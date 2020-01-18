Собери «Миллион мелких осколков» первым

22 января в 19.30
в московском кинотеатре «Пионер»
состоится премьерный показ фильма «Миллион мелких осколков
». Это совместная работа одной из самых обсуждаемых пар Голливуда – режиссёра Сэм Тейлор-Джонсон
и её мужа Аарона Тейлора-Джонсона
, который стал соавтором сценария к фильму и исполнил главную роль. В фильме также снялись Билли Боб Торнтон
, Чарли Ханнэм
, Джованни Рибизи
, Одесса Янг
, Джульетт Льюис
и др.
Действие картины происходит в реабилитационном центре, где герои пытаются отчаянно бороться со своими страстями и пороками. Фильм основан на одноимённом бестселлере Джеймса Фрея, чья книга стала оглушительно популярной на родине писателя.
После показа состоится обсуждение фильма с кинокритиком Денисом Виленкиным
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на эту премьеру! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Миллион мелких осколков» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом 21 января
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём ваши письма, удачи!
«Миллион мелких осколков
» выйдут в российский прокат 30 января
.