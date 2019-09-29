Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

29 сентября
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2019
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2019
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Фильмы месяца >>
29 сентября 2019
Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Подводим итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в Московской школе кино на курсе Всеволода Коршунова «История кино».

По условию нужно было угадать кадры из фильмов (50% и более).
Вот правильные ответы:

1. «Золушка» (1947), реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
2. «Служебный роман» (1977), реж. Эльдар Рязанов
3. «Последнее танго в Париже» (1972), реж. Бернардо Бертолуччи
4. «Паровоз Генерал» (1926), реж. Клайд Бракман, Бастер Китон
5. «Фотоувеличение» (1966), реж. Микеланджело Антониони
6. «Амадей» (1984), реж. Милош Форман
7. «Убить Билла 2» (2004), реж. Квентин Тарантино
8. «Список Шиндлера» (1993), реж. Стивен Спилберг
9. «Понизовая вольница» (1908), реж. Владимир Ромашков
10. «Калина красная» (1973), реж. Василий Шукшин

В этом году участвовало 28 человек, 100% кадров не угадал никто! Наибольшие затруднения вызвали две картины, которые разбирают на курсах МШК - первый российский фильм «Понизовая вольница» и «Список Шиндлера», кадр из которого Всеволод Коршунов называет "самый страшный наезд в истории кино". Более 5 верных ответов дали 17 человек, каждому из них мы присвоили порядковый номер от 1 до 17 (о чем оповестили всех участников) и запустили рулетку - генератор случайных чисел (видео).

Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Фамилия нашего победителя Рожкова, имя мы пытаемся узнать прямо сейчас. Поздравляем и желаем интересной учебы!

Благодарим всех остальных участников, которым напоминаем, что подобные конкурсы мы проводим несколько раз в год. Пусть вам повезет в следующий раз.
версия для печати

анонс

Скорбим

Марк Захаров
28 сентября скончался режиссёр, сценарист Марк Захаров.
Татьяна Казакова
27 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Казакова.

День рождения >>

Ксения Буравская
Наталья Громушкина
Алла Демидова
Анжелина Карелина
Мария Климова
Анатолий Матешко
Алевтина Румянцева
Виктор Соловьёв
Сергей Шкаликов
Марина Берти
Грир Гарсон
Милен Демонжо
Луиджи Диберти
Филипп Каруа
Анита Экберг
Эрика Элениак
все родившиеся 29 сентября >>

Афиша кино >>

Калина красная
драма, криминальный фильм, социальная драма
СССР, 1973
Венеция зовёт
драма, комедия
Франция, 2019
Та, которой не было
драма, комедия, экранизация
Франция, 2019
Акварель
Великобритания, Германия, Дания, США, 2018
Волшебник
драма, социальная драма
Россия, 2019
Джокер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Добыча
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры
биография, исторический фильм
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен