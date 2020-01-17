20 главных экранизаций 2020 года

Традиционно ежегодно в прокат выходит множество фильмов, снятых по известным или не очень книгам современных и классических писателей. Кино-театр.Ру отобрал лучшие, по мнению редакции, экранизации, которые выйдут в кино или на онлайн-платформах в 2020 году.
ФИЛЬМЫ
«Маленькие женщины», реж. Грета Гервиг
Роман Луизы Мэй Олкотт вышел на волне феминизма в литературе XIX века, захватившем весь мир, включая и Россию. При этом на долгие годы эта книга стала символом простоты и реализма в западной традиции. «Маленьких женщин» неоднократно экранизировали, и никому еще не удалось передать этот реализм на экране. Новую попытку предприняла Грета Гервиг, режиссер хорошо принятой «Леди Бёрд» и известной активистке новой волны феминизации культуры.
В прокате с 30 января.
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла», реж. Стивен Гейган
Доктор Дулиттл, он же доктор Айболит в отечественном сознании, один из самых популярных образов детской литературы западного общества. В новой экранизации Стивена Гейгана этот персонаж, хоть и существует в свое время, переносится в социальные условия, понятные детям современным. Роберт Дауни младший
, которому и поручено сыграть доктора, из-за одежды викторианской эпохи иногда больше похож на Шерлока Холмса в собственном же исполнении, но от этого сказочное настроение, которым переполнена картина ничуть не меркнет.
В прокате с 20 февраля.
«Зов предков», реж. Крис Сандерс
Раз в десять лет разные режиссеры обращаются к экранизации классики. Тем более, когда речь идет об одном из самых популярных романов об отваге четвероногих друзей. Тем более на фоне неувядающего успеха сначала «Хатико
», а потом «Собачьей жизни
». В 2020 году своего часа дождался «Зов предков», главные роли в котором исполнили Харрисон Форд
, Карен Гиллан
и Омар Си
.
В прокате с 20 февраля.
«Пиноккио», реж. Маттео Гарроне
Во всем мире, Россия не исключение, Пиноккио считается поучительной историей для детей и не более. В новой экранизации режиссера Маттео Гарроне, специализирующегося на драма и криминальных триллерах («Таксидермист
», «Страшные сказки
») вселенная старинной истории про деревянного мальчика будет вывернута наизнанку, чтобы показать в мрачных и даже пугающих тонах всю механику мира, в который суждено было попасть незадачливому мальчику.
В прокате с 12 марта.
«Человек-невидимка», реж. Ли Уоннелл
Элизабет Мосс, проникшаяся духом борьбы за права женщин в «Рассказе служанки
» и атмофсерой хоррора в фильме «Мы
», решила совместить оба формата и снялась в главной роли в современной адаптации классического романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Вот только если у писателя в конце XIX века человек-невидимка был скорее жертвой, вызывающей определенное сочувствие, то в рамках современных веяний в экранизации Ли Уоннелла он становится злостным домашним тираном, сначала мучившим Элизабет Мосс
наяву, а затем в образе невидимки.
В прокате с 26 марта.
«Эмма», реж. Отем де Уайлд
«Эмма» Джейн Остин крайне популярна у режиссеров, потому что само повествование романа так и просит экранизации. В своё время Эммой была и Гвинет Пэлтроу
, и Кейт Бекинсейл
. В этот раз роль любящей устраивать чужие отношения скучающей мечтательницы досталась восходящей американской звезде Ане Тейлор-Джой
. Сама же история, и без того не лишенная юмора, и вовсе должна принять комедийный оттенок.
В прокате с 16 апреля.
«Таинственный сад», реж. Марк Манден
Сказку «Таинственный сад» Фрэнсис Элизы Бёрнетт можно смело назвать одним из фаворитов в несуществующем соревновании книг по количеству киноадаптаций: у нее их уже целых 11! При этом нельзя сказать, что какая-либо из них вышла однозначно удачной и запомнилась в истории кинематографа настолько, чтобы на нее ровнялись в будущем. В 2020 году выйдет двенадцатая версия «Таинственного сада», снятая режиссером Марком Манденом, а это значит, что маленькая девочка Мэри вновь отправится в свое увлекательное путешествие.
В прокате с 30 апреля.
«Грейхаунд», реж. Аарон Шнайдер
Роман Сесила Скотта Форестера «Добрый пастырь» не снискал большой популярности у российского читателя. Да и вообще все творчество писателя, специализирующегося на военно-историческом жанре, сложно назвать известным для отечественной публики. Для западной аудитории его капитан Хорнблауэр совершенно культовый персонаж, по популярности внутри жанра сравнимый с советским Штирлицем. И хотя «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
в главной роли и не относится к серии повестей про Хорнблауэра, совершенно точно он сможет создать первичное впечатление о творчестве писателя и обратить внимание российских читателей на его романы.
В прокате с 7 мая.
«Женщина в окне», реж. Джо Райт
Существуют романы, по которым можно сразу рассказать, что в них произойдет и как это будет, а самое главное, где такое уже было. При этом совершенно необязательно, что такие романы читать не нужно. Напротив, они все равно притягивают внимание читателей и собирают множественные награды. Такой парадокс очевиден и в случае «Женщины в окне» А. Дж. Финна, в которой многие видят отголоски «Окна во двор
» Хичкока или «Замкнутого круга» Галло, если говорить о современности. Участие в экранизации детективного романа режиссера Джо Райта только добавляет долгожданному триллеру обаяния и остроты.
В прокате с 14 мая.
«Смерть на Ниле», реж. Кеннет Брана
«Смерть на Ниле» продолжает поступь Кеннета Брана в образе Пуаро по романа Агаты Кристи. Как и в «Восточном экспрессе
» ему вновь придется расследовать загадочное убийство, только в этот раз произошедшее уже на пароме, и снова подозревать всех и каждого. Помогут ему в этом Галь Гадот
, Арми Хаммер
, Том Бейтман
и Латишиа Райт
.
В прокате с 8 октября.
«Конёк-горбунок», реж. Олег Погодин
Амбициозный проект режиссера Олега Погодина, взявшегося за экранизацию всем известной сказки Петра Ершова. В фильме снимутся Антон Шагин
, Михаил Ефремов
, Павел Деревянко
и Паулина Андреева
. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной.
В прокате с 22 октября.
«Дюна», реж. Дени Вильнёв
«Дюну» Фрэнка Герберт по праву можно назвать одним из главных страдальцев от мира литературы, которых пытались перенести на большой экран. У причисляемого к классике научной фантастики есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча
и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потом новая попытка оживить события книги многими воспринимается если не в штыки, то, по крайней мере, с большой настороженностью. Остается верить, что Вильнёву и звездному актерскому составу с участием Тимоти Шаламе
, Ребекки Фергюсон
и Оскара Айзека
удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Дата релиза неизвестна.
«Ампир V», реж. Виктор Гинзбург
Физика и метафизика романов Виктора Пелевина
традиционно вызывает бурление общественности, делящейся на тех, кто называет писателя гением, и тех, кто считает, что «в этом году книга не удалась». Но вышедшая в 2006 году социальная сатира «Ампир «В». Повесть о настоящем человеке» напоминает о времени, когда трава была зеленее, а романы Пелевина настолько глубокими, что не вызывали ни у кого никаких вопросов. Тем интересней, как книга будет переложена в кино спустя четырнадцать лет с момента выхода и насколько у Виктора Гинзбурга получится оторваться от предыдущих попыток российского кинематографа хоть немного передать миры Пелевина.
Дата релиза неизвестна.
«Петровы в гриппе», реж. Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников продолжает наслаждаться возможностью творить без ограничений. Уже в этом году заявлен выход его новой картины по книге Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Вышедшая в 2018 году книга стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает.
Дата релиза неизвестна.
«Ребекка», реж. Бен Уитли
Мистическую «Ребекку» Дафны Дю Морье всегда окружали не менее мистические события. Например, классическую экранизацию
снял Хичкок, единственный раз в своей жизни получив премию «Оскар». Теперь же за экранизацию возмьется Бен Уитли, которому тоже не занимать опыта в работе с мистикой. Что еще интереснее, фрагменты однополой любви, появляющиеся в романе, у Хичкока из-за цензуры отсутствовали. Учитывая дух времени, новая экранизация если не сделает на ней акцент, то уж точно не забудет ее выпятить.
Дата релиза неизвестна.
СЕРИАЛЫ
«Чужак», реж. Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Шарлота Брэндстрем
Очередная экранизация хорроров Стивена Кинга
, на этот раз его относительно нового романа «Чужак» 2018 года. История, конечно же, рассказывает о захолустном городишке где-то в никогде Дикого Запада, в котором происходит зверское убийство одиннадцатилетнего ребенка. Детективные события, приводящие исполняющего главную роль Бена Мендельсона
к потусторонним теориям, разворачиваются на десять серий.
Смотрите на НВО с 12 января.
«Страна Лавкрафта», Ян Деманж
Вышедший в 2016 году роман Мэтта Раффа «Страна Лавкрафта», хоть и был номинирован на Всемирную премию фэнтези, поделил мир литературы на две непримиримые стороны (как это было, когда было дописано официальное продолжение про Шерлока Холмса). Многим тогда не понравилось, что кто-то имеет право писать авторизированные фанфики внутри вселенной давно почившего классика. В любом случае, книга уже написана, и по ней даже выходит сериал, снятый режиссером Яном Деманжем под чутким наблюдением Джей Джей Абрамса
.
Смотрите на НВО с 1 февраля.
«Заговор против Америки», реж. Минки Спиро
Жанр альтернативной истории в неспокойное для социума США время процветает на телевизионном рынке страны. И если предыдущая попытка Amazon поразмыслить о фашистском режиме в Америке 60-х на основе произведения Филипа Дика «Человек в высоком замке
» вышла скорее неудачной, то у нового сериала по творчеству Филипа Рота явно шансов больше. Тем более, что и описываемые у классика события гораздо больше похожи на то, что действительно могло произойти.
Смотрите на НВО с 16 марта.
«Противостояние», реж. Джош Бун
С момента выхода книги Стивена Кинга «Противостояние» в далеком 1978 году появилось уже немало переосмыслений человеческой жизни в постапокалипсисе. Тем интереснее посмотреть на то, как адаптирует традиционно кинематографичный роман Кинга режиссер скоро выходящего в прокат фильма «Новые мутанты
» Джош Бун. Традиционным для жанра образом на секретной лаборатории происходит утечка вируса, которая убивает почти все живое на планете. После этого между по-кинговски хорошими и плохими начинается битва за ресурсы. Что-то подобное совсем еще недавно было в экранизации романа «Вонгозеро»
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Дата релиза неизвестна.
«Светила», реж. Клэр Маккарти
Писательницу Элеанор Каттон многие считают одним из самых талантливых авторов нового поколения. Ее светила в 2013 году получили Букеровскую премию, когда самой писательнице было всего 28 лет. Спустя семь лет создатели решили не рисковать и доверили ей самой контроль над сценарием сериала по книге. Кинематографичность ее романа о Золотой лихорадке не вызывает вопросов, осталось лишь надеяться, что влияние писателя на площадке не сыграет с экранизацией злую шутку, как это было множество раз до этого.
Дата релиза неизвестна.