«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал

На онлайн-платформе PREMIER 19 сентября завершится история отечественного сериала «Чернобыль: Зона отчуждения». Финалом путешествия во времени пятерки молодых людей, предотвративших аварию 1986 года, станут сразу три полнометражных фильма, представляющих различные варианты развития сюжета. Чтобы получить ответы на все вопросы о судьбе главных героев, нужно посмотреть все три ленты. В преддверии премьеры рассказываем, что ждет зрителей в этом трехчастном финале.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Повзрослевшие герои и эволюция сериала
Действие финального «Чернобыля» начинается спустя шесть лет после событий, рассказанных во втором сезоне сериала.
«За это время наши персонажи успевают подрасти, поднатореть. В сериале мы все еще были подростки. Сейчас прошло достаточное количество времени, и мы уже превращаемся в молодых людей, что, конечно, сказывается и на наших персонажах. Мой Гоша научился не трусить по любому поводу и контролировать ситуацию, но, когда случаются пиковые моменты, то мы видим прежнего растерянного Гошу», – говорит актер Анвар Халилулаев.
Он добавляет, что зрителям стоит приготовиться к неожиданным поворотам сюжета.
«Я прочитал сценарий на одном дыхании! Он полностью отвечает на все вопросы, которые были подвешены на протяжении двух сезонов. И я очень рад, что эта история завершается именно «полным метром». Растягивать все можно до бесконечности, но тогда будет падать качество – с такой проблемой сталкиваются абсолютно все сериалы, в том числе и зарубежные. Продлевать все в формате сериала было бы бессмысленно. Поэтому абсолютно здорово, что мы эволюционировали до полного метра», – подчеркивает актер.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Три вселенные и их обоснованность
Прочитать сценарий на одном дыхании Анвару Халилулаеву было явно непросто, так как «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» это не один, а сразу три фильма с различными вариантами развития сюжета.
«Эта идея родилась совместно с продюсерами, когда мы обсуждали, как сделать что-то интересное, необычное. Сначала мы придумали, чтобы у проекта было сразу три финала, затем эта идея переросла в более сложную концепцию трех вселенных. По сути мы снимали три разных фильма с разными сюжетными линиями. Да, в них есть повторяющиеся сцены, но внутри них можно обнаружить много нюансов и деталей, которые ведут к другим последствиям», – говорит режиссер Дмитрий Киселёв.
Причем все три фильма, уверен он, «будут давать разные эмоции». В одном из фильмов герой, которого, конечно, никто не называет, может умереть, а в другом – выжить, в каком-то фильме появятся новые персонажи, которые тоже непосредственным образом повлияют на судьбы героев.
«Зритель сможет получить полное представление о проекте только посмотрев все три фильма. И в конце он получит ответ на вопрос, почему все эти три вселенные имели право на существование», – уточняет Киселев.
Во время съемок на хлопушке были прописаны не только номера сцен, но и номера вселенных. Сначала снимали сцену для первой вселенной, потом – для второй, затем – для третьей, и внутри каждой из них были свои отличия.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Режиссер, который знает всё
Несмотря на то, что режиссер говорит, что «на бумаге все выглядело проще», актеры честно признаются, что поначалу путались на читках сценария.
«Я просила по-разному напечатать сценарии, чтобы все разложить для себя. В момент разбора это непросто, но потом ты въезжаешь и становится понятно. Мне еще понравился подход нашего режиссера – было видно, что он горит этой историей и хочет, чтобы наши персонажи получились максимально крутыми. Это был такой командный забег», – отмечает актриса Кристина Казинская, исполнительница роли Ани Антоновой.
А ее коллега Валерия Дмитриева признается, что Дмитрий Киселев знал сценарий наизусть: «Его, наверное, можно было, ночью разбудить и спросить, и он бы сразу ответил на любой вопрос относительно любой из вселенных».
«Актеры все разные, все они личности со своим характером, харизмой. Для меня самым главным было заслужить их доверие - как только они начали мне доверять, я почувствовал уверенность, сразу стало легче работать. Плюс появилась обратная связь, когда актер не просто делает что-то и ждет, когда ему все расскажут, а когда он что-то начинает предлагать, советуется, сомневается – вот тогда начинается настоящая совместная работа», – говорит в свою очередь режиссер.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Много трюков и шуток
Сами актеры признаются, что на съемочной площадке было место импровизациям, касающимся, в том числе, и шуток. Особенно рьяно их «отвоевывал» Сергей Романович – как и положено, в общем, его герою, хулигану и балагуру Лёхе. Этот же актер постоянно хотел сам исполнять все трюки, которых в фильме будет немало, но съемочная группа старалась беречь артиста, и потому далеко не всегда удовлетворяла запросы смельчака. Актриса Валерия Дмитриева тоже постоянно «рвалась в бой» под стать своей отчаянной героине Насте Мадышевой.
«Я против дублеров и каскадеров. Можно заставить дублеров бегать, но это будет не твоя пластика и не твоя органика, а потом ты еще будешь говорить: «Почему она бежала, как девочка!». Поэтому я считаю, что трюки нужно делать самостоятельно. Если это, конечно, не падение с пятых этажей», – убеждена Дмитриева.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Возвращение Лехи и завершение карьеры Сергея Романовича
Зрители, которые смотрели сериал, должны помнить, что во втором сезоне Лёха в
в исполнении Романовича стал отличником и радикально отличался от задиры и хулигана из первой части. В полнометражном финале актер вернется к привычному амплуа и будет, как утверждает, «отжигать по полной». Но больше в кино он сниматься не намерен и планирует – по крайней мере пока – завершить карьеру.
«На «Чернобыль» меня уговорили. Изначально я отказался, но потом пришел на встречу с режиссером и продюсерами, и они убедили меня поставить точку в этой истории. Мой герой не мог исчезнуть сам собой – как это произошло, например, в «Ольге», где персонаж сбежал и пропал. Здесь же пришлось бы что-то придумывать, и, например, убивать Леху сразу же в первые секунды фильма», – говорит Романович.
Сейчас он сосредоточился на собственных бизнес-проектах и признается, что актерская профессия ему порядком надоела: «Я играю – и меня прямо бесит, что нужно вытаскивать из себя эмоции, давить слезу. Не потому, что мне это тяжело дается, не потому что я не могу, а потому что устал».
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Плохой Паша и «человечная» Аня
В полнометражной версии продолжится начатая во втором сезоне тема двойников.
«Мне пришлось сыграть героя и антагониста в одном лице. Конечно, играть антагониста интереснее! Обычного Пашу Вершинина, мне кажется, я могу сыграть в любое время. Здесь же появляется новый персонаж со своими характерными особенностями. Чтобы сыграть его, я вытягивал из себя все самое плохое, злое и мерзкое, что есть в моем характере, и вытаскивал это на первый план», – говорит актер Константин Давыдов.
Исполнительница роли Ани, Кристина Казинская, также осталась довольна своей героиней – и её тоже ждут изменения.
«На мой взгляд, в первом сезоне Аня была слишком положительной, её образу не хватало объёма. Ко второму сезону мы поняли, что ей реально не хватает чего-то человеческого. А когда я прочитала этот сценарий, то подумала – наконец-то получился реальный, живой персонаж! Я очень горжусь тем, как Аня написана. Для актрисы такая роль – подарок, и, надеюсь, у меня получилось сыграть, как надо», – уверяет Казинская.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
Ответы на все вопросы
Вся съемочная группа утверждает, что полнометражный «Чернобыль. Зона отчуждения» даст ответы на все вопросы, оставшиеся после двух сезонов сериала. И как бы ни печально актерам было расставаться со своей семьей, это все же придется сделать.
«Когда я только прочитал сценарий, я был в шоке - мне показалось, что это новое русское кино! Я увидел полноценный и классный сценарий фильма, целостную и качественную работу, от которой мне снесло башню! После завершения этого фильма проект оформится как цельное произведение искусства, без какого-либо открытого финала. Эта история завершена, но та стилистика, в которой работают авторы, возможно, позволит сделать каких-то других персонажей и так же смело, интересно, оголтело их воплотить», – считает Константин Давыдов.