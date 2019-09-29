Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый «Терминатор», «Джокер» и ещё 15 фильмов октября

29 сентября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Фильмы месяца >>
29 сентября 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

Новый «Терминатор», «Джокер» и ещё 15 фильмов октября
фото: «Матрица»



«Акварель» / Aquarela



Признанный документалист Виктор КосаковскийДа здравствуют антиподы!») экспериментирует с фактурой изображения, чтобы движение воды на экране обладало небывалым уровнем иммерсивности. Достижению поставленной задачи способствовала редкая для кино съёмка со скоростью 96 кадров в секунду и открытой диафрагмой камеры, что позволило добиться впечатляющей детализации.

Выход в прокат: 3 октября



«Джокер» / Joker



Триумфатор Венецианского кинофестиваля, первый кинокомикс из супергеройской вселенной в конкурсе смотра такого уровня. Тодд Филлипс снял гремучую смесь из «Таксиста» и «Бойцовского клуба». Вся эта затея, конечно, не снискала бы аплодисменты без нового Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс.

Выход в прокат: 3 октября



«Калина красная»



Синематека «Искусства кино» совместно с «Мосфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Василия Шукшина. Этот фильм любили и любят, конечно, не только в России, чего стоит хоть Райнер Вернер Фасбиндер, включивший фильм в десятку своих самых любимых картин.

Выход в прокат: 3 октября



«Эверест» / Abominable



Джилл Калтон, создавшая новую анимационную ленту студии DreamWorks Animation, стала первым автором полнометражного голливудского мультфильма: она разрабатывала «Эверест» с самых первых строк, писала сценарий и полностью обустраивала мир этой волшебной сказки про снежного человека, умеющего приводить в движение природу.

Выход в прокат: 3 октября



«Гемини» / Gemini Man



Энг Ли снял боевик о стареющем наёмном убийце (Уилл Смит), вынужденном сразиться со своим же клоном, который на 25 лет моложе и находится в расцвете сил. Компанию Смиту составят Клайв Оуэн и Мэри Элизабет Уинстэд.

Выход в прокат: 10 октября



«Матрица» / The Matrix



Культовый киберпанк Вачовски с Киану Ривзом, Лоуренсом Фишберном и Кэрри-Энн Мосс возвращается на большие экраны спустя 20 лет после первого показа. И это только начало – в будущем нас ожидает продолжение трилогии. Must see.

Выход в прокат: 14 октября



«Джуди» / Judy



Биографическая драма о последних днях жизни великой голливудской актрисы и певицы Джуди Гарланд, поставленная Рупертом Гулдом по пьесе Питера Квилтера «Конец радуги». В титульном образе предстанет Рене Зеллвегер.

Выход в прокат: 17 октября



«Малефисента: Владычица тьмы» / Maleficent: Mistress of Evil



Сиквел диснеевского фэнтези пятилетней давности, представляющего собой приквел «Спящей красавицы». Анджелина Джоли вернётся к роли главной злодейки, а Эль Фаннинг вновь предстанет в качестве принцессы Авроры. За постановку отвечает Иоаким Рённинг.

Выход в прокат: 17 октября



«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» / Zombieland: Double Tap



Ещё одно долгожданное продолжение месяца. Рубен Фляйшер обратился к прославившим его персонажам через десять лет после оригинала. Помимо бравой четвёрки (Стоун, Айзенберг, Харрельсон, Бреслин) в картине также появятся Билл Мюррей, Зои Дойч, Росарио Доусон, Дэн Эйкройд и Люк Уилсон.

Выход в прокат: 24 октября



«Текст»



Клим Шипенко экранизировал роман Дмитрия Глуховского о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, сильно изменившуюся за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, повлиявшие на людей и их общение. Главные роли играют Александр Петров и Иван Янковский.

Выход в прокат: 24 октября



«Троица»



Вторая режиссёрская работа актрисы Ян Гэ поведает личную авторскую историю о любовном треугольнике, судьбы участников которого приводят к серьёзным размышлениям о Боге, семье и любви.

Выход в прокат: 24 октября



«Я вернусь» / Coming Home



Драма дебютантки Дарьи Шумаковой на армянском языке в копродукции с Арменией. На дворе середина 90-х. В горной пограничной деревне шестилетний Саро каждую ночь просит Луну вернуть ему папу, и однажды его желание исполняется. Вачо вернулся домой, только вот он помнит сына малышом, а мальчик совсем не помнит отца. Они оба ещё не знают, что жизнь отмерит им всего три дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.

Выход в прокат: 24 октября



«Верность»



Нигина Сайфуллаева расскажет историю акушера-гинеколога Лены (Евгения Громова), её мужа-актёра Серёжи (Александр Паль) и надломленных отношений между ними, которая уступает в масштабе бандитским разборкам, но намного более интимна. Речь о той новой чувственности, которая в современном российском кино проявляется очень редко.

Выход в прокат: 31 октября



«Дитя погоды» / 天気の子



Переезжая с родного острова в дождливый Токио, старшеклассник Ходака Морисима встречает и влюбляется в Хину – девушку, способную менять погоду как буквально, так и фигурально. В новой работе Макото Синкай опять рифмует любовь, индустриальные пейзажи Японии, фантазию и метафизику. Must see.

Выход в прокат: 31 октября



«Робо»



Детское фэнтези Сарика Андреасяна о дружбе мальчика и робота украшают собой Владимир Вдовиченков, Мария Миронова и Константин Лавроненко. Как минимум, любопытно.

Выход в прокат: 31 октября



«Семейка Аддамс» / The Addams Family



После большого перерыва культовая семейка возвращается на большой экран в виде мультфильма от компании MGM. Режиссёрами ленты стали Грег Тирнан и Конрад ВернонПолный расколбас»). История крутится вокруг ТВ-знаменитости, которая пытается построить в городке Аддамсов счастливое прекрасное общество – такое общество, где фрикам не место. Разумеется, сами Аддамсы с такой концепцией мира не согласны совершенно.

Выход в прокат: 31 октября



«Терминатор: Тёмные судьбы» / Terminator: Dark Fate



Тим Миллер под присмотром Джеймса Кэмерона проигнорирует все части культовой серии, вышедшие после «Судного дня» (его покажут на больших экранах страны за неделю до «Тёмных судеб»). Мало того, к нам вернётся Линда Хэмилтон в образе классической Сары Коннор. Главные же роли достались Наталии Рейс и Маккензи Дэвис, а Гэбриел Луна попытается переплюнуть Терминатора Арнольда Шварценеггера, который, конечно же, вновь тряхнёт стариной.

Выход в прокат: 31 октября




Смотрите также в кинотеатрах:

с 2 октября
Roger Waters Us + Them
Бой

с 3 октября
Венеция зовёт
Волшебник
Добыча
Короткий метр. Канны 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
Люби их всех
Операция «Колибри»
Та, которой не было
Ты умеешь хранить секреты?

с 10 октября
Болевой порог
Вечер с Беверли Лафф Линн
Девушки бывают разные
Дело Коллини
Дети моря
Дождливый день в Нью-Йорке
Исцеляющая
Короли интриги
Маленькие чудовища
Мистер Олимпия
Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн

с 12 октября
Мульт в кино. Выпуск № 104

с 17 октября
Зеленее травы
Игра с огнём
Мысленный волк
Окей, Лекси!
Они
Прощание

с 24 октября
Арахисовый сокол
Дикая лига
Иные
Кокаиновый барон
Побег из Шоушенка
Поменяться местами
Потрет девушки в огне
Сельма в городе призраков
Сторож
Терминатор 2: Судный день
Три секунды
Урфин Джюс возвращается

с 26 октября
Мульт в кино. Выпуск № 105

с 31 октября
Извините, мы вас не застали
Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана
Ленин. Неизбежность
Первая любовь
Француз
Щенячий патруль 7

Макс Милиан
версия для печати
Ссылки по теме
20 фильмов осени: развод, два Вуди Аллена, Стивен Кинг и итальянская мафия
Пятый «Рэмбо», «Щегол» и ещё 15 фильмов сентября
Сиквел «Оно», ремейк «Детских игр» и ещё 18 пугающих фильмов 2019 года
Антон Чехов, Стивен Кинг и Нил Гейман: 16 самых ожидаемых экранизаций 2019 года
Девятые «Звёздные войны», перезапуск «Терминатора» и ещё 20 фантастических фильмов 2019 года, которые увлекут в свои миры
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияНаучная фантастикаНеигровое/Документальное кинопремьеры годаРоссийские фильмысиквелСоветское кинофэнтезиХоррор
персоны
Джесси АйзенбергСарик АндреасянАбигайль БреслинЛана ВачовскиЛилли ВачовскиВладимир ВдовиченковДжуди ГарландДмитрий ГлуховскийЕвгения ГромоваРуперт ГулдАнджелина ДжолиЗои ДойчРосарио ДоусонМаккензи ДэвисРене ЗеллвегерДжилл КалтонВиктор КосаковскийДжеймс КэмеронКонстантин ЛавроненкоЭнг ЛиТим МиллерМария Миронова (II)Кэрри-Энн МоссБилл МюррейКлайв ОуэнАлександр ПальАлександр Петров (III)Иоаким РённингКиану РивзНигина СайфуллаеваМакото СинкайУилл СмитЭмма СтоунЛюк УилсонМэри Элизабет УинстэдЭль ФаннингРайнер Вернер ФасбиндерХоакин ФениксТодд ФиллипсЛоуренс ФишбернРубен ФляйшерВуди ХаррельсонЛинда ХэмилтонАрнольд ШварценеггерКлим ШипенкоВасилий ШукшинДарья ШумаковаДэн ЭйкройдГэ ЯнИван Янковский
фильмы
Zомбилэнд: Контрольный выстрелАкварельВерностьГеминиДжокерДжудиДитя погодыДобро пожаловать в ЗомбилэндКалина краснаяМалефисентаМалефисента: Владычица тьмыМатрицаРобоСемейка АддамсСпящая красавицаТекстТерминатор 2: Судный деньТерминатор: Тёмные судьбыТроицаЭверестЯ вернусь

фотографии >>
«Калина красная»
«Робо»
«Акварель»
«Верность»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.
Татьяна Казакова
27 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Казакова.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Алевтина Румянцева
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Марина Берти
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Луиджи Диберти
Филипп Каруа
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен