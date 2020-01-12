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«Взломать блогеров», «Красный воробей» и ещё 11 худших фильмов 2010-х

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12 января 2020
2010-е, как и остальные десятилетия, запомнились не только хорошим или выдающимся кино, но и огромной массой дурных фильмов, которые, к сожалению, дошли до российских кинотеатров, минуя при этом родной прокат. Предлагаю вашему вниманию 13 худших лент десятых. Среди них, впрочем, вы не увидите работы Александра Невского или Сарика Андреасяна, поскольку у них собственная ниша в отечественном кинематографе, да и зритель прекрасно знает о качестве их продукции. В рейтинге Макса Милиана - редкие поделки, умудрившиеся пролезть в российский кинопрокат без особых на то оснований.


13. «Красный воробей» (2018)

«Красный воробей»

Необоснованно долгий хронометраж вытекает из того, что «Красный воробей» – очередное посредственное явление шпионского романа, вся коллизия которого, собственно, и завязана на непростых отношениях России и Америки. Последняя здесь дана, впрочем, условными штрихами и представителями разведки в лице героя Джоэла Эдгертона, для России же – очень условной – места авторы картины не пожалели. Неузнаваемые серые улицы с «Булошными», далёкими от видов современной Москвы, явление в зарубежном кино хоть и обычное, но сразу же демонстрирующее уровень «достоверности», подходящий разве что для саркастических комедий, но никак не для серьёзных шпионских триллеров – к каким пытается примкнуть лента Фрэнсиса Лоуренса.
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12. «Муви 43» (2012)

«Муви 43»

Достаточно глянуть на кадр из фильма, чтобы понять, о чём кино и что нас ожидает. Питер Фаррелли и так славился своим юмором ниже пояса, когда снимал комедии на пару с братом Бобби, но здесь он вместе с командой приглашённых режиссёров (среди них, в частности, Джеймс Ганн) превзошёл все свои предыдущие «достижения». Мало того, к нему присоединился позубоскалить на тему секса внушительный актёрский состав (Наоми Уоттс, Кейт Уинслет, Хью Джекман, Ричард Гир, Ума Турман, Эмма Стоун, Крис Пратт и многие другие), и удивительно, как после такого лютого трэша карьера всех этих звёзд не пошла под откос.



11. «Вампирский засос» (2010)

«Вампирский засос»

За исключением нескольких удачных шуток, всё в этом типичном для фридберг-зельцеровского конвейера продукте кажется плоским, вторичным и неприлично несмешным. Дело даже не в предсказуемости объектов насмешек. И не в том, что сам жанр со всеми его неотъемлемыми элементами, вроде крупных планов морщинистых задниц, безнадёжно надоел даже тем школьникам, которых пукающие герои на рефлекторном уровне приводят в восторг. Главная беда в том, что слоган фильма – «Для тех, кого задолбали тупые вампирские фильмы» – категорически не соответствует его содержанию. Возникает ощущение, что сценаристы работали максимально осторожно, так, чтобы не обидеть чувствительных поклонниц. Им явно интереснее смеяться над фаст-фудом, Леди Гага и группой Black Eyed Pees, чем доводить до абсурда и без того нелепый сюжет «Сумерек», отмечает Леонид Марантиди.
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10. «Помощники» (2011)

«Помощники»

Хоррор Криса Стоукса при бюджете в четыре миллиона долларов смотрится как лента, снятая на коленке каким-нибудь первоклассником. Ни актёрской игры, ни интересных находок, ни грамма интриги. Просто «мясо», хотя и его толком не показали.
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9. «Проклятие: Начало конца» (2014)

«Проклятие: Начало конца»

Режиссёр Масаюки Отиай, промышляющий посредственными ужастиками, постарался сымитировать пугающую атмосферу и загадочность фильма Такаши Шимицу, но у него получилась абсолютно не страшная и практически неинтересная картина, напичканная штампами и давно известными поворотами сюжета. В фильме раздражает всё, начиная от преувеличенной игры модели Нодзоми Сасаки, исполнившей роль Юи, и заканчивая путанной хронологией, ранее являвшейся «фишкой» франшизы. Ситуацию не спасают ни бу-моменты, ни gore-эффекты, ни «оригинальные» находки.
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8. «2 спальни, 1 ванная» (2014)

«2 спальни, 1 ванная»

Временами в отечественный прокат попадает совсем уж бездарное кино. И лента Стэнли Юнга – одно из таких явлений. Картина мало того что абсолютно не страшная, она ещё и претендует на неожиданный финал, хотя внимательный зритель заранее предугадает развитие событий и, главное, сообразит, кто стоит за всеми этими не пугающими ужасами. Фильм изобилует штампами и затянутыми сценами, да и выглядит он слишком телевизионно, словно перед нами продукт канала SyFy. Данной поделке попросту следовало пылиться на полке на позабытой студии, а не выходить в российский прокат, в котором и так хватает посредственного кино.
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7. «51» (2011)

«51»

Фантастический хоррор Джейсона Коннери – типичная лента, сделанная специально для таких каналов, как ТВ-3 и SyFy. Убогие спецэффекты перемежаются напыщенными диалогами о долге перед страной, а действие напоминает трактор, застрявший в трясине. Искренне жаль Джейсона Лондона и Джона Ши, принявших участие в этом проекте, хотя из пациента Зеро вышел бы неплохой злодей, если бы над ним поработали мастера.
Читать о фестивале «После заката»



6. «Пираньи 3DD» (2012)

«Пираньи 3DD»

Картина представляет собой всё самое худшее, что бросалось в глаза при просмотре оригинала Александра Ажа. Абсолютно бредовый сюжет (ходячие пираньи, обитание рыб в человеческом организме, как в «Чужом»), идиотские шутки в стиле «Американского пирога» (пирогом в данном случае выступает пиранья, она же пробирается крайне естественным способом и в одну несчастную из-за своей тупости героиню), плохая игра актёров (особенно отличилась молодёжь), избитые клише (жертвы барахтаются в воде вместо того, чтобы выпрыгнуть на твёрдую почву) и кровавый трэш (красная краска на телах, муляжи так и норовят сползти с актёров).
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5. «Апартаменты 1303» (2012)

«Апартаменты 1303»

Исполнительный продюсер второразрядного j-хоррора «1303: Комната ужаса» Мишель Таверна решил сам адаптировать сие творение для американского зрителя. Ради этого он позвал в свою ленту переживавшую в те времена спад карьеры Мишу Бартон и полузабытую Ребекку Де Морнэй, вернувшую себе имя и почёт спустя пару лет благодаря «Джессике Джонс». В результате у них получились занудные ужасы, точнее, здесь от ужасов остались только пьяные истерики и тоскливые призраки.



4. «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018)

«Крымский мост. Сделано с любовью!»

Нагромождение персонажей, каждый из которых, почти как герои «Дома-2», пытается найти любовь на стройке самого красивого, самого длинного и самого масштабного моста в истории страны, далеко не самое слабое звено картины, разрывающейся между мелодрамой, комедией положений и производственной драмой в духе самых плохих советских фильмов. Тигран Кеосаян в меру способностей, не изменившихся со времён выхода «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого», экранизирует сценарий жены – главного редактора канала Russia Today. Маргарита Симоньян тоже в меру способностей, может, и выдающихся для пропагандистской журналистики, но совершенно не подходящих для кино, пытается рассказать простоватые любовные анекдоты, сопровождающиеся «оригинальной» игрой слов («прессу прессуют», все «плейбои – плебеи») и правильной идеологией. Если бы не Крымский мост, что бы было со всеми этими одинокими сердцами, оказавшимися в это знаковое для страны время в небольшой Керчи, вопрошает Мария Токмашева.
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3. «Цветок дьявола» (2010)

«Цветок дьявола»

Вторую полнометражную режиссёрскую работу Екатерины Гроховской можно было бы простить за огрехи, памятуя о том, как долго она трудилась над лентой. Но получившийся в итоге фильм раздражает практически всем: халтурной постановкой сцен, каменными лицами актёров, бредовым сценарием и абсолютно нереалистичным миром. Кино вроде бы про российскую глубинку, но тут же в наличии игра в поло и средневековый замок, а в кадре мелькают витрины на иностранном языке. Перед нами словно альтернативная реальность, бесталанная и напрочь надуманная. Единственное, что может понравиться в ленте, — это её визуальное решение, хотя хороших декораций недостаточно для примирения с халтурой.



2. «Кавказская пленница!» (2014)

«Кавказская пленница!»

По словам Ивана Чувиляева, больше всего ремейк классической комедии похож на травести-шоу в заштатном гей-клубе или на корпоративе: смысл здесь только в том, чтобы переодеться в популярный образ. Напялить парик, чулки, всунуть в декольте по апельсину — и вперёд, открывать рот под «Мадам Брошкину». Тут всё встаёт на свои места — смысл травести не в том, чтобы, простите, как-то пересмотреть творчество Гурченко или Сердючки, и уж точно не в том, чтобы их переплюнуть. Чисто поржать, как этот мужик в парике уморительно кривляется. Ровно так же единственное, что видит зритель в «Пленнице!» - перекрашенный в Александра Демьяненко Дмитрий Шаракоис, Анастасия Задорожная в парике и платьице а-ля Наталья Варлей и бедолаги — Семён Стругачёв, Сергей Степанченко и Николай Добрынин, переодетые в Труса-Балбеса-Бывалого. Пугает только то, что всем им очевидно доставляет удовольствие копировать голоса и интонации, выступать на таком провинциальном корпоративе. Они, кажется, в самом деле думают, что это — актёрская сверхзадача. Ну, это не беда — каждый актёр, наверное, в душе травести-артист и искренне радуется, прилепляя себе бороду или переодеваясь в тётеньку.
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1. «Взломать блогеров» (2016)

«Взломать блогеров»

Замыкает наш парад плохого кино 2010-х часовая реклама популярных среди молодёжи блогеров Саши Спилберг, Ивана Гая и Марьяны Ро, которую поставил Максим Свешников под присмотром главного отечественного любителя продакт-плейсмента Тимура Бекмамбетова. Фильм просто никакой. Он даже не тянет на звание приличной рекламы, поскольку персонажи вызывают сплошь отрицательные эмоции, а анимационные эпизоды скопированы с большинства мультфильмов Dreamworks и иже с ними. И титры с сердечками, ради которых, видимо, всё и затевалось, лишь усиливают впечатление от цинизма создателей.

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Макс Милиан
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2 спальни, 1 ванная51Апартаменты 1303Вампирский засосВзломать блогеровКавказская пленница!Красный воробейКрымский мост. Сделано с любовью!Муви 43Пираньи 3DDПомощникиПроклятие: Начало концаЦветок дьявола

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