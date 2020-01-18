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Собери «Миллион мелких осколков» первым

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18 января 2020
Собери «Миллион мелких осколков» первым

22 января в 19.30 в московском кинотеатре «Пионер» состоится премьерный показ фильма «Миллион мелких осколков». Это совместная работа одной из самых обсуждаемых пар Голливуда – режиссёра Сэм Тейлор-Джонсон и её мужа Аарона Тейлора-Джонсона, который стал соавтором сценария к фильму и исполнил главную роль. В фильме также снялись Билли Боб Торнтон, Чарли Ханнэм, Джованни Рибизи, Одесса Янг, Джульетт Льюис и др.

Действие картины происходит в реабилитационном центре, где герои пытаются отчаянно бороться со своими страстями и пороками. Фильм основан на одноимённом бестселлере Джеймса Фрея, чья книга стала оглушительно популярной на родине писателя.

После показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Денисом Виленкиным.

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш двух пар билетов на эту премьеру! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Миллион мелких осколков» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 21 января. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях.

Ждём ваши письма, удачи!

«Миллион мелких осколков» выйдут в российский прокат 30 января.
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персоны
Джулиет ЛьюисДжованни РибизиСэм Тейлор-ВудАарон Тейлор-ДжонсонЧарли ХаннэмОдесса Янг
фильмы
Миллион мелких осколков

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Собери «Миллион мелких осколков» первым фотографии
Собери «Миллион мелких осколков» первым фотографии
Собери «Миллион мелких осколков» первым фотографии
Собери «Миллион мелких осколков» первым фотографии
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