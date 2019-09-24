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Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

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24 сентября 2019
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Московская школа кино приглашает абитуриентов на легендарный курс Всеволода Коршунова «История кино». Курс знакомит с историей кинематографа, начиная от момента его зарождения и заканчивая экранной культурой разных стран конца ХХ века. Слушатели смогут проанализировать основные вехи развития зарубежного и российского кино, узнать ключевые имена и киноленты различных периодов, а также понять социальные и исторические причины, обусловившие появление того или иного направления в кино.

Занятия пройдут с 2 октября по 27 декабря (52 академических часа). Обучение part-time, расписание будет опубликовано дополнительно. Подробности и структура курса по ссылке.

Куратор курса Всеволод Коршунов - сценарист, редактор, киновед, обладатель преподавательского «Оскара» от студентов Московской школы кино.

Полная стоимость курса 50 000 рублей. Ежегодно при поддержке портала Kino-teatr.ru школа разыгрывает сертификат на бесплатное обучение. Для участия в конкурсе вам нужно отгадать 10 фильмов по кадрам из них. Ответы присылайте в редакцию Кино-театр.ру до 28 сентября 18.00 на адрес kinoteatr.prize@gmail.com

В розыгрыше примут участие все, кто угадал правильно хотя бы пять фильмов. Даже если вы еще не очень хорошо разбираетесь в кино или не узнаете картину по приведенному скриншоту, у вас все равно есть шанс выиграть сертификат и стать слушателем Московской школы кино. Ведь образовательный курс рассчинан на широкого слушателя и подойдет всем, кто хочет знать о кинематографе больше. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.


Итак, из какого фильма кадр.

1.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
3.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
4.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
5.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
6.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
7.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
8.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
9.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
10.
Угадай кадры из фильмов и выиграй бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»
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