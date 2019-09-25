«Люби их всех» приглашает на премьеру

Друзья, начинаем розыгрыш билетов на премьеру фильма Марии Агранович
«Люби их всех
», которая состоится 30 сентября в московском киноцентре «Октябрь»
в рамках проекта КАРО.Арт
.
У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому - Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.
Для участия вы должны сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Люби их всех» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 29 сентября
и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Желаем всем удачи!