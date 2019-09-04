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Два билета на «Элефанта»

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4 сентября 2019
Кино-Театр.ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш двух билетов на премьеру фильма «Элефант», которая состоится 6 сентября в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь», в рамках проекта Каро.Арт. Специальные гости премьеры – актёр и продюсер фильма Алексей Гуськов и исполнитель одной из ролей, известный французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер.

У добрых книжек про Слона Мишку был очень злобный автор. И, даже когда Валентину Шубину из-за болезни пересадили новое сердце, он предпочел, чтобы все прочее оставалось старым. Шубин давно развелся с женой и поссорился с дочерью, ради которой когда-то писал свои истории. Но писать продолжение он не хочет, тем более в компании навязанной ему приставучей сиделки. Хуже которой лишь то, что теперь у Шубина в самый неподходящий момент непроизвольно текут слезы…

Два билета на «Элефанта»

Для участия в конкурсе вы должны сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Элефант» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Победитель будет выбран из писем случайным образом и объявлен вечером 5 сентября! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваши письма!

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персоны
Фредерик БегбедерАлексей Гуськов
фильмы
Элефант

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Два билета на «Элефанта» фотографии
Два билета на «Элефанта» фотографии
Два билета на «Элефанта» фотографии
Два билета на «Элефанта» фотографии
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