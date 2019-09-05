Проверь свои знания и выиграй книги любимого писателя

Кино-Театр.ру
и издательство АСТ
предлагают проверить, отличите ли вы правдивые факты из жизни Стивена Кинга
от событий, описанных им в книгах?
Сделайте репост этого конкурса в любой соцсети, пройдите наш тест и пришлите результаты на на почту kinoteatr.prize@gmail.com
с темой «Кинг», указав свои имя, фамилию и адрес странички. Результаты объявим 12 сентября
, а два счастливца, давших верные ответы, получат по комплекту книг Стивена Кинга «Летать или бояться» и «Оно».
Начинаем:
1. В предисловии к сборнику рассказов «Летать или бояться», редактором-составителем которого он является, Стивен Кинг рассказывает о том, как 25 лет назад находился на борту частного самолета в секунде от гибели. С тех пор он…
А) стал оптимистичнее относиться к полетам, потому что убедился в высокой надежности современных самолетов и профессионализме пилотов
Б) никогда не пишет о самолетах и авиакатастрофах, чтобы не накликать беду
В) больше не летает на самолетах
2. Стивен Кинг родился в штате…
А) Техас
Б) Нью-Йорк, как и многие герои его книг
В) Мэн
3. Ричард Бахман – это…
А) псевдоним писателя
Б) имя Стрелка, героя цикла «Темная башня»
В) соавтор Стивена Кинга по сборнику «Финт хвостом»
4. «Мне не хватает тебя, дружище» – пишет Стивен Кинг в предисловии к роману «Доктор сон», продолжению бестселлера «Сияние». Кого он имеет в виду?
А) Джека Торренса, героя романа «Сияние»
Б) Джона Леннона, благодаря песне которого был назван роман «Сияние»
В) недавно умершего друга-музыканта
5. Кто такой Билл Денбро?
А) Герой книг и фильмов «Оно» и «Оно-2»
Б) Настоящее имя Стивена Кинга
В) Издатель и лучший друг Стивена Кинга
6. Кто это сказал: «Я в некотором смысле боюсь всего без исключения»?
А) Героиня романа «Кэрри»
Б) Клоун Пеннивайз из романа «Оно»
В) Сам Стивен Кинг о себе самом
7. Кто такой «Мистер Хитрый Кролик»?
А) Герой первой книги Стивена Кинга
Б) Персонаж книги «Оно-2»
В) Кличка кота из книги «Доктор сон»
8. Кто носит прозвище «Исчадие зла»?
А) Дэн Торренс, герой романа и фильма «Доктор сон»
Б) Кот из романа «Кладбище домашних животных»
В) Собака писателя
9. Что такое «Оверлук»?
А) Отель из романа «Сияние», воплощение зла
Б) Фамилия Пеннивайза, олицетворявшего зло в романе «Оно»
В) Город, в котором родился герой романа «Бегущий человек»
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях. Правильные ответы будут прикреплены к этой публикации 12 сентября, победители получат оповещение по электронной почте.
Желаем жуткой удачи!