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Посмотри на «Танец с саблями» первым

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15 января 2020
Посмотри на «Танец с саблями» первым

30 января в прокат выходит биографическая драма Юсупа Разыкова «Танец с саблями» — история создания шедевра Арама Хачатуряна, одного из самых исполняемых произведений в мире.

Холодная осень 1942 года. В город Молотов (Пермь) эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова. Через несколько недель премьера балета «Гаяне», который пока не готов. В попытке завершить произведение композитор сталкивается с жесткими требованиями цензуры. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции – создать ещё один танец в финальную часть балета. За восемь часов композитор напишет свое самое известное произведение.

Посмотри на «Танец с саблями» первым

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш билетов на премьеру фильма, которая состоится 23 января, в 20:00, в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт»! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Танец с саблями» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом через неделю, 22 января, и получат по два билета на премьеру. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

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