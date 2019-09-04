Два билета на «Элефанта»

Кино-Театр.ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш двух билетов на премьеру фильма «Элефант
», которая состоится 6 сентября
в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь»
, в рамках проекта Каро.Арт. Специальные гости премьеры – актёр и продюсер фильма Алексей Гуськов
и исполнитель одной из ролей, известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер
.
У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…
Для участия в конкурсе вы должны сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Элефант» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Победитель будет выбран из писем случайным образом и объявлен вечером 5 сентября! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваши письма!