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«Люби их всех» приглашает на премьеру

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25 сентября 2019
Друзья, начинаем розыгрыш билетов на премьеру фильма Марии Агранович «Люби их всех», которая состоится 30 сентября в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт.

«Люби их всех» приглашает на премьеру

У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому - Надежда. И почти всем Любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.

Для участия вы должны сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Люби их всех» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три призёра будут выбраны из писем случайным образом 29 сентября и получат по два билета на премьеру! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!

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персоны
Мария Агранович
фильмы
Люби их всех

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«Люби их всех» приглашает на премьеру фотографии
«Люби их всех» приглашает на премьеру фотографии
«Люби их всех» приглашает на премьеру фотографии
«Люби их всех» приглашает на премьеру фотографии
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