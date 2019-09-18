Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал

18 сентября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
18 сентября 2019
На онлайн-платформе PREMIER 19 сентября завершится история отечественного сериала «Чернобыль: Зона отчуждения». Финалом путешествия во времени пятерки молодых людей, предотвративших аварию 1986 года, станут сразу три полнометражных фильма, представляющих различные варианты развития сюжета. Чтобы получить ответы на все вопросы о судьбе главных героев, нужно посмотреть все три ленты. В преддверии премьеры рассказываем, что ждет зрителей в этом трехчастном финале.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Повзрослевшие герои и эволюция сериала

Действие финального «Чернобыля» начинается спустя шесть лет после событий, рассказанных во втором сезоне сериала.

«За это время наши персонажи успевают подрасти, поднатореть. В сериале мы все еще были подростки. Сейчас прошло достаточное количество времени, и мы уже превращаемся в молодых людей, что, конечно, сказывается и на наших персонажах. Мой Гоша научился не трусить по любому поводу и контролировать ситуацию, но, когда случаются пиковые моменты, то мы видим прежнего растерянного Гошу», – говорит актер Анвар Халилулаев.

Он добавляет, что зрителям стоит приготовиться к неожиданным поворотам сюжета.

«Я прочитал сценарий на одном дыхании! Он полностью отвечает на все вопросы, которые были подвешены на протяжении двух сезонов. И я очень рад, что эта история завершается именно «полным метром». Растягивать все можно до бесконечности, но тогда будет падать качество – с такой проблемой сталкиваются абсолютно все сериалы, в том числе и зарубежные. Продлевать все в формате сериала было бы бессмысленно. Поэтому абсолютно здорово, что мы эволюционировали до полного метра», – подчеркивает актер.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Три вселенные и их обоснованность

Прочитать сценарий на одном дыхании Анвару Халилулаеву было явно непросто, так как «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» это не один, а сразу три фильма с различными вариантами развития сюжета.

«Эта идея родилась совместно с продюсерами, когда мы обсуждали, как сделать что-то интересное, необычное. Сначала мы придумали, чтобы у проекта было сразу три финала, затем эта идея переросла в более сложную концепцию трех вселенных. По сути мы снимали три разных фильма с разными сюжетными линиями. Да, в них есть повторяющиеся сцены, но внутри них можно обнаружить много нюансов и деталей, которые ведут к другим последствиям», – говорит режиссер Дмитрий Киселёв.

Причем все три фильма, уверен он, «будут давать разные эмоции». В одном из фильмов герой, которого, конечно, никто не называет, может умереть, а в другом – выжить, в каком-то фильме появятся новые персонажи, которые тоже непосредственным образом повлияют на судьбы героев.

«Зритель сможет получить полное представление о проекте только посмотрев все три фильма. И в конце он получит ответ на вопрос, почему все эти три вселенные имели право на существование», – уточняет Киселев.

Во время съемок на хлопушке были прописаны не только номера сцен, но и номера вселенных. Сначала снимали сцену для первой вселенной, потом – для второй, затем – для третьей, и внутри каждой из них были свои отличия.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Режиссер, который знает всё

Несмотря на то, что режиссер говорит, что «на бумаге все выглядело проще», актеры честно признаются, что поначалу путались на читках сценария.

«Я просила по-разному напечатать сценарии, чтобы все разложить для себя. В момент разбора это непросто, но потом ты въезжаешь и становится понятно. Мне еще понравился подход нашего режиссера – было видно, что он горит этой историей и хочет, чтобы наши персонажи получились максимально крутыми. Это был такой командный забег», – отмечает актриса Кристина Казинская, исполнительница роли Ани Антоновой.

А ее коллега Валерия Дмитриева признается, что Дмитрий Киселев знал сценарий наизусть: «Его, наверное, можно было, ночью разбудить и спросить, и он бы сразу ответил на любой вопрос относительно любой из вселенных».

«Актеры все разные, все они личности со своим характером, харизмой. Для меня самым главным было заслужить их доверие - как только они начали мне доверять, я почувствовал уверенность, сразу стало легче работать. Плюс появилась обратная связь, когда актер не просто делает что-то и ждет, когда ему все расскажут, а когда он что-то начинает предлагать, советуется, сомневается – вот тогда начинается настоящая совместная работа», – говорит в свою очередь режиссер.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Много трюков и шуток

Сами актеры признаются, что на съемочной площадке было место импровизациям, касающимся, в том числе, и шуток. Особенно рьяно их «отвоевывал» Сергей Романович – как и положено, в общем, его герою, хулигану и балагуру Лёхе. Этот же актер постоянно хотел сам исполнять все трюки, которых в фильме будет немало, но съемочная группа старалась беречь артиста, и потому далеко не всегда удовлетворяла запросы смельчака. Актриса Валерия Дмитриева тоже постоянно «рвалась в бой» под стать своей отчаянной героине Насте Мадышевой.

«Я против дублеров и каскадеров. Можно заставить дублеров бегать, но это будет не твоя пластика и не твоя органика, а потом ты еще будешь говорить: «Почему она бежала, как девочка!». Поэтому я считаю, что трюки нужно делать самостоятельно. Если это, конечно, не падение с пятых этажей», – убеждена Дмитриева.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Возвращение Лехи и завершение карьеры Сергея Романовича

Зрители, которые смотрели сериал, должны помнить, что во втором сезоне Лёха в
в исполнении Романовича стал отличником и радикально отличался от задиры и хулигана из первой части. В полнометражном финале актер вернется к привычному амплуа и будет, как утверждает, «отжигать по полной». Но больше в кино он сниматься не намерен и планирует – по крайней мере пока – завершить карьеру.

«На «Чернобыль» меня уговорили. Изначально я отказался, но потом пришел на встречу с режиссером и продюсерами, и они убедили меня поставить точку в этой истории. Мой герой не мог исчезнуть сам собой – как это произошло, например, в «Ольге», где персонаж сбежал и пропал. Здесь же пришлось бы что-то придумывать, и, например, убивать Леху сразу же в первые секунды фильма», – говорит Романович.

Сейчас он сосредоточился на собственных бизнес-проектах и признается, что актерская профессия ему порядком надоела: «Я играю – и меня прямо бесит, что нужно вытаскивать из себя эмоции, давить слезу. Не потому, что мне это тяжело дается, не потому что я не могу, а потому что устал».

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Плохой Паша и «человечная» Аня

В полнометражной версии продолжится начатая во втором сезоне тема двойников.

«Мне пришлось сыграть героя и антагониста в одном лице. Конечно, играть антагониста интереснее! Обычного Пашу Вершинина, мне кажется, я могу сыграть в любое время. Здесь же появляется новый персонаж со своими характерными особенностями. Чтобы сыграть его, я вытягивал из себя все самое плохое, злое и мерзкое, что есть в моем характере, и вытаскивал это на первый план», – говорит актер Константин Давыдов.

Исполнительница роли Ани, Кристина Казинская, также осталась довольна своей героиней – и её тоже ждут изменения.

«На мой взгляд, в первом сезоне Аня была слишком положительной, её образу не хватало объёма. Ко второму сезону мы поняли, что ей реально не хватает чего-то человеческого. А когда я прочитала этот сценарий, то подумала – наконец-то получился реальный, живой персонаж! Я очень горжусь тем, как Аня написана. Для актрисы такая роль – подарок, и, надеюсь, у меня получилось сыграть, как надо», – уверяет Казинская.

«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

Ответы на все вопросы

Вся съемочная группа утверждает, что полнометражный «Чернобыль. Зона отчуждения» даст ответы на все вопросы, оставшиеся после двух сезонов сериала. И как бы ни печально актерам было расставаться со своей семьей, это все же придется сделать.

«Когда я только прочитал сценарий, я был в шоке - мне показалось, что это новое русское кино! Я увидел полноценный и классный сценарий фильма, целостную и качественную работу, от которой мне снесло башню! После завершения этого фильма проект оформится как цельное произведение искусства, без какого-либо открытого финала. Эта история завершена, но та стилистика, в которой работают авторы, возможно, позволит сделать каких-то других персонажей и так же смело, интересно, оголтело их воплотить», – считает Константин Давыдов.

«Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» на онлайн-платформе PREMIER с 19 сентября.


Маша Токмашева
версия для печати
Ссылки по теме
Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»
Фильм «Чернобыль. Зона отчуждения» покажут онлайн
«Чернобыль 2: Зона отчуждения» // Безумные Максы в стране ходячих мертвецов
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Константин ДавыдовВалерия ДмитриеваКристина КазинскаяДмитрий КиселёвСергей РомановичАнвар Халилулаев
фильмы
Чернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения-2

фотографии >>
«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал фотографии
«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал фотографии
«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал фотографии
«Чернобыль. Зона отчуждения»: Три, два, один – финал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Вера Ивлева
Алла Покровская
Пётр Репнин
Артурс Скрастиньш
Михаил Филипчук
Анхель Аранда
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Оран Демазис
Ида Каминска
Элисон Ломан
Джеймс Марсден
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен