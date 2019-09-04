Главные режиссеры нового немецкого кино: Акин, Аде, фон Доннерсмарк и другие

В истории кинематографа Германии было два пика: экспрессионизм 1920-х и «новое немецкое кино» 1970-х. Представители первого периода — Фриц Ланг, Фридрих Мурнау, Роберт Вине, второго — Райнер Вернер Фасбиндер, Вернер Херцог, Вим Вендерс, и многие другие. Обе эпохи были явно связаны с травмами двух мировых войн, обнищания, политической разобщенности. Принято считать, что с 1980-х в немецком кино – упадок: из позднейшего периода зачастую вспоминаются лишь работы Тома Тыквера, культовый в российских условиях «Достучаться до небес» да оскароносную «Жизнь других» Доннесмарка, чья новая работа – «Работа без авторства» – выходит в российский прокат. История о художнике, который в послевоенной Германии ищет себя и пытается бороться с демонами истории, отличный повод поговорить о современном немецком кино. Ведь в XXI веке в полный голос заявила о себе так называемая Берлинская школа, да и другие режиссеры успешно выступают на мировой фестивальной и прокатной арене. Причем немцы, как и ранее, прежде всего озабочены поисками собственной идентичности, теперь уже – в единой Европе. О ярких примеров этих поисков рассказывает Андрей Гореликов.
Марен Аде
фото: thestar.com
Сняв в 2016 году «Тони Эрдманна», грустное, неторопливое и одновременно безумно смешное кино про отношения серьезной дочери-бизнесмена с «неформальным» отцом, Аде оказалась, вероятно, главной фигурой современного немецкого кино. Она начала снимать еще подростком: дебютный «Лес для деревьев» вышел в 2003-м и был представлен на фестивале независимого кино Sundance. Далее была мелодрама «Страсть не знает преград», в 2006 году получившая гран-при Берлинского кинофестиваля. Таким образом, в фильмографии Аде сегодня – три картины, дистанция между которыми по шесть лет (и каждая последующая вызывает все больше критического и зрительского внимания). Персонажи фильмов Аде вызывают смех и сочувствие, перемешанные с болезненной неловкостью, будь то молодая учительница на грани нервного срыва из «Леса», ссорящиеся любовники из «Страсти» или пытающийся развеселить дочь глупыми розыгрышами папа из «Тони Эрдманна». Подобно многим соратникам по современному немецкому кино, Аде постоянно обращается к страху эмоциональных контактов в европейском обществе.
Ульрих Кёлер
фото: allocine.fr
Муж Марен Аде, яркий представитель так называемой второй волны Берлинской школы. В его фильмах собраны все характерные приметы направления: визуальный аскетизм, неспешно развивающийся сюжет, долгие планы, акцент на пустых либо клаустрофобических пространствах. Кёлер развивает тему одиночества с первого полнометражного фильма «Бунгало» (2002), где рассказывал о юном дезертире, влюбленном в подругу брата. В 2006-м вышла драма «Окна в понедельник», где исследуется кризис семейных отношений, а также невозможность ни интимной, ни эмоциональной близости. В «Сонной болезни» (2011) врач оказывается в экзистенциальном одиночестве в Африке. Для героя его нового фильма «В моей комнате», показанном этим летом в Москве, просто исчезают с лица Земли все люди — до тех пор, пока он не встречает такую же одинокую женщину и не учится заново осознавать себя мужчиной.
Томас Арслан
фото: mubi.com
Человек, стоявший у истоков Берлинской школы: по одной из версий, само определение впервые применили к его фильму «Прекрасный день» (2001). Арслан снимает с начала 1990-х, а известность к нему пришла после Берлинского фестиваля-1999, где режиссер представил фильм «Дилер». Арслан – турок по происхождению, и большинство его ранних фильмов было посвящено жизни турецкой диаспоры в Германии. Со временем режиссеру стало тесно в рамках темы, и в 2007-м он снял психологическую драму в духе «семейных» фильмов Бергмана «Каникулы», в 2010-м – криминальный триллер «В тени». А в новом десятилетии Арслан двинулся уже за пределы страны и эпохи: его «Золото» (2013) рассказывает о жизни немецких эмигрантов в разгар золотой лихорадки в Канаде. Последний на сегодня фильм режиссера «Белые ночи» (2017) – камерное роад-муви про отца и сына-подростка, которые путешествуют по Норвегии, – и «блудный отец» пытается получить прощение у оставленного когда-то ребенка.
Еще один знаменитый турок немецкого кино, а также один из самых известных в мире немецких режиссеров. Как и Арслан, он снимает давно и очень плодовито: полноформатно дебютировав в 1998-м криминальной драмой «Быстро и без боли». В 2004-м его фильм «Головой о стену» про эмансипированную турецкую девушку, выступившую против обычаев семьи, завоевал главную награду Берлинского кинофестиваля — впервые за много лет ее удостоился выходец из Германии. От многих современников из Берлинской школы Акин отличается динамикой повествования, ярким видеорядом и выраженным юмором, приправленным «экзотизмом» нравов турецкой, греческой и других диаспор. Его «Душевная кухня» (2006) рассказывает о непростой жизни молодого владельца греческого ресторана, исторический «Шрам» (2014) посвящен геноциду армян, а «На пределе» – тому, как женщина, потерявшая близких, сама решает мстить виновным, которых оправдал суд. Политически активного Акина можно с наибольшей уверенностью назвать наследником Фасбиндера среди современников. Недавняя его картина «Золотая перчатка» рассказывает историю маньяка Фрица Хонки, орудовавшего в Гамбурге 1970-х. Фильм, снятый в декорациях пролетарского «дна общества», можно противопоставить эстетезированному «Дому, который построил Джек» Ларса фон Триера.
Петцольд начинал как ассистент и ученик Харуна Фароки, одного из главных предшественников нового немецкого кино. После документальных и экспериментальных фильмов 1990-х, он обратился к изучению непроговоренных травм немецкого общества. Его «призрачная трилогия» рассказывает о разложении семьи, отчуждении от истории и дереализации современных героев: во «Внутренней безопасности» описаны странные отношения дочери с родителями – бывшими террористами; «Призраки» рассказывают о сбежавших из дома девочках и безумной француженке, вообразившей себя матерью одной из них; «Йелла» описывает странное путешествие авантюристки к собственной смерти. Героев Петцольда преследуют странные знаки, двойничество, сон мешается с явью. Это сохранится и при обращении режиссера к историческим темам. «Барбара» (2012) рассказывает о попытке женщины выехать в Западную Германию в 1980 году и слежке Штази, а «Феникс» (2014) – об актрисе, пережившей холокост и буквально потерявшей лицо. Прошлогодний «Транзит», снятый по роману Анны Зегерс, повествует о бегстве из Третьего Рейха, но действие перенесено в наши дни – и отряды штурмовиков отлавливают нелегалов.
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
фото: tagblatt.de
Подобно тому, как Акиру Куросаву звали самым европейским режиссером из японских, потомка древнего дворянского рода фон Доннерсмарка можно считать самым глобалистским режиссером среди немцев. Его прославил первый же полнометражный фильм – «Жизнь других», получивший премию «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке. Это рассказ о предательстве, паранойе и страхе, опутавших жизни восточных немцев незадолго до падения железного занавеса. В центре повествования — агент Штази, который пытается спасти друга-писателя. После того, как Доннерсмарк сумел рассказать всему миру о пережитой немцами драме, он был принят в Голливуд. В 2010-м вышла умеренно успешная шпионская романтическая комедия «Турист» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом в декорациях венецианских улочек. В третьем фильме «Работа без авторства» Доннерсмарк попытался совместить голливудский подход с национальной тематикой. Фильм рассказывает о художнике, чье детство прошло в при нацизме, и тот пытается вырваться из социалистической Германии. Прототип героя – живописец Герхард Рихтер, о чьем влиянии на немецкое кино в частности говорил Петцольд. «Работа» Доннерсмарка получила несколько номинаций на «Оскар».
Юлиан Радльмайер
фото: ultradogme.com
Самый молодой режиссер в списке, представитель совсем нового поколения немецкого кино. Радльмайер не боится эстетизировать кадры в духе Уэса Андерсона, а также использовать явные символизм и мистику. Впрочем, последние ему нужны, лишь чтобы подчеркнуть социальную и сатирическую составляющую сюжетов. Радльмайер, снимающий на стыке фантастического и документального, размышляет над сохраняющимся в Европе классовым разрывом и наследии социалистических идей. Он захвачен Россией: в дебютном фильме «Призрак бродит по Европе» (2013) сразу же появляется Маяковский, в последнем, «Самокритике буржуазного пса» (2017), русскоговорящие грузины на немецкой плантации вслух читают «Анну Каренину». Герои режиссера – как пролетарии и капиталисты, так и он сам в роли себя, пытающегося осмыслить место художника в условиях современного производства искусства. Причем вся эта сатира подана с подкупающей и словно нехарактерной для соотечественников легкостью.