокатчиков и зрителей. Поэтому Котчеффу пришлось снять две концовки. По словам режиссёра, создатели «устроили тест-просмотр в Лас-Вегасе с этой концовкой. Весь фильм зал прекрасно реагировал на происходящее, но когда Рэмбо погиб, воцарилась гробовая тишина. И на весь зал раздался голос: "Режиссёр, если ты сидишь в этом зале, я набью тебе морду!"»
. Сталлоне категорически не понравился фильм, и он уже подумывал выкупить и уничтожить негатив, но, к счастью, продюсеры одумались, и картина была перемонтирована и вышла, украшенная музыкой Джерри Голдсмита
. Примечательно, что альтернативному финалу нашли применение в одной из сцен четвёртой части киносерии, когда постаревшему Джону Рэмбо снится кошмар.
Коммандос
Сцену со сборами на операцию по возвращению военнопленных из Вьетнама во второй части
серии Джордж Пан Косматос
снял спонтанно из-за урагана Одиль, уничтожившего большую часть декораций под открытым небом. Чтобы чем-то себя занять, режиссёр снимал Сталлоне в его гостиничном номере. Результат оправдал ожидания, поскольку перед съёмками Слай в течение восьми месяцев накачивал мускулы, да и во время съёмок он каждый день два раза, утром и вечером, занимался в спортзале. И всё это ради конкуренции с Арнольдом Шварценеггером
. Сталлоне позвал Косматоса в фильм, поскольку не хотел совмещать режиссёрскую и актёрскую работу, но оставил за собой право на своё видение сюжета, а данный постановщик как нельзя кстати подошёл из-за своей сговорчивости.
Хищник
Если в первой части Рэмбо справляется с обидчиками в лесах Северной Америки, то в продолжении он маскируется, измазавшись в глине, дабы ликвидировать советских солдат во вьетнамских джунглях. Поначалу были запланированы съёмки в Таиланде, а в сценарии небезызвестного Джеймса Кэмерона
, в корне исправленного Сталлоне, присутствовали сцены в Бангкоке. Но затем подходящие локации нашли в Мексике неподалёку от курорта Акапулько. Спустя пару лет в грязи вымазался Шварц
в «Хищнике
», а в новом веке прибегала к такой маскировке и Лара Крофт в перезапуске Tomb Raider
.
Рэмбо против компьютеров
Если в «Первой крови» Рэмбо уничтожает из пулемёта M60 полгорода, то в сиквеле он по возвращении с задания расстреливает компьютеры в командном центре, который снимали на базе ВВС Мексики. Поводом послужил поступок бюрократа Маршалла Мердока, командовавшего операцией, который приказал вертолёту не забирать Джона вместе со спасённым военнопленным. Эту роль сыграл Чарльз Напьер
, а претендовал на неё Ли Марвин
, чуть не сыгравший Траутмана в оригинале. В фильме также можно увидеть Кренну, Мартина Коува
и Войо Горича
.
Бои без правил
Нельзя оставить без внимания эффектное появление Джона Рэмбо в начале «Рэмбо III
», когда Траутман и агент ЦРУ Роберт Григгс (Кёртвуд Смит
) приходят посмотреть бой на рынке. По книге бой завершился гораздо жёстче, после чего Рэмбо оставил поверженного бойца в луже собственной крови. Это последняя часть серии, в которой сыграл Ричард Кренна.
Порохом пропах
Помните сцену с зашиванием? Оказалось, это были цветочки. В третьей части Джон прижигает рану при помощи горящего пороха. Зрелищно, но в реальности лучше не повторять.
Лучший друг мужчины
Одним из характерных атрибутов серии является нож для выживания. Для первого фильма его изготовил американский мастер Джимми Лайле
, вдохновившись ножом Боуи и дополнив его пилой с большими зубьями на обухе. В рукоятке спрятан набор для выживания: спички, иголка, нитка, компас, а вокруг рукоятки намотана нейлоновая нить, которую можно использовать для рыбалки или изготовления ловушек. Оружие в фильме появилось благодаря Слаю
, заядлому коллекционеру ножей и фанату Лайле, поскольку в книге про нож нет ни слова. Лайле создал нож и для второй части. Он стал немного больше, его лезвие изготовлено из воронёной стали. Нож имеет пилу с 14 зубцами, которой Рэмбо перерезает колючую проволоку, а рукоятка заканчивается отвёртками двух типов. В триквеле уже можно увидеть два разных ножа, изготовленных Гилом Хиббеном
. В кадр часто попадает модифицированный вариант ножа Боуи с лезвием длиной в 29,84 сантиметров с прорезью и рукояткой из древесины макасара.
В четвёртой части место ножа занимает мачете, который выковывает сам Рэмбо, когда узнаёт о судьбе Джули Бенц
и других миссионеров, отправившихся в Бирму. Примечательно, что подобный эпизод был отснят для «Рэмбо III», но в окончательную версию он не попал из-за того, что герой использовал десантный нож заводского производства высокого качества, который сделать в кустарных условиях невозможно.
Рэмбо-лучник
Не менее эффектно смотрится в руках культового ветерана и лук. Рэмбо впервые использует его во второй части. Это был блочный лук Spectra производства компании Hoyt/Easton, модернизированный специально для данного фильма. Именно из него Джон выпустил стрелу с взрывчаткой во вьетнамского лейтенанта Тея (Джордж Чунг
), убившего Ко Бао (Джулия Никсон
). Сцена с луком, опубликованная в приложении с кадрами в журнале «Советский экран» за 1984 год, впоследствии украшала многие «качалки» СССР.
Блочный лук прекрасно подходит и для уничтожения вражеского вертолёта в третьем «Рэмбо».
В четвёртой части не растерявший хватку Рэмбо использует «боевой» и «мирный» луки. ML14 Mountaineer Longbow компании Martin Archery можно лицезреть в сцене рыбной ловли.
Полёт валькирий
«Первая кровь» ввела в обиход и обязательные сцены с вертолётами. Если в оригинале геликоптеру досталось камешком, то в сиквеле разворачивается погоня подполковника Подовского (Стивен Беркофф
) за ветераном. Роль «МИ-24» исполнил французский транспортный вертолёт Aerospatiale SA 330 Puma, а в остальных эпизодах присутствуют американские «Хьюи», они же Bell UH-1N.
Aerospatiale SA 330 Puma был задействован и в триквеле. За рулём боевой машины сидел полковник Зайцев (Марк Де Жонж
). А вот лёгкий «советский» вертолёт воплотил на экране французский SA 341/2 Gazelle. Примечательно, что режиссёром картины вместо покинувшего этот пост Рассела Малкэя
выступил Питер Макдональд
, руководивший вертолётными баталиями на втором фильме.
Пираты реки Салуин
В четвёртом «Рэмбо», снятом спустя 20 лет после третьего фильма самим Сталлоне при участии Котчеффа, незадачливые пираты попытались остановить лодку прославленного ветерана, и он впервые в истории серии взял в руки пистолет. Зато в картине не нашлось места вертолётам.
Самый кровавый фильм
В «Рэмбо IV
» Сталлоне сделал ставку на реализм, брутальность и командную работу. В результате, финал картины запомнился олдскульным месивом из кишок и прочих внутренностей, а в целом квадриквел превзошёл предыдущие части по количеству жертв. За весь фильм было убито 236 человек. Это на 104 трупа больше, чем в третьей части, и на 167 больше, чем во второй. Всего лично на совести сурового ветерана 279 погибших.
Бесконечные пули
Напоследок нельзя не вспомнить дилогию Джима Абрахамса
«Горячие головы
» с Чарли Шином
, в которой блестяще спародированы многие клише «Рэмбо» и других боевиков 80-х. Это и бесконечные пули, и «тихие» расправы, и эффектные появления в кадре. Здесь же можно увидеть и Ричарда Кренну.
«Рэмбо: Последняя кровь
» в прокате с 19 сентября