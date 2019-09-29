Новый «Терминатор», «Джокер» и ещё 15 фильмов октября

Признанный документалист Виктор Косаковский («Да здравствуют антиподы!») экспериментирует с фактурой изображения, чтобы движение воды на экране обладало небывалым уровнем иммерсивности. Достижению поставленной задачи способствовала редкая для кино съёмка со скоростью 96 кадров в секунду и открытой диафрагмой камеры, что позволило добиться впечатляющей детализации.
Триумфатор Венецианского кинофестиваля, первый кинокомикс из супергеройской вселенной в конкурсе смотра такого уровня. Тодд Филлипс снял гремучую смесь из «Таксиста» и «Бойцовского клуба». Вся эта затея, конечно, не снискала бы аплодисменты без нового Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс.
Синематека «Искусства кино» совместно с «Мосфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Василия Шукшина. Этот фильм любили и любят, конечно, не только в России, чего стоит хоть Райнер Вернер Фасбиндер, включивший фильм в десятку своих самых любимых картин.
Джилл Калтон, создавшая новую анимационную ленту студии DreamWorks Animation, стала первым автором полнометражного голливудского мультфильма: она разрабатывала «Эверест» с самых первых строк, писала сценарий и полностью обустраивала мир этой волшебной сказки про снежного человека, умеющего приводить в движение природу.
Сиквел диснеевского фэнтези пятилетней давности, представляющего собой приквел «Спящей красавицы». Анджелина Джоли вернётся к роли главной злодейки, а Эль Фаннинг вновь предстанет в качестве принцессы Авроры. За постановку отвечает Иоаким Рённинг.
Клим Шипенко экранизировал роман Дмитрия Глуховского о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, сильно изменившуюся за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, повлиявшие на людей и их общение. Главные роли играют Александр Петров и Иван Янковский.
Драма дебютантки Дарьи Шумаковой на армянском языке в копродукции с Арменией. На дворе середина 90-х. В горной пограничной деревне шестилетний Саро каждую ночь просит Луну вернуть ему папу, и однажды его желание исполняется. Вачо вернулся домой, только вот он помнит сына малышом, а мальчик совсем не помнит отца. Они оба ещё не знают, что жизнь отмерит им всего три дня, чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.
Нигина Сайфуллаева расскажет историю акушера-гинеколога Лены (Евгения Громова), её мужа-актёра Серёжи (Александр Паль) и надломленных отношений между ними, которая уступает в масштабе бандитским разборкам, но намного более интимна. Речь о той новой чувственности, которая в современном российском кино проявляется очень редко.
Переезжая с родного острова в дождливый Токио, старшеклассник Ходака Морисима встречает и влюбляется в Хину – девушку, способную менять погоду как буквально, так и фигурально. В новой работе Макото Синкай опять рифмует любовь, индустриальные пейзажи Японии, фантазию и метафизику. Must see.
После большого перерыва культовая семейка возвращается на большой экран в виде мультфильма от компании MGM. Режиссёрами ленты стали Грег Тирнан и Конрад Вернон («Полный расколбас»). История крутится вокруг ТВ-знаменитости, которая пытается построить в городке Аддамсов счастливое прекрасное общество – такое общество, где фрикам не место. Разумеется, сами Аддамсы с такой концепцией мира не согласны совершенно.