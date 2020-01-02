Сиквел «Притяжения», «1917» и ещё 14 фильмов января

В сиквеле «Притяжения» Фёдора Бондарчука главные роли вновь исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. После событий в Чертанове Юля обрела инопланетные способности, которыми сразу заинтересовались российские военные и представители внеземных цивилизаций. Именно последние и затевают полномасштабное вторжение, чтобы избежать всех рисков, связанных с генеральской дочкой.
Южно-корейская анимационная интерпретация сказки о Белоснежке и семи гномах поведает нам о девушке, нашедшей пару волшебных туфелек: стоит их надеть – превращаешься в классическую красавицу-принцессу. В скором будущем ей предстоит встреча с семёркой принцев, превращённых злой ведьмой в уродливых зелёных гномов.
Клинт Иствуд в свои 89 поставил биографическую социальную драму о простом охраннике, обнаружившем на Олимпийских играх 1996 года в Атланте рюкзак с бомбой и вовремя эвакуировавшем людей. После недолго длившейся благодарности его самого сделали главным подозреваемым. В картине заняты Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Джон Хэмм и Оливия Уайлд, а среди продюсеров числятся Леонардо ДиКаприо и Джона Хилл.
Новое творение Blue Sky Studios посвящено маловероятному дуэту супершпиона Лэнса Стерлинга и молодого учёного Уолтера Беккета, который спасает мир. В оригинале персонажи говорят голосами Тома Холланда, Уилла Смита и Карен Гиллан.
Спустя восемь лет после шедевра «1+1» Оливье Накаш и Эрик Толедано вновь вернулись к теме особенных. На сей раз перед нами люди с аутизмом, которым на протяжении 20 лет помогает персонаж Венсана Касселя. Фильм основан на реальных событиях.
Ева Грин, Мэтт Диллон и Ларс Айдингер в фантастической драме Алис Винокур об астронавте-матери Саре, проходящей подготовку в России для последней экспедиции перед полётом на Марс под присмотром опытного Майка. Старт миссии «Проксима», кстати, должен состояться с космодрома Байконур.
До больших экранов, наконец, доберётся постапокалипсис Пона Джун Хо. Кореец вольно экранизировал одноимённый французский графический роман о поезде истории, который едет по экватору промёрзшей до костей Земли.
На большие экраны страны вернётся шедевр Пака Чхан-Ука. Японская манга про жестокую месть путём многолетнего заточения в изводе обросла такими шокирующими и изощрёнными деталями, которые и не снились автору первоисточника Минэгиси Нобуаки.
Детективы Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бэрнетт (Мартин Лоуренс) возвращаются к нам через 17 лет после выхода второй части популярной экшн-серии. Увидим мы и постаревшего Конрада Говарда (Джо Пантолиано). Так что немалая доза ностальгии обеспечена.
Успех Лего в кино дал зелёный свет и другим наборам конструкторов, мечтающим о славе. Лино ДиСальво, работавший ранее на Disney, в своём полнометражном дебюте расскажет о Чарли и его старшей сестре Марле, попавших в мир игрушек. Персонажи в оригинале говорят голосами Ани Тейлор-Джой и Дэниэла Рэдклиффа.
Благодаря актёру Озу Перкинсу, подавшемуся в режиссёры, небезызвестная сказка братьев Гримм приобретёт исконно пугающие черты. В качестве Гретель на экране предстанет звезда «Оно» София Лиллис, а в ведьму превратится ветеран жанра Элис Крайдж, Кристабелла из экранизации игры «Сайлент Хилл». Must see.
Тянущееся с 1977 года уголовное преследование Романа Полански порождает бесконечный спор о совместимости гения и злодейства. Когда же на волне #Metoo разногласия и конфликты такого рода достигли точки кипения, мастер создаёт фильм, в оригинале названный как легендарная статья Эмиля Золя «Я обвиняю» по делу Альфреда Дрейфуса.