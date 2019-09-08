20 фильмов осени: развод, два Вуди Аллена, Стивен Кинг и итальянская мафия

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От «Девчат» до «Стриптизёрш»: 10 фильмов о настоящей женской дружбе

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Два билета на «Элефанта»

4 сентября

Главные режиссеры нового немецкого кино: Акин, Аде, фон Доннерсмарк и другие

О чем снимают в Германии: террор истории, глобализм и отчуждение