Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Московская школа кино
приглашает абитуриентов на легендарный курс Всеволода Коршунова «История кино»
. Курс знакомит с историей кинематографа, начиная от момента его зарождения и заканчивая экранной культурой разных стран конца ХХ века. Слушатели смогут проанализировать основные вехи развития зарубежного и российского кино, узнать ключевые имена и киноленты различных периодов, а также понять социальные и исторические причины, обусловившие появление того или иного направления в кино.
Занятия пройдут с 2 октября по 27 декабря
(52 академических часа). Обучение part-time, расписание будет опубликовано дополнительно. Подробности и структура курса по ссылке
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Куратор курса Всеволод Коршунов
- сценарист, редактор, киновед, обладатель преподавательского «Оскара» от студентов Московской школы кино.
Полная стоимость курса 50 000
рублей. Ежегодно при поддержке портала Kino-teatr.ru
школа разыгрывает сертификат на бесплатное обучение. Для участия в конкурсе вам нужно отгадать 10 фильмов по кадрам из них. Ответы присылайте в редакцию Кино-театр.ру до 28 сентября 18.00 на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В розыгрыше примут участие все, кто угадал правильно хотя бы пять фильмов. Даже если вы еще не очень хорошо разбираетесь в кино или не узнаете картину по приведенному скриншоту, у вас все равно есть шанс выиграть сертификат и стать слушателем Московской школы кино. Ведь образовательный курс рассчинан на широкого слушателя и подойдет всем, кто хочет знать о кинематографе больше. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел
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Итак, из какого фильма кадр.
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