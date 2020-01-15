Посмотри на «Танец с саблями» первым

30 января
в прокат выходит биографическая драма Юсупа Разыкова
«Танец с саблями
» — история создания шедевра Арама Хачатуряна, одного из самых исполняемых произведений в мире.
Холодная осень 1942 года. В город Молотов (Пермь) эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Через несколько недель премьера балета «Гаяне», который пока не готов. В попытке завершить произведение композитор сталкивается с жесткими требованиями цензуры. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции – создать ещё один танец в финальную часть балета. За восемь часов композитор напишет свое самое известное произведение.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш билетов на премьеру фильма, которая состоится 23 января, в 20:00
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