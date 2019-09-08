От «Девчат» до «Стриптизёрш»: 10 фильмов о настоящей женской дружбе

В российский прокат 12 сентября выходит авантюрный триллер «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Джулией Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Лиззо и Карди Би в главных ролях. Девушки-танцовщицы объединяются с целью отомстить... финансовому кризису, уничтожившему их сбережения — и своим клиентам, финансистам с Уолл-Стрит, породившим этот кризис. Кино-Театр.ру тут же вспомнил другие фильмы о дружбе работящих девушек. За последние лет 60 таких лент снято немало, мы выбрали всего десять картин. Помните их?
Вечно молодая комедия Юрия Чулюкина о приключениях наивной поварихи Тоси (Надежда Румянцева), влюбившейся на комсомольской сибирской стройке в красавца-лесоруба Илью (Николай Рыбников). Устроиться на новом месте и пережить любовную драму Тосе помогли подруги по общежитию в исполнении Люсьены Овчинниковой, Инны Макаровой, Светланы Дружининой и Нины Меньшиковой, у каждой из которых свой способ найти (или потерять) женское счастье. Детдомовскую девушку вместо родителей заботливо опекает сплочённый коллектив, а самый отрицательный персонаж фильма — обычный лентяй. Эх, ностальгия!
Любимая зрителями (и получившая «Оскар») мелодрама Владимира Меньшова рассказывает о судьбах трех девушек (Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Раиса Рязанова), приехавших «покорять Москву» из провинции, познакомившихся в общежитии и друживших больше двадцати лет. Разные судьбы и жизненные стратегии не помешали им заботиться друг о друге, быть почти сёстрами и помогать в достижении женского счастья. Пожалуй, это и есть парадигма женской дружбы и дружбы вообще — создание из одиночек своеобразной «семьи», внутри которой существуют любовь, долг, взаимная забота и ответственность за чужую судьбу, как за свою.
Хит советского телевидения, комедийный мюзикл с песнями страшно популярного в 1980-х Юрия Антонова, повествующий о приключениях девичьего экипажа буксира «Циклон» (Марина Шиманская, Светлана Пенкина, Галина Веневитинова, Елена Тонунц), на который под видом кока пробрался журналист (Андрей Градов). Тем временем отцы девушек (конечно же, старые морские волки) всеми силами стараются не допустить дочек в море, однако женская дружба способна побороть и коварство папаш, и изжогу от недоваренных макарон. Романтика прилагается.
Экранизация одноимённого романа Джона Апдайка о женщинах, живущих в тихом американском городке и случайно вызвавшим дьявола. Три взрослых подруги (Шер, Сьюзан Сарандон, Мишель Пфайффер) разных творческих профессий — скульптор, журналистка, музыкант — размечтались об идеальном мужчине и хоп: у них на пороге стоит неотразимый Дэрил Ван Хорн (Джек Николсон), полный очарования и страсти. Правда, начинка у этого подарка судьбы оказалась настолько ядовитой, что от него пришлось избавиться, приложив совместные усилия. То есть, женскую дружбу не смог разрушить даже демон-искуситель! Сказка, в которую хочется верить.
Шедевр Ридли Скотта о бескомпромиссной дружбе официантки Луизы (Сьюзен Сарандон) и домохозяйки Тельмы (Джина Дэвис), уехавших в машине Луизы на выходные — и не вернувшихся домой. Их отъезд и дальнейший путь сопровождает череда мелких и крупных мужских предательств; за подругами, попавшими в плохую историю, начинает гнаться полиция, а единственным порядочным мужчиной оказывается следователь, ведущий их поиск (Харви Кейтель). Драма и детектив в оболочке роад-муви под тягучую музыку кантри и Ханса Циммера, блестящий актёрский ансамбль и «Оскар» за лучший сценарий. Смотреть обязательно.
Четыре постаревшие подруги — кандидат наук, железнодорожница, профсоюзная активистка и школьная учительница — пытаются выжить после развала СССР, не гнушаясь никакой работой. У одной из них некий «олигарх» (Николай Фоменко) обманом отнимает квартиру; подруги разрабатывают планы по возврату имущества, что приводит к невероятным приключениям и созданию музыкальной группы «Старые клячи». Название и сюжет поздней комедии Эльдара Рязанова переслоено иронией — ведь это не только бенефис почтенных уже актрис, Людмилы Гурченко, Лии Ахеджаковой, Светланы Крючковой, Ирины Купченко — но и всей привычной съемочной группы мастера, изрядно постаревшей к началу 21-го века. Но, как мы знаем, старая дружба — не ржавеет.
[b]«Ангелы Чарли» (2000)[/b]
В том же году, что и «Старые клячи», выходит бодрейший боевик МакДжи «Ангелы Чарли» — с Дрю Бэрримор, Люси Лью и Кэмерон Диас, играющими супер-экстра-гламурное секси-трио сверх-шпионок, работающих на частную контору некоего Чарли Таунсенда. Динамичный и несколько перегруженный экшеном фильм смотрится на одном дыхании, а самая важная его компонента именно дружба и тесная связь между героинями. Каждая из них не настолько совершенна, как кажется, и нуждается в заботе подруг.
Полнометражная версия одноимённого сериала о похождениях четырёх великовозрастных подруг (Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис, Синтия Никсон). Каждая из них прекрасный профессионал в своём деле, но больше всего подружек интересуют мужчины и отношения с ними. Они отчаянно (и нелепо) стараются наладить свою личную жизнь — и, похоже, остаются друг для друга единственной константой. Мужчины приходят и уходят, а подруги остаются.
В трагикомедии Адотьи Смирновой случай сводит вместе интеллигентную петербурженку Лизу (Анна Михалкова) и провинциальную хабалку Вику (Яна Троянова): у обеих крадут сумочки в поезде, на котором они прибыли в Питер. Проишествие стало началом прекрасной дружбы противоположных натур, льда и пламени с неизбежным кипением в финале, когда, казалось бы, характеры обеих уже раскрыты во всей полноте. Обе героини, кажется, хотят друг другу помочь, но попытка переделать кого-то по своей мерке заранее провальная, а невозможность расстаться — симптом зависимости. Читать рецензию
Женская версия многочисленных фильмов об элегантных (и справедливых) ограблениях банды Оушена. На этот раз действует его сестра, Дебби Оушен (Сандра Буллок), освободившаяся из тюрьмы с детально разработанным планом мести своему «бывшему» — и это будет дерзкое ограбление в стиле брата. Украсть бесценное колье «Jeanne Toussaint» прямо с многолюдного бала в Метрополитен-музее ей поможет команда профессионалов в лице персонажей Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелены Бонем Картер, Рианны, Сары Полсон, Минди Калинг и Аквафины. Женская дружба и здесь сработает безупречно, даже без ссор по поводу шикарных платьев, в которых дамы прибудут на бал. Идиллия, да и только! Читать рецензию