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Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

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19 января 2020
Настало то прекрасное время, когда чуть ли не каждую неделю в отечественный прокат выходит по паре новых анимационных релизов. И любителям анимации уже есть, из чего выбирать. Кинокритик, программный директор международного фестиваля анимационного кино «Бессонница» Павел Шведов выбрал специально для Кино-Театра.Ру десять новых мультфильмов первого полугодия (и один старый), которые он сам не пропустит в прокате.


1. Барашек Шон. Фермагеддон

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

23 января в российский прокат выйдет очередное продолжение приключений барашка Шона - один из лучших образцов европейского анимационного арт-мейнстрима. Сериал про английскую ферму с непутевыми и бесшабашными овцами удивительно успешно перебрался в полнометражный формат. Сельская пастораль, выполненная в фирменной «пластилиновой» технике объемной анимации - фирменном стиле британской студии Aardman, - станет прибежищем для инопланетного корабля. Столь сильный поворот сюжета не лишит мир барашка Шона и его друзей фирменного юмора и узнаваемой абсурдности сюжета: в создании сценария нового фильма принимал участие Ник Парк, за плечами которого и сериал о жизни овечьего семейства, и фильмы об Уоллисе и Громите.

Дата релиза: 23 января



2. Playmobil фильм: Через вселенные

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Обычно от фильмов, созданных на основе вселенной игровых конструкторов, не ждешь ничего необычного. Но дебютная работа Лино ДиСальво оказалась вполне изящной для того, чтобы держать зрителей в напряжении. Главный герой, мальчик Чарли, попадает со старшей сестрой в мир, созданный из одноименного конструктора, и путешествует сквозь Землю Викингов, Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город в Древний Рим, где ему предстоит итоговая битва.

Дата релиза: 30 января



3. В стране чудес

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Аниме Кэйити Хара («Мисс Хокусай»), который, похоже, при создании фильма вдохновлялся не только мирами Ghibli, но и «Волшебником из страны Оз». Девушка Аканэ в канун дня рождения попадает в Страну чудес, где ей предстоит спасти волшебную вселенную от гибели. Любителям сказочных фантазий определенно понравится.

Дата релиза: 27 февраля



4. Вперед

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Новый блокбастер от студии Pixar. Вселенная в нем выстроена ровно наоборот, чем обычно бывает в сказках. Из мира давно за ненадобностью ушла магия, и теперь все волшебные создания живут обычной жизнью, окруженной гаджетами, единороги опустошают мусорные баки, а драконы одомашнены. Режиссер фильма Дэн Скэнлон в предыдущей своей работе - «Университете монстров» - уже скрещивал два мира друг с другом. Скоро можно будет посмотреть вновь на то, как могут уживаться сказочный мир и артефакты реальности.

Дата релиза: 5 марта



5. Гостиница Окко

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Одновременно с пиксаровским фильмом в прокат выйдет прекрасное аниме «Гостиница Окко», в котором режиссер Китаро Косака погружает зрителя в мир японского синтоизма. Осиротевшая школьница переезжает к бабушке и помогает ей управлять традиционной провинциальной гостиницей, населенной не только людьми.

Дата релиза: 5 марта



6. Тролли. Мировой тур

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Студия DreamWorks ответит конкурентам в прокате продолжением полнометражной саги о Розочке, Цветане и других троллях. На этот раз главные герои вдруг обнаружат, что кроме эстрадной музыка бывает еще многих видов. Интересно, кто победит в жарком и громком поединке попсы и рока?

Дата релиза: 19 марта



7. 100% Волк

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Полнометражный анимационный мир не ограничивается только Америкой, Европой и Японией. Иногда фильм, созданный в Бразилии, Южной Африке или Китае, становится интересным для широкого мирового зрителя. В первом полугодии таким пока неизвестным, но потенциально интересным для меня фильмом стал австралийский «100% Волк», в котором режиссер Алекс СтадерманнПчелка Майя», «Викинг Вик») рассказывет историю о неудачливом наследнике семьи оборотней, превращающемся не в волка, а пуделя.

Дата релиза: 7 мая



8. Скуби-ду

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Сериал про приключения подростков и говорящего пса по кличке Скуби-ду появился на свет полвека назад, и сразу стал невероятно популярным. С тех пор вышла уйма эпизодов сериала, несколько игровых фильмов, видео-игр и мюзиклов. Сложно поверить, но «Скуби-ду» 2020 года станет сороковым (!) полнометражным мультфильмом франшизы, и именно в нем, наконец, создатели решили рассказать о начале дружбы Шэгги и забавного щенка.

Дата релиза: 14 мая



9. Душа

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

В начале лета не стоит уезжать всей семьей далеко от киноэкранов, ведь на 18 июня запланирован выход в прокат пиксаровского фильма «Душа», в котором режиссер Пит Доктер, на пару с Кемпом Пауэрсом, будет продолжать изучать ирреальные миры. И если в предыдущей своей картине Доктер главными героями сделал эмоции, то этот фильм целиком посвящен Душе. Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие души, обретая все те навыки, которые им необходимы перед попаданием в тело. Не пропустите, ведь философские мультфильмы Пиксару удаются на славу.

Дата релиза: 18 июня



10. Найти Анну Франк

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

В июне планирует выйти на экраны самый серьезный фильм из данной подборки. Режиссер Ари Фольман, на счету которого хрестоматийные «Вальс с Баширом» (о Ливанской войне 1982 года) и «Конгресс» (о мире победившей виртуальной реальности), обратился к одной из самых пронзительных историй времен Второй мировой войны и Холокоста - жизни и судьбе 13-летней еврейской девочки Анны Франк, вместе со своей семьей скрывавшейся в потаенных местах родного дома во время нацистской оккупации Амстердама. Главным героем фильма станет Китти - воображаемая подруга Анны Франк, к которой та обращается в своем дневнике, написанном во время жизни в Убежище и сохранившемся до наших дней. Надеюсь, что опыт смотрения этого фильма мы все сможем пережить.

Дата релиза: июнь



Бонус-трек: Порко Россо

Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

В России продолжается выход классических фильмов студии Ghibli в прокат на большом экране. Настает черед «Порко Россо» - одного из лучших фильмов Хаяо Миядзаки. На мой взгляд, самого взрослого, самого реалистичного и самого меланхоличного в творчестве мэтра. Настоящая ода полетам, свободе и любви.

Дата релиза: 6 февраля

Павел Шведов
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100% ВолкPlaymobil Фильм: Через вселенныеБарашек Шон: ФермагеддонВ стране чудесВальс с БаширомВикинг ВикВперёдГостиница ОккоДушаКонгрессНайти Анну ФранкПорко РоссоПчелка МайяСкуби-ду!Тролли: Мировой турУниверситет монстров

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