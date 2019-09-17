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Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

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17 сентября 2019
У каждого мальчишки, фанатевшего в восьмидесятые от крутых героев американских боевиков, на своем личном иконостасе из плакатов на стене где-то в центре было место для изображения Сильвестра Сталлоне в образе Рэмбо. Этот непоколебимый борец за справедливость с оголенным торсом и огромным пулеметом в руках навсегда закрепился в массовой культуре как истинный образец мужества и героизма, который голыми руками может победить целую армию противников. В отличие от многих других фильмов тех лет, именно история Рэмбо не просто оказала влияние на многие фильмы жанра, но и к 2019 году осталась на плаву, превратившись в многомиллионную популярную франшизу из целых четырех картин. Каждый раз герой обещает завязать с войной и уйти на покой, но несправедливость мира заставляет его вернуться. 19 сентября в большой прокат выходит заключительная часть истории бывшего ветерана войны во Вьетнаме «Рэмбо: Последняя кровь». В этот раз Джон вновь встает на кровавый путь мести, и никто из обидчиков не останется в живых.

Наш кинообзреватель Денис Юрьев, в преддверии премьеры решил порассуждать, на какие еще фильмы повлияла франшиза о Рэмбо, и оказалось, что в списке значатся не только бескомпромиссные мужские боевики.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо



«Лестница Иакова»/«Рожденный четвертого июля»/«Снайпер»

Франшиза о похождениях сурового мужчины с квадратным подбородком Джона Рэмбо в первую очередь вызывает у зрителей ассоциации с бескомпромиссным мускульным боевиком. Но на самом деле оригинальный фильм «Рэмбо: Первая кровь» был шире заданного жанра боевика и оказался глубокой философской драмой о судьбе ветерана Вьетнама, который вернулся в свою страну, домой, но там его никто не ждал. До него, конечно, выходили подобные работы, но именно история героя Сталлоне популяризовала в массовой культуре образ покалеченного войной человека, который не может обрести себя.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

Вышедшая спустя восемь лет «Лестница Иакова» еще сильней обострила конфликт ветерана и общества, отказывающего его принимать. Герой Тима Роббинса, получивший ранение во Вьетнаме, страдает от галлюцинации, которые вызваны его полной отрешенностью от мира и глубоко зарытой внутренней травмой. Он не нужен ни себе, ни окружающим, и в итоге становится изгоем и отшельником.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

«Рожденный четвертого июля» с Томом Крузом, появившийся в прокате годом раньше, еще детальней деконструирует драму человека, получающего от собственных соотечественников, ради которых он сражался и стал инвалидом на войне, не только безучастие, но и открытое презрение и агрессию. Только, в отличие от Джона Рэмбо, главный герой пытается доказать свою правду менее разрушительными методами.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

Даже недавний «Снайпер» Клинта Иствуда продолжает вбирать в себя смысловые отголоски фильма со Сталлоне. Там персонаж Брэдли Купера никак не может избавиться от навязчивого желания вернуться на войну — в единственное место, где он чувствует себя в своей тарелке. Все эти фильмы по-разному представляют посттравматическое стрессовое расстройство, но именно вышедший в 1982 году оригинальный «Рэмбо» проложил для них дорогу к большому зрителю.



«Крепкий орешек»

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

Первая часть также оказала большое влияние на жанр боевиков конца восьмидесятых. Если сам Рэмбо в продолжениях стал больше походить на классического экшн-героя своего времени, то вот его коллеги по большому экрану чаще оглядывались на оригинальную ленту. Джон Мактирнан смог не без помощи Брюса Уиллиса вложить в характер Джона Макклейна основные черты, присущие персонажу Сталлоне. Он не похож на ходячий бронетранспортер, который невозможно убить, потому зритель с большей охотой будет ему сопереживать. Он не боится показаться слабым, потому что в минуту отчаяния и неуверенности в самом себе рождаются главные и самые крепкие геройские мотивы. И самое важное, что в заварушку с врагами его втравливают исключительно внешние обстоятельства. Сам герой хочет предельного покоя и обыденной жизни, но мир каждый раз дает ему новый повод для маленькой, но обязательно победоносной войны. Сейчас может показаться смешным, но реалистичный герой боевика в восьмидесятые был скорее исключением из правил, и именно первый «Рэмбо» дал продюсерам повод задуматься о том, что такой характер тоже можно выгодно продать. Так что при просмотре современных «Джона Уика» (Киану Ривз) и всех боевиков с Лиамом Нисоном обязательно стоит вспомнить именно ленту со Сталлоне.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо



«Универсальный солдат»/«Джек Ричер»/«Солдат»

На самом деле, эта тройка — лишь самая что ни на есть поверхность огромной бочки фильмов про волевого и крепкого мужчину с военным прошлым, который способен решить любую проблему.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

«Универсальный солдат» Роланда Эммириха рассказывает о судьбе двух таких мужчин (Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен), которые после верного служения своей родине во Вьетнаме оказываются на обочине жизни, становясь членами противоборствующих друг другу военных организаций. Главная метафора всего фильма — даже умерев, они вновь воскреснут, чтобы продолжить этот не закончившийся еще в непроходимых джунглях бой. В этом герои очень похожи на Рэмбо — они хотят отпустить войну, но каждый раз снова возвращаются на нее.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

«Джек Ричер» (Том Круз) — скорее пример подражания образу героя Сталлоне, который вернувшись домой остается преследуемым своим прошлым. Он также жесток, справедлив и бескомпромиссен как Рэмбо. Просто использует более изощренные силовые методы.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

«Солдат» же является футуристичной аллюзией на судьбу всех бойцов, которые после войны оказались не нужны своей стране. И пусть героя Курта Расселла в прямом смысле выбрасывают на помойку за его боевые заслуги представители корпорации, но он, как и Рэмбо, решает не терпеть эту несправедливость. Все три героя используют один шаблон характера разочаровавшихся в себе, но не в людях вокруг героев без страха и сожаления. Видимо, гениальный гештальт Рэмбо не покидает умы голливудских сценаристов и спустя десятилетия.



«Коммандос»

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

Однояйцевый брат-близнец сиквела «Рэмбо», вышедший с ним в один год. Знаменитое противостояние Железного Арни и Слая никогда не было таким напряженным и очевидно проигранным одной из сторон. Шварценеггера не могло покинуть чувство зависти от того, что Сталлоне смог воплотить на экране настолько бескомпромиссный образ человека со стальными мышцами и несломленным характером и волей. Потому его герой во всем подражал Рэмбо, вплоть до собственного имени Джон. Закаленный боями ветеран, который отошел от дел и хочет заниматься любовью, а не войной, не по своей воле вновь возвращается к своей кровавой работе. Характерны и внешние атрибуты героев — минимальное количество одежды выше пояса, сияющие от оливкового масла мышцы, волевой подбородок и предельная пуленепробиваемость. Разнятся лишь мотивации персонажей. Рэмбо всегда воевал, как говорится, за все хорошее, пытаясь помочь максимальному количеству человек. Он пусть и ожесточенный своим прошлым, но все же неподдельный альтруист. Джон же из «Коммандос» может победить негодяев только из личных мотивов, спасая, например, собственную дочь. Потому история «Рэмбо» дожила в виде популярной франшизы до наших дней, а «Коммандос» так и остался в восьмидесятых, являясь лишь подражателем, но не триумфатором.

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо



Вся фильмография Сильвестра Сталлоне

Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

Но самое большое влияние, можно сказать, грандиозное и бесповоротное, серия лент о Джоне Рэмбо оказала на всю последующую карьеру Сталлоне. Его не менее масштабная по своему характеру франшиза «Рокки» внесла в его кинообраз черты своего парня, который также, как и все зрители, может быть неудачником, стремящимся к лучшему. Но именно фильмы про бесстрашного ветерана сформировали его как настоящую экшн-икону. Этот дуализм характеров просматривается практически во всех его работах. Герои Сталлоне всегда бескомпромиссные волевые люди, которые могут справиться при должном желании с целой армией супостатов, словно Джон Рэмбо, вернувшийся вновь во Вьетнам. Но одновременно в них есть некая лиричность, душевность, свойская простота и обаяние. Именно на этих двух столпах держится Слай несколько десятилетий, и проверенный рецепт его характера никогда не дает сбоев.

«Рэмбо: Последняя кровь» в прокате с 19 сентября.


Денис Юрьев
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Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо фотографии
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