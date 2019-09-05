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Проверь свои знания и выиграй книги любимого писателя

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5 сентября 2019
Кино-Театр.ру и издательство АСТ предлагают проверить, отличите ли вы правдивые факты из жизни Стивена Кинга от событий, описанных им в книгах?

Сделайте репост этого конкурса в любой соцсети, пройдите наш тест и пришлите результаты на на почту kinoteatr.prize@gmail.com с темой «Кинг», указав свои имя, фамилию и адрес странички. Результаты объявим 12 сентября, а два счастливца, давших верные ответы, получат по комплекту книг Стивена Кинга «Летать или бояться» и «Оно».

Проверь свои знания и выиграй книги любимого писателя

Начинаем:

1. В предисловии к сборнику рассказов «Летать или бояться», редактором-составителем которого он является, Стивен Кинг рассказывает о том, как 25 лет назад находился на борту частного самолета в секунде от гибели. С тех пор он…

А) стал оптимистичнее относиться к полетам, потому что убедился в высокой надежности современных самолетов и профессионализме пилотов
Б) никогда не пишет о самолетах и авиакатастрофах, чтобы не накликать беду
В) больше не летает на самолетах

2. Стивен Кинг родился в штате…

А) Техас
Б) Нью-Йорк, как и многие герои его книг
В) Мэн

3. Ричард Бахман – это…

А) псевдоним писателя
Б) имя Стрелка, героя цикла «Темная башня»
В) соавтор Стивена Кинга по сборнику «Финт хвостом»

4. «Мне не хватает тебя, дружище» – пишет Стивен Кинг в предисловии к роману «Доктор сон», продолжению бестселлера «Сияние». Кого он имеет в виду?

А) Джека Торренса, героя романа «Сияние»
Б) Джона Леннона, благодаря песне которого был назван роман «Сияние»
В) недавно умершего друга-музыканта

5. Кто такой Билл Денбро?

А) Герой книг и фильмов «Оно» и «Оно-2»
Б) Настоящее имя Стивена Кинга
В) Издатель и лучший друг Стивена Кинга

6. Кто это сказал: «Я в некотором смысле боюсь всего без исключения»?

А) Героиня романа «Кэрри»
Б) Клоун Пеннивайз из романа «Оно»
В) Сам Стивен Кинг о себе самом

7. Кто такой «Мистер Хитрый Кролик»?

А) Герой первой книги Стивена Кинга
Б) Персонаж книги «Оно-2»
В) Кличка кота из книги «Доктор сон»

8. Кто носит прозвище «Исчадие зла»?

А) Дэн Торренс, герой романа и фильма «Доктор сон»
Б) Кот из романа «Кладбище домашних животных»
В) Собака писателя

9. Что такое «Оверлук»?

А) Отель из романа «Сияние», воплощение зла
Б) Фамилия Пеннивайза, олицетворявшего зло в романе «Оно»
В) Город, в котором родился герой романа «Бегущий человек»

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Правильные ответы будут прикреплены к этой публикации 12 сентября, победители получат оповещение по электронной почте.

Желаем жуткой удачи!
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персоны
Стивен Кинг
фильмы
ОноОно

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