Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Калина красная» для наших читателей

19 сентября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Конкурсы >>
19 сентября 2019
Дорогие друзья, начинаем большой розыгрыш билетов на премьерные показы обновлённой версии шедевра Василия Макаровича Шукшина «Калина красная», которые пройдут 25 сентября в Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Аврора» и 28 сентября в Москве, в киноцентре «Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт.

«Калина красная» для наших читателей

Для участия в розыгрыше сделайте репост этой статьи в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Питер» (если вы из Санкт-Петербурга) или «Москва» (если вы москвич) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра из Санкт-Петербурга и три призёра из Москвы будут выбраны из писем случайным образом 24 сентября и получат по два билета на премьеру в своем городе.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем удачи и будьте внимательны, указывайте правильный город!


«Калина красная» в повторном прокате с 3 октября.
версия для печати
персоны
Василий Шукшин
фильмы
Калина красная

фотографии >>
«Калина красная» для наших читателей фотографии
«Калина красная» для наших читателей фотографии
«Калина красная» для наших читателей фотографии
«Калина красная» для наших читателей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Илья Глинников
Анастасия Мельникова
Аполлинария Муравьёва
Андрей Носков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Дэвид Бамбер
Кевин Зегерс
Януш Ревиньский
Хосе Суарес
Джимми Фэллон
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен