Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года

Настало то прекрасное время, когда чуть ли не каждую неделю в отечественный прокат выходит по паре новых анимационных релизов. И любителям анимации уже есть, из чего выбирать. Кинокритик, программный директор международного фестиваля анимационного кино «Бессонница» Павел Шведов выбрал специально для Кино-Театра.Ру десять новых мультфильмов первого полугодия (и один старый), которые он сам не пропустит в прокате.
1. Барашек Шон. Фермагеддон
23 января в российский прокат выйдет очередное продолжение приключений барашка Шона - один из лучших образцов европейского анимационного арт-мейнстрима. Сериал про английскую ферму с непутевыми и бесшабашными овцами удивительно успешно перебрался в полнометражный формат. Сельская пастораль, выполненная в фирменной «пластилиновой» технике объемной анимации - фирменном стиле британской студии Aardman, - станет прибежищем для инопланетного корабля. Столь сильный поворот сюжета не лишит мир барашка Шона и его друзей фирменного юмора и узнаваемой абсурдности сюжета: в создании сценария нового фильма принимал участие Ник Парк
, за плечами которого и сериал о жизни овечьего семейства, и фильмы об Уоллисе и Громите.
Дата релиза
: 23 января
2. Playmobil фильм: Через вселенные
Обычно от фильмов, созданных на основе вселенной игровых конструкторов, не ждешь ничего необычного. Но дебютная работа Лино ДиСальво
оказалась вполне изящной для того, чтобы держать зрителей в напряжении. Главный герой, мальчик Чарли, попадает со старшей сестрой в мир, созданный из одноименного конструктора, и путешествует сквозь Землю Викингов, Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город в Древний Рим, где ему предстоит итоговая битва.
Дата релиза
: 30 января
3. В стране чудес
Аниме Кэйити Хара
(«Мисс Хокусай»), который, похоже, при создании фильма вдохновлялся не только мирами Ghibli, но и «Волшебником из страны Оз». Девушка Аканэ в канун дня рождения попадает в Страну чудес, где ей предстоит спасти волшебную вселенную от гибели. Любителям сказочных фантазий определенно понравится.
Дата релиза
: 27 февраля
4. Вперед
Новый блокбастер от студии Pixar. Вселенная в нем выстроена ровно наоборот, чем обычно бывает в сказках. Из мира давно за ненадобностью ушла магия, и теперь все волшебные создания живут обычной жизнью, окруженной гаджетами, единороги опустошают мусорные баки, а драконы одомашнены. Режиссер фильма Дэн Скэнлон
в предыдущей своей работе - «Университете монстров
» - уже скрещивал два мира друг с другом. Скоро можно будет посмотреть вновь на то, как могут уживаться сказочный мир и артефакты реальности.
Дата релиза
: 5 марта
5. Гостиница Окко
Одновременно с пиксаровским фильмом в прокат выйдет прекрасное аниме «Гостиница Окко», в котором режиссер Китаро Косака
погружает зрителя в мир японского синтоизма. Осиротевшая школьница переезжает к бабушке и помогает ей управлять традиционной провинциальной гостиницей, населенной не только людьми.
Дата релиза
: 5 марта
6. Тролли. Мировой тур
Студия DreamWorks ответит конкурентам в прокате продолжением полнометражной саги о Розочке, Цветане и других троллях. На этот раз главные герои вдруг обнаружат, что кроме эстрадной музыка бывает еще многих видов. Интересно, кто победит в жарком и громком поединке попсы и рока?
Дата релиза
: 19 марта
7. 100% Волк
Полнометражный анимационный мир не ограничивается только Америкой, Европой и Японией. Иногда фильм, созданный в Бразилии, Южной Африке или Китае, становится интересным для широкого мирового зрителя. В первом полугодии таким пока неизвестным, но потенциально интересным для меня фильмом стал австралийский «100% Волк», в котором режиссер Алекс Стадерманн
(«Пчелка Майя
», «Викинг Вик
») рассказывет историю о неудачливом наследнике семьи оборотней, превращающемся не в волка, а пуделя.
Дата релиза
: 7 мая
8. Скуби-ду
Сериал про приключения подростков и говорящего пса по кличке Скуби-ду появился на свет полвека назад, и сразу стал невероятно популярным. С тех пор вышла уйма эпизодов сериала, несколько игровых фильмов, видео-игр и мюзиклов. Сложно поверить, но «Скуби-ду» 2020 года станет сороковым (!) полнометражным мультфильмом франшизы, и именно в нем, наконец, создатели решили рассказать о начале дружбы Шэгги и забавного щенка.
Дата релиза
: 14 мая
9. Душа
В начале лета не стоит уезжать всей семьей далеко от киноэкранов, ведь на 18 июня запланирован выход в прокат пиксаровского фильма «Душа», в котором режиссер Пит Доктер
, на пару с Кемпом Пауэрсом
, будет продолжать изучать ирреальные миры. И если в предыдущей своей картине Доктер главными героями сделал эмоции, то этот фильм целиком посвящен Душе. Школьный учитель музыки попадает в мир, где зарождаются человеческие души, обретая все те навыки, которые им необходимы перед попаданием в тело. Не пропустите, ведь философские мультфильмы Пиксару удаются на славу.
Дата релиза
: 18 июня
10. Найти Анну Франк
В июне планирует выйти на экраны самый серьезный фильм из данной подборки. Режиссер Ари Фольман
, на счету которого хрестоматийные «Вальс с Баширом
» (о Ливанской войне 1982 года) и «Конгресс
» (о мире победившей виртуальной реальности), обратился к одной из самых пронзительных историй времен Второй мировой войны и Холокоста - жизни и судьбе 13-летней еврейской девочки Анны Франк, вместе со своей семьей скрывавшейся в потаенных местах родного дома во время нацистской оккупации Амстердама. Главным героем фильма станет Китти - воображаемая подруга Анны Франк, к которой та обращается в своем дневнике, написанном во время жизни в Убежище и сохранившемся до наших дней. Надеюсь, что опыт смотрения этого фильма мы все сможем пережить.
Дата релиза
: июнь
Бонус-трек: Порко Россо
В России продолжается выход классических фильмов студии Ghibli в прокат на большом экране. Настает черед «Порко Россо» - одного из лучших фильмов Хаяо Миядзаки
. На мой взгляд, самого взрослого, самого реалистичного и самого меланхоличного в творчестве мэтра. Настоящая ода полетам, свободе и любви.
Дата релиза
: 6 февраля