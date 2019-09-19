«Калина красная» для наших читателей

Дорогие друзья, начинаем большой розыгрыш билетов на премьерные показы обновлённой версии шедевра Василия Макаровича Шукшина
«Калина красная
», которые пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге
, в кинотеатре «Аврора»
и 28 сентября в Москве
, в киноцентре «Октябрь»
, в рамках проекта КАРО.Арт
.
Для участия в розыгрыше сделайте репост этой статьи в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга
) или «Москва» (если вы москвич)
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра из Санкт-Петербурга и три призёра из Москвы будут выбраны из писем случайным образом 24 сентября
и получат по два билета на премьеру в своем городе.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Желаем удачи и будьте внимательны, указывайте правильный город!
«Калина красная
» в повторном прокате с 3 октября.