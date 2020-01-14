20 самых ожидаемых иностранных фильмов 2020 года

Кино-Театр.Ру заглянул в календарь премьер и выбрал самые ожидаемые фильмы 2020 года. Впервые в этот список попали не только предстоящие картины, претендующие на премию «Оскар», потенциальные кассовые лидеры и победители крупных фестивалей, но и набирающая вес продукция платформы Netflix, которую некоторые фестивали пока что игнорируют. Ломая устоявшийся тренд, предлагаем взглянуть на то, что весь мир будет смотреть в кинотеатрах или на гаджетах и обсуждать уже совсем скоро.
Первая картина Роберта Эггерса, жуткий исторический хоррор «Ведьма» (2015), собрала кипу наград и стала одним из главных фильмов новой волны жанра. Следующая работа, «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо, привела Эггерса в Канны, где картину встретили восторженно. По сюжету на пустынный остров с маяком прибывает новая смена: матёрый хромой Томас (Дефо) и тихий трудяга Ифраим (Паттинсон). Четыре недели им предстоит жить бок о бок, воюя друг с другом и с прошлым, пить и бороться с видениями. Фактурная картинка и странные образы отсылают к немецкому экспрессионизму, а сам фильм напоминает затянувшийся мужской кошмар. Однако ждать от «Маяка» жанрового аттракциона не стоит: это скорее галлюцинаторный трип в духе Линча, чем чистокровный хоррор. Но от того не менее жуткий. В прокате с 16 января.
Мендес триумфально возвращается на большие экраны: эпическая военная драма «1917» уже получила два «Золотых глобуса», в том числе – за режиссуру, а ведь наградной сезон только начался. История двух британских солдат Первой мировой, которым поручено доставить важное сообщение через вражескую территорию, ловко снята якобы одним планом (спасибо великому Роджеру Дикинсу), а в эпизодах появляются Колин Фёрт, Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг. Режиссёр говорит, что хотел передать ощущение гонки со временем, и, судя по первым отзывам, ему это удалось: картину ставят в один ряд со «Спасти рядового Райана» и «Выжившим». В прокате с 30 января.
Автобиографический роман американки Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырёх сестёр в разгар Гражданской войны экранизировали не раз, но от Греты Гервиг ждёшь чего-то особенного. После прорывной трагикомедии «Леди Бёрд» (2017), номинированной на Оскар, Гервиг получала карт-бланш: она снова сама написала сценарий, а роли сестёр Марш исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Сканлен. Роману Олкотт не занимать актуальности (история сестёр – история борьбы за независимость), поэтому экранизация бережно сохраняет атмосферу книги с её пасторальным бытом и юношескими мечтами. В прокате с 30 января.
Прорывная работа братьев Сэфди уже успела принести им охапку всевозможных наград и номинаций за рубежом, а также заставила снова заговорить об Адаме Сэндлере как о гениальном актёре. Играет же Сэндлер владельца ювелирного магазина Говарда Ретнера, в руки которого попадается неогранённый чёрный опал. Столь драгоценный камень способен вытянуть непутёвого Говарда из ямы игральных долгов. Однако, как и в предыдущих фильмах режиссёрского дуэта, сам город с его многочисленными жителями, от звёздных певцов и спортсменов до бандитов, пытается не дать главному герою вынырнуть на поверхность, окутывая его чередой несуразиц. По такому же злому року «Неогранённые драгоценности», минуя российский прокат, выйдут сразу на Netflix. Впрочем, то же самое случилось и с «Ирландцем» Мартина Скорсезе, выступившим продюсером картины Сэфди. На Netflix с 31 января.
Казалось окончательно задавленный грудой обвинений Полански в 2019-м всё же выпустил новый фильм, и какой! История Альфреда Дрейфуса, французского еврея, ложно обвинённого в шпионаже в 1894-м году, всколыхнула Венецианский кинофестиваль. Напряжённый, не лишённый иронии фильм 86-летнего режиссёра о резонансном деле с блестящей актёрской работой Жана Дюжардена получил Гран-при, и это несмотря на открытое осуждение и скепсис председателя жюри. Балансируя между политическим триллером и судебной драмой, картина выбирает необычный ракурс: в центре сюжета – не сам Дрейфус, а глава военной разведки Жорж Пикар (Дюжарден), который расследует его дело. В прокате с 6 февраля.
Когда Мики (Мэттью Макконахи), лихой наркобарон, решает продать свою маленькую империю, то на его пути встают желающие заполучить кусок пирога, оставив его самого ни с чем. На помощь Мики спешит его помощник Реймонд (Чарли Ханнэм), который попутно занят написанием киносценария с Флетчером (Хью Грант). Помимо них на экране отрывается Колин Фаррелл и Генри Голдинг. Вот в таких рамках типичного для Гая Ричи криминального сюжета и соответствующих персонажей разворачиваются события «Джентельменов», которых уже называют лучшим фильмом режиссёра после «Револьвера». В прокате с 13 февраля.
Самый яркий фильм прошлого кинофестиваля в Венеции, сумевший поляризовать критиков. История про непутёвых родителей-танцоров Эму и Гастона, пытающихся вернуть приёмного ребёнка в свою семью, с лёгкой руки Пабло Ларраина стала танцевальной феерии под португальский EDM. Такая дикая смесь социальной драмы с клиповым драйвом была воспринята одними с крайним недоумением, другими с неподдельной любовью. И, наконец, эта неведомая зверушка добирается до российского кинопроката. В прокате с 20 февраля.
Фигура Неда Келли, воспетого в преданиях и балладах борца с колониальными властями, всё сильнее подвергается пересмотру. Герой сопротивления или романтизированный убийца? Споры идут, а Джастин Курзель выпускает свою историческую ревизию, основанную на одноимённом романе Питера Кэри, с Джорджем МакКэем в заглавной роли. В банде героя будет маячить лицо Рассела Кроу, а на стороне закона – Чарли Ханнэм и Николас Холт. В прокате с 27 февраля.
Учитывая сохраняющийся на территории России миф о Сталине, новый опус Сергея Лозницы вышел в нужное время. Известный режиссёр совсем недавно смонтировал из архивных материалов «Процесс», посвящённый делу «Промпартии». Лозница опять создаёт двойной документ, отображающий не только само историческое событие, но и его партийную срежиссированность. Теперь тщательной деконструкции подвергаются похороны Сталина, которые недавно фигурировали в комедии Армондо Иануччи «Смерть Сталина», запрещённой по соображениям цензуры. В прокате с 5 марта.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о продакшене фильмов на студии Fox. «Новые мутанты» уже второй фильм по Людям-Икс, который проходит все круги производственного ада. Небольшой хоррор про подростков-мутантов должен был выйти ещё два года назад, в 2018 году. За два года, прошедших после выпуска первого трейлера, фильм переснимали несчитанное количество раз, что, скорее всего, отразится на бюджете и уменьшит шансы фильма хоть как-то окупиться. Так же было и с «Тёмным фениксом», поставившим крест на любых продолжениях основной франшизы. Однако прекрасный каст (Аня Тейлор-Джой, Мейзи Уильямс, Чарли Хитон) ещё может вырулить этот спин-офф в направление прекрасного будущего, где герои марвеловских комиксов будут существовать в одной киновселенной. В прокате со 2 апреля.
Чудеса в российском кинопрокате: A-One Films пустит в прокат короткие метры. В феврале – «Невероятную» Луки Гуаданьино с Мией Гот в главной роли, в апреле – «Вечный свет» главного enfant terrible французского кино Гаспара Ноэ. Реклама модного дома Yves Saint Laurent превратилась в 50-минутный экспериментальный аттракцион в атмосфере тотальной истерики под слепящими неоновыми ударами стробоскопа. По сюжету же Беатрис Даль, в роли самой себя, просто решила снять фильм с Шарлоттой Генсбур, но, по заведённой Ноэ традиции, всё быстро скатывается в кровавую вакханалию, приправленную пижонскими цитатами и экзистенциальными рассуждениями. В прокате с 9 апреля.
Предпоследняя картина Андерсона «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии» получила в Венеции Золотого льва, обозначив карьерный пик режиссёра. Новому фильму, также участвовавшему в конкурсной программе фестиваля, присудили Серебряного льва за режиссуру. В этот раз критики всё больше говорили о том, что Андерсон “закончился”. Тезис не новый, но уже давно опровергаемый. Ленты шведского классика давно существуют в собственной вселенной чарующей повседневности, возведённой в макро-масштаб, где с каждым новым фильмом ощущаемы внутренние движения. В прокате с 16 апреля.
Технотриллер со сложным концептом перемещения во времени с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном в главных ролях уже давно привлёк внимание публики. Хотя, конечно, именно Нолан притягивает внимание излишней скрытностью, заставляющей всех гадать, что же будет в фильме. Точно известно, что сюжет картины будет крутиться вокруг некой секретной организации, пытающейся остановить Третью мировую. В прокате с 16 июля.
Второй крупный режиссёр артмейнстрима (после Нолана) Дени Вильнёв снимает ещё один крупный Sci-fi. Напомним, что прошлый (неудачный) кульбит режиссёра, «Бегущий по лезвию: 2049», с треском провалился в прокате, как и оригинальный фильм Ридли Скотта. Экранизацию романа Френка Герберта под руководством Дэвида Линча постигла та же страшная участь. Однако вероятность, что Вильнёв преодолеет проклятие, следующее за культовой научной фантастикой в этот раз высока как никогда. В отсутствии «Звёздных войн» и надвигающихся «Аватаров», место новогоднего хита «Дюна» вполне может занять, учитывая звёздный каст (Тимати Шаламе, Зендая, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон) и всю масштабность, с которой создают картину. В прокате с 17 декабря.
Ещё один режиссёр, которого охотно финансирует Netflix, выпускает свою картину на данной платформе. Биографический «Манк» повествует о сценаристе легендарного «Гражданина Кейна» Германе Я. Манкевиче (Гэри Олдман) и череде событий вокруг самого фильма. Композиторами картины выступят Трент Резнор и Аттикус Росс, давно работающие с Финчером. Хотя съёмки ещё не закончены, вероятнее всего фильм готовят к оскаровской гонке. На Netflix в конце 2020 года.
Очередная экранизация одноимённого романа Дафны Дю Морье скоро увидит свет на больших экранах. Таинственная история вдовца Максимиллиана (Арми Хаммер) и его новоиспечённой безымянной супруги (Лили Джеймс), которая пытается что-то узнать о Ребекке, умершей жене супруга, давно заслужила статус классики. Кстати, ту самую злую экономку Денверс играет Кристин Скотт Томас. Хотя как заиграет первоисточник у режиссёра Бена Уитли неизвестно. Его «Высотка», основанная на одноимённом романе Балларда, - картина весьма неровная. Верим, что британец сможет удивить, несмотря на нависающую фигуру Хичкока, снявшего самую успешную, во всех смыслах, экранизацию «Ребекки». Дата проката неизвестна.
Американский классик Спайк Ли сразу после своего оскароносного «Чёрного клановца» взялся за драму о Вьетнаме и посттравматическом синдроме. Действия разворачиваются после окончания войны. Четыре сослуживца возвращаются в джунгли, чтобы найти останки друга и отыскать спрятанное сокровище. Чуткий режиссёр Ли вполне может привнести в тему что-то новое, заодно зацепив академиков. Опять же, картина выходит на Нетфликс и, возможно, в наградной сезон. Дата проката неизвестна.
Дебютный роман Иана Рейда уже снискал любовь критиков во время выхода. Сложно устроенное в нарративном плане произведение привлекло, что неудивительно, Чарли Кауфмана, сценариста «Вечного сияния чистого разума» и режиссёра «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Новая работа тематически во многом пересекается с фильмами и сценариями Кауфмана. Если же он сможет воплотит столь амбициозный проект в жизнь, то он станет одним из главных кинособытий в новом году. В прокате в конце 2020 года.
Мастистый шоураннер Райан Мёрфи («Американская история ужасов», «Поза») редко выходит за телевизионную территорию, но бывают и исключения. Именно он в далёком 2010 году перенёс на большие экраны бестселлер «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. В новом году, скорее всего, ближе к наградному сезону, может выйти срежиссированный им комедийный мюзикл «Выпускной», вдохновлённый одноимённой постановкой на Бродвее. Именно на его сцене заканчивается карьера двух актёров (Мерил Стрип, Джеймс Корден), которые объединившись с другими «вышедшими в тираж» (Николь Кидман, Эндрю Рэннеллс), решают вернуть себе популярность. На потеху прессе они пытаются помочь школьнице-лесбиянке, чью девушку руководство школы отказывается пускать на выпускной бал. Выйдет же данный памфлет, где правые и левые полюбовно начнут дискуссировать баритоном и сопрано, прямиком на Netflix. На Netflix в конце 2020 года.
Новая работа Верховена о Бенедетте Карлини (Виржини Эфира), монахине, истомлённой обетами и церковной жизнью, уже нежится во всеобщем внимании. Недавно опубликованный постер картины, на котором белоснежные монашеские одеяния едва скрывают грудь, уже эпатирует публику, а Cahiers Du Cinema взяли кадр из ленты на обложку первого номера в этом году. «Святая дева» уже обещает затмить прошлый фильм режиссёра «Она» по провокационности и готова побороться за Золотую пальмовую ветвь следующего Каннского кинофестиваля. Дата проката не известна.