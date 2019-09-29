Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Подводим итоги розыгрыша
сертификата на бесплатное обучение в Московской школе кино
на курсе Всеволода Коршунова «История кино»
.
По условию нужно было угадать кадры из фильмов (50% и более).
Вот правильные ответы:
1. «Золушка» (1947), реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
2. «Служебный роман» (1977), реж. Эльдар Рязанов
3. «Последнее танго в Париже» (1972), реж. Бернардо Бертолуччи
4. «Паровоз Генерал» (1926), реж. Клайд Бракман, Бастер Китон
5. «Фотоувеличение» (1966), реж. Микеланджело Антониони
6. «Амадей» (1984), реж. Милош Форман
7. «Убить Билла 2» (2004), реж. Квентин Тарантино
8. «Список Шиндлера» (1993), реж. Стивен Спилберг
9. «Понизовая вольница» (1908), реж. Владимир Ромашков
10. «Калина красная» (1973), реж. Василий Шукшин
В этом году участвовало 28 человек, 100% кадров не угадал никто! Наибольшие затруднения вызвали две картины, которые разбирают на курсах МШК - первый российский фильм «Понизовая вольница» и «Список Шиндлера», кадр из которого Всеволод Коршунов называет "самый страшный наезд в истории кино
". Более 5 верных ответов дали 17 человек, каждому из них мы присвоили порядковый номер от 1 до 17 (о чем оповестили всех участников) и запустили рулетку - генератор случайных чисел (видео
).
Фамилия нашего победителя Рожкова
, имя мы пытаемся узнать прямо сейчас. Поздравляем и желаем интересной учебы!
Благодарим всех остальных участников, которым напоминаем, что подобные конкурсы мы проводим несколько раз в год. Пусть вам повезет в следующий раз.