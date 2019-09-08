20 фильмов осени: развод, два Вуди Аллена, Стивен Кинг и итальянская мафия

Осень — отличная пора для кинопроката: традиционно в это время количество фильмов превосходит летнюю сиесту. Помимо потенциальных хитов проката и мультфильмов до российского зрителя добираются участники Канн, Венеции и «Кинотавра», а также жанровые жемчужины. Мы отобрали 20 самых интересных картин, на которые стоит обратить внимание.
Новый фильм Тодоровского многие уже успели окрестить его «Амаркордом». Такое высокопарное сравнение, конечно, лишено комплиментарной коннотации, так как точно подмечает ностальгическое отношение режиссера к родной Одессе 1970-го, когда залитый солнцем курортный город был охвачен эпидемией холеры. Именно на фоне подкрадывающейся смерти и семейных дрязг будет разворачиваться детство и взросление юного Валерика (Степан Середа). Отца – фигуру, как в творчестве, так и в жизни Тодоровского, важную – играет Евгений Цыганов, ранее работавший с режиссером в «Оттепели». Однако одним Цыгановым звездный состав не ограничивается: остальных членов семьи играют Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Ирина Розанова и Леонид Ярмольник с накладным пузом. Читать рецензию. Интервью с Леонидом Ярмольником.
В прокате с 5 сентября.
Продолжая показывать классику кинематографа, «Иноекино» выпускает в широкий прокат одну из лучших работ в фильмографии Вуди Аллена, который эту картину на самом деле не очень-то и любит. Однако спустя 40 лет ни рвение автора положить фильм на полку, ни современные призывы предать анафеме все его творчество не смогли хоть как-то сдвинуть «Манхэттен» с постамента непререкаемой классики.
В прокате с 12 сентября.
За экранизацию одноименного пулицеровского романа Донны Тартт студия Warner Bros. взялась серьезно: в режиссерском кресле - Джон Кроули («Бруклин»), в главных ролях – Энсел Эльгорт, Финн Вулфард, Сара Полсон и Николь Кидман. В центре сюжета – Тео, сумевший выжить во время теракта в Метрополитен-музее, заодно прихватив оттуда картину «Щегол» Карела Фабрициуса. С тех пор детская травма и искусство идут рука об руку, втягивая героя в арт-подполье с совсем не детскими криминальными разборками.
В прокате с 12 сентября.
«Все забыли про Beatles, кроме меня», – мог бы подумать школьник, ощущая себя истинным знатоком музыки и порицая одноклассников за любовь к «попсе». Но нет, этой идеей оказался крайне озабочен 62-летний лауреат Оскара Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб», «На игле»). Джек (Химеш Патель) – чуть ли не единственный человек, который помнит музыку великой группы, что позволяет ему самому стать супер-звездой. Как успели подметить западные критики, фильм у Бойла вышел очаровательный, хотя и крайне инфантильный. Рецензия на «Т2: Трейнспоттинг». Рецензия на «Траст».
В прокате с 19 сентября.
Рой Макбрайд (Брэд Питт) отправляется на поиски отца (Томми Ли Джонс), улетевшего 20 лет назад с миссией на Нептун искать следы инопланетной жизни. Аудиовизуальный перфекционизм картины (оператор – Хойте Ван Хойтема, композитор – Макс Рихтер) уже порадовал публику Венецианского кинофестиваля, но юнгианские образы и метафизические обобщения на тему отношений с родителями удостоились критики за излишнюю претенциозность. Читать рецензию на «Затерянный город Z».
В прокате с 23 сентября.
Кинокритический журнал Cineticle решил восстановить справедливость, выпустив в прокат незаслуженно прошедшего мимо зрителей «Иванова» - дебютный фильм Дмитрия Фалькович, получивший главный приз фестиваля «Дух огня». Трагикомичную историю о русском бизнесмене, сбежавшем из заснеженной Москвы в солнечный Киев, сняли еще до второго Майдана, но, по уверению критиков, картина являет собой не кальку прошлого, а портрет настоящего.
В прокате с 26 сентября.
Триумфатор Венецианского кинофестиваля, первый кинокомикс из супергеройской вселенной в конкурсе смотра такого уровня. Однако удивило всех не только участие, но и сама картина: кто мог догадаться, что режиссер «Мальчишников в Вегасе» снимет гремучую смесь из «Таксиста» и «Бойцовского клуба». Вся эта затея, конечно, не снискала бы столько аплодисментов и без нового Джокера, которого сыграл Хоакин Феникс, чью актерскую работу вновь невероятно хвалили критики, предрекая приз за лучшую мужскую роль.
В прокате с 3 октября.
Синематека «Искусства кино» совместно с «Мосфильмом» выпускают в повторный прокат отреставрированную версию выдающейся картины Василия Шукшина. Этот фильм режиссера любили и любят, конечно, не только в России, чего хоть стоит Райнер Вернер Фасбиндер, включивший фильм в десятку своих самых любимых картин.
В прокате с 3 октября.
Еще одна картина с Венецианского кинофестиваля, но прошлогоднего. в новейшей на сегодняшний день картине признанный документалист Косаковский, автор «Тише!» и «Да здравствует антиподы!», экспериментирует с фактурой изображения, чтобы движение воды – главного героя «Акварели» – на экране обладало небывалым уровнем иммерсивности. Достижению поставленной задачи способствовала редкая для кино съемка со скоростью 96 кадров в секунду и открытой диафрагмой камеры, что позволило добиться впечатляющей детализации.
В прокате с 3 октября.
По первому трейлеру «Гемини» создается впечатление, что Уилл Смит решил перехватить у Дуэйна Джонсона и Вина Дизеля пальму первенства в области безумных зубодробительных боевиков: фантастические, гротескные мотогонки по европейским улочкам, стрельба, не знающая законов физики, и пошлый клиповый монтаж. В довершение картины феерического дурновкусия – два Уилла Смита в кадре: актер играет киллера Генри Брогана и его молодую копию, пытающуюся убить оригинал. Снимает же это Энг Ли, автор «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» и «Горбатой горы», что позволяет надеяться, что первое впечатление – обманчиво.
В прокате с 10 октября.
Еще один фильм Вуди Аллена можно увидеть на больших экранах этой осенью. Мелодраматические приключения Гэтсби (Тимоти Шаламе) и Эшли (Эль Фаннинг) в компании Джуда Лоу, Селены Гомес, Ребекки Холл и Лива Шрайбера начались далеко не в дождливом Нью-Йорке, а в производственном аду: компания Amazon отказалась выпускать фильм из-за новой волны обвинений классика в сексуальном насилии над приемной дочерью. Однако Аллен все же смог отвоевать в судебном порядке право на прокат этой картины и уже монтируют следующую. Рецензия на «Колесо чудес».
В прокате с 10 октября.
Последний «Кинотавр» не забудут ещё очень долго. В жарких дебатах критиков по поводу центральных фильмов смотра — «Быка» и «Верности» — проскользнула мысль, наиболее точно описывающая эти картины и два вектора российского кино. Если дебют Бориса Акопова продолжает бесконечные размышления над 90-ми, полуреальными, полумифическими, претендуя на актуальность, то «Верность», которую ставили ему в противовес, развивает совершенно другую актуальную идею, что «личное – это политическое». История Лены (Евгения Громова), акушера-гинеколога, ее мужа-актера Сережи (Александр Паль) и надломленных отношениях между ними уступает в масштабе бандитским разборкам, но намного более интимна. И речь даже не о пресловутой телесности и подразумеваемом адюльтере, но о той новой чувственности, которая в современном российском кино проявляющейся очень редко. Рецензия на фильм. Рецензия на «Как меня зовут».
В прокате с 31 октября.
Переезжая с родного острова в дождливый Токио, старшеклассник Ходака Морисима встречает и влюбляется в Хину – девушку, способную менять погоду как буквально, так и фигурально. В новой картине Макото Синкай, автор нашумевших аниме «Твое имя» и «Пять сантиметров в секунду», опять рифмует любовь, индустриальные пейзажи Японии, фантазию и метафизику. Об успехе его формулы сложносочиненных и полижанровых фильмов говорит то, что «Твое имя» успело обогнать по кассовым сборам «Унесенных призраками», став самым кассовым аниме в истории кино. О работах Макото Синкая.
В прокате с 31 октября.
Новая работа классика британского соцреализма и двукратного лауреата Золотой пальмовой ветви вновь посвящен униженным и оскорбленным, а именно – семье, чье финансовое положение пошатнулось после экономического кризиса в 2008 году. Желая прокормить и вытащить жену с детьми из бедственного положения, Рики устраивается в службу доставки и быстро сталкивается с нечеловеческой системой. Его практически превращают в раба: заставляют трудиться по 14 часов в день, и даже справление нужды четко регламентируется. Как отмечают критики, энергия и человеколюбие, которые источает картина, опровергают тезисы о том, что Лоуч давно забронзовел как режиссер.
В прокате с 31 октября.
Помимо «Оно 2», уже идущего в кинотеатрах, осенью выйдет еще одна экранизация Стивена Кинга – продолжение легендарного «Сияния» за авторством маститого хоррормейкера Майка Флэнегана («Призраки дома на холме»). Выросший Дэнни (Юэн Макгрегор) все ещё с содроганием вспоминает о леденящих ужасах отеля «Оверлук» и ищет избавление от детских травм на дне бутылки. Однако встреча с девочкой Аброй, так же излучающей «сияние», заставляет героя начать борьбу не только с собственными демонами, но и с членами «Истинного узла» – группы вампиров с Розой Шляпницей (Ребекка Фергюсон) во главе, питающихся силами одаренных детей.
В прокате с 7 ноября.
В столицу Российской империи, охваченной повальным интересом к эзотерике, прибывает медиум Оливия Рид (Дэйзи Хэд), выступления которой сразу ставят на уши весь Петербург. В это же время город охватывает серия загадочных ритуальных убийств. Офицеры Ростов (Евгений Цыганов) и Ганин (Дмитрий Лысенков), расследующие дело, постепенно выходят на британку-медиума, надеясь найти таинственного убийцу с помощью ее дара. Поводом сходить на это собрание всевозможных клише может оказаться не только актерский ансамбль, но и дар Николая Хомерики – одного из самых интересных российских режиссеров. Рецензия на «Селфи».
В прокате с 7 ноября.
Потерпев полное фиаско со «Смертью и жизнью Джона Ф. Донована», Долан не так давно посетил родной для него Каннский кинофестиваль с новой картиной. Оперируя костяком фирменных тем (гендер, пробуждение сексуальности, непринятие семьей и обществом), режиссер создает мелодраматическую историю о том, как между Матиасом (Габриэль Д’Альмейда Фрейтас) и Максимом (сам Долан), друзьями с детства, вспыхивает чувство, заходящее далеко за границы товарищества. Рецензия на «Жизнь и смерть Джона Ф. Донована».
В прокате с 14 ноября.
Первый полный метр Анны Пармас, чей клип на песню «Экспонат» уже давно стал, так сказать, народным достоянием, принес начинающей постановщице приз за лучший дебют и сценарий на последнем «Кинотавре». Врач Маша (Анна Михалкова), работающая, как и главная героиня «Верности», гинекологом, переживает измену мужа Миши (Антон Филипенко), отдавшего предпочтение молоденькой фитнесс-тренерше. Героиня пробует буквально все, вплоть до потусторонних сил, чтобы вернуть супруга – но так ли он ей нужен на самом деле? Рецензия на фильм.
В прокате с 21 ноября.
Кино о падении легендарной мафиозной группировки «Коза Ностра» от одного из ведущих итальянских режиссеров в этом году боролось за каннское золото. Фильм остался без призов, но смог угодить критикам нелинейной драматургией, охватывающей период с 1960-х по 2000-е, и выдающейся актерской работой Пьерфранческо Фавино, играющего мафиози Томмазо Бушетта. Именно его показания смогли пошатнуть положение самой влиятельной семьи итальянской мафии и привести к ее дальнейшему краху. Если с точки зрения бывших коллег Томмазо и считается предателем, нарушившим клятву быть верным «Коза Ностра», то постепенно, путешествия по чертогам собственной памяти, он приходит к выводу совершенно обратному. Выводу наиважнейшему для всей современной Италии.
В прокате с 28 ноября.