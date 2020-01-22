(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года

Ежегодно в российский прокат выходит около 500 фильмов, из них порядка 120 - отечественного производства. В наш обзор фильмов, релиз которых запланирован на наступивший 2020 год, мы включили 70, оставив за бортом документальное кино, анимацию, множество дебютов и региональных картин, являющихся для нас котами в мешках, а также несколько проходных жанровых работ. Тем не менее, получился довольно внушительный список фильмов, демонстрирующий большое разнообразие авторов, тем и жанров, предлагающий каждому заранее и самостоятельно сформировать список личных ожиданий. Среди них новые работы и сиквелы, фильмы Кирилла Серебренникова и Алексея Федорченко, Александра Миндадзе и Дмитрия Мамулии, Анны Меликян и Оксаны Карас, Ивана Твердовского и Валерия Тодоровского, Петра Буслова и Константина Буслова, Андрея Кончаловского и Егора Кончаловского, Алексея Учителя и, правильно, - Ильи Учителя. По два фильма у Романа Каримова, Данилы Козловского, Алексея Нужного, Святослава Подгаевского, Дмитрия Губарева. Четыре роли Юрия Борисова и всего две - Александра Петрова. Новые имена и старые знакомые. Все это в нашем материале.
Картина рассказывает о супружеской паре из Вышнего Волочка, отношения в которой подвергаются угрозе из-за увлечения супруга порночатами. Работа Добрыгина впервые за 5 лет вошла в основной конкурс Роттердамского фестиваля, а также была отмечена наградой журнала «Искусство кино» за лучший дебют на 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр». В главных ролях – Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Компанию им составили Джордан Роуз Фрай, Надежда Маркина, Юрий Кузнецов, Алексей Вертков и другие актёры. Дата релиза: 19 марта
Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера, перенёсшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в полмиллиарда рублей. Дата релиза: не известно
Киносериал по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Зрителям раскроют неизвестные страницы биографии знаменитого авантюриста, в частности юношеские годы Остапа Бендера сыграет молодой 23-летний актер Арам Вардеванян, а Сергей Безруков исполнит роль наставника будущего Великого комбинатора. Известно, что проект будет состоять из четырех полнометражных картин для кинотеатрального проката, наподобие «Гоголя», прежде чем выйдет на тв в качестве сериала. В ролях также продюсер фильма Александр Цекало, Юлия Рутберг, Таисия Вилкова, Вера Брежнева и другие. Дата релиза: первая половина 2020
Новое детище режиссера фильмов «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Родина» и сериала «Домашний арест», в которой к владельцу фармацевтического бизнеса (Дмитрий Нагиев однажды на машину падает безработный художник Тимофей Трибунцев), после чего немедленно поступает к богачу в рабство за долги. Создатели картины называют «БУМЕРанг» авантюрной криминальной комедией с «тонким, местами черным юмором и едким сарказмом» Дата релиза: 2 апреля
Экранизация питерской городской легенды, согласно которой тела множества пропавших, найденных посреди леса полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти - жертвы призрака погибшей ведьмы, прозванной Хромой Вдовой. Среди сценаристов и продюсеров, что не удивительно, Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, в основных ролях Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова. Дата релиза: 23 июля
Нататья Кудряшова, известная как актриса в «Человеке, который удивил всех» и режиссер «Пионеров-героев», представит зрителям новую картину по собственному сценарию. Это психологическая и философская драма, главная героиня которой - студентка провинциального ВУЗа Лера (Анастасия Красовская), каждую ночь погружающаяся в странные сны на границе миров, где ее встречает Душа. В ролях Юрий Борисов, Дариус Гумаускас, Юлия Марченко. Дата релиза: не известно
Мощный психологический триллер об украденных воспоминаниях по сценарию Любови Мульменко. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков. Главные роли в фильме исполняют молодой дебютант из Красноярска – Сергей Гиро и Максим Суханов. Дата релиза: не известно
Премьера психологической драмы выпускницы Московской школы нового кино (мастерская Дмитрия Мамулии) состоится в программе “Форум” Берлинского кинофестиваля. Это ее дебютный полный метр. Продюсеры Катерина Михайлова и Константин Фам рассказали, что «Город уснул» - «попытка визуализировать внутренний мир человека, потерявшего близкого. И в этом мире все спит». В картине снимался солист модной московской группы Оqjav Вадик Королев и режиссер-документалист Дмитрий Кубасов. Мировая премьера: февраль 2020
Роман Каримов снова выпускает два фильма за год в качестве режиссера. Один из них - сиквел комедии «Гуляй, Вася!», герои которого дружно отправятся в отпуск на Бали, где покажут себя во всей красе. Например, герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу. Дата релиза: 5 марта
Картина о советского военного летчика Михаила Девятаева, который в феврале 1945 года помог группе советских военнопленных бежать из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Его пилотировал Девятаев, который также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, съемочная команда перешла из проекта «Времени первых», сценарий написан по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада». Дата релиза: не известно
Режиссер Андрей Кончаловский работает над черно-белой историческую драмой о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий для ленты написала Елена Киселева, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Картина расскажет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, а главная героиня, роль которой исполняет Юлия Высоцкая, будет «строителем коммунизма, участницей войны, убежденным чистым человеком, какими были большинство советских людей». Ожидаемая дата релиза: осень 2020
ДОЧЬ РЫБАКА, реж. Исмаил Сафарали
Дебютный фильм одного из победителей питчинга «Кинотавра», наполненная мифами история из жизни очень маленькой рыбацкой деревушки на Апшеронском полуострове в Каспийском море, откуда Исмаил родом. Фильм почти полностью снят на азербайджанском языке, продюсер Александр Роднянский. Дата релиза: не известно
Продолжение народной комедии и одного из самых кассовых фильмов 2016 года о приключениях благовоспитанного немца Гельмута в глубинке России. Проиграв битву за сердце местной красавицы, Гельмут находит новую любовь и уже спустя полгода готовится к свадьбе. Пришло время его русским друзьям нанести ему ответный визит – в Берлин! Продюсер и исполнитель главной роли Сергей Светлаков. Дата релиза: не известно
Заявленный ранее как сериал фантастический триллер продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова будет полнометражным фильмом. Вместо Ильи Найшуллера в режиссерском кресле теперь Данила Козловский, который также исполнит главную роль. Действие разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. В других ролях Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Дмитрий Могучев, Сергей Якушев, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе. Дата релиза: 19 ноября
Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающимся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, тоже должен был снимать Роман Каримов, но в итоге дело доверили дебютанту Арсенею Сюхину, ранее снимавшему короткометражные фильмы. В ролях Милена Радулович и Артем Цуканов. Дата релиза: 17 сентября
Дебютный полный метр Никиты Аргунова - фантастический боевик, в котором В главных Риналь Мухаметов при помощи Константина Лавроненко пытается найти реальность в причудливом мире воспоминаний. Дата релиза: 30 января
Амбициозный проект режиссера Олега Погодина, взявшегося за экранизацию всем известной сказки Петра Ершова. В фильме снимутся Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной. Дата релиза: 22 октября.
События этой драмы, посвященной трагедии в Театральном центре «на Дубровке» 23–26 октября 2002 года, разворачиваются в настоящее время, спустя 17 лет после «Норд-Оста». Героиня картины Наталья все эти годы провела в монастыре, а теперь приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв террористического акта, свидетелем которого она стала. В фильме играют Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Ксения Зуева, Анна Слю и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Фёдор Глазачёв и художник Ваня Боуден. Дата релиза: не известно
Дебютная работа ученика мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете, впервые показанная в программе Форум Берлинского кинофестиваля 2019 - ода хрупкой юности на фоне земли, вспаханной окопами Первой мировой войны. Режиссер уделяет огромное внимание изображению, размывая и замедляя его, доводит до хроникального, словно в «Они никогда не станут старше» Питера Джексона. Дата релиза: 6 февраля Читать рецензию
История советского боксера Валерия Попенченко, которая будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем. Автором сценария выступает Олег Пресняков, в главной роли Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера. Дата релиза: не известно
Последний продюсерский проект Станислава Говорухина - печальная история избалованного 17-летнего юноши, который совершает непреднамеренное преступление. После ужасного события родители прячут его от правосудия, где герой переживает настоящие испытания, которые способствуют его перерождению.
В ролях: Александр Балуев, Виталий Кищенко, Иван Архангельский и другие. Дата релиза: 17 февраля
Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Каримову известность. Продюсером ленты выступил Роман Борисевич, до этого в основном поддерживающий сугубо авторское кино. Главными героями нового фильма вновь станут Кристина (Ингрид Олеринская) и Виталий (Илья Любимов), которые будут разбираться в отношениях через 7 лет семейной жизни. К своему образу вернется также и Евгений Цыганов //www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4695/bio/ Дата релиза: 27 августа
Драматическая картина, основанная на биографии легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, для подготовки к роли год занимавшаяся фридайвингом в Москве. Дата релиза: 12 марта
Лирическая комедия о семейных ценностях с Федором Добронравовым и его сыновьями Виктором Добронравовым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Это первая совместная работа актерской династии Добронравовых, они сыграют семью, глава которой трудится на местном градообразующем предприятии - вертолетном заводе. У передовика производства все хорошо, до тех пор, пока его младший сын не влюбляется в женщину старше себя и с тремя детьми. В женских ролях Ирина Пегова и Инга Оболдина. Федор Добронравов также выступит в качестве продюсера ленты. Дата релиза: не известно
Копродукция России и Сербии о приключениях русской девушки в Белграде - городе, в котором потухшие отношения разгораются вновь. Хорошая возможность познакомиться в главными достопримечательностями и атмосферой столицы Сербии. Главные роли исполняют Диана Пожарская и Милош Бикович, последний также выступает продюсером ленты. Дата релиза: 5 марта
Захватывающий фильм-катастрофа «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и творческой группы комедии «Я худею» (режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов), расскажет о подвиге сотрудников авиалесоохраны, спасающих людей и животных во время очень крупного лесного пожара. В основных ролях Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов. Фильм планируют выпустить в канун следующего Нового года, однако, как показывают сборы минувших январских праздников, граждане предпочитают в праздники исключительно комедии. Дата релиза: 24 декабря
Волнующая мелодрама о мужчине и женщине, которы не виделись четверть века, а теперь должны повторить свой старый танец на юбилее клуба танго. Фильм снимался долго и трудно, один кастинг длился полтора года. В итоге в главных ролях — Анджей Хыра, Евгения Додина и Агата Кулеша. В картине также заняты Владимир Мишуков, Марина Маныч, Василий Михайлов и другие актёры. Ожидаем премьеру фильма на одном из российских кинофестивалей. Дата релиза: не известно
Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главной роли Дата релиза: не известно
Новый сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», написанной в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в период от конца XIX до середины XX века, правда, Федорченко уточняет, что это взгляд из XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем знал он. Жанр картины режиссер пока характеризует как «психоаналитический детектив».В картине заняты уральские актеры, прежде всего из Коляда-театра. Дата релиза: не известно
Эта лента, снятая на грузинском языке (копродукция России и Грузии), в прошлом году вошла в конкурсную программу «Горизонты» 76-го Международного Венецианского кинофестиваля. Ее главный герой – 25-летний инженер Джордж Месх – становится случайным свидетелем убийства известного вратаря и одержим выяснить обстоятельства этого преступления. Роли сыграли Гиорги Петриашвили, Наталья Джугели и Мадона Чачхиани. Дата релиза: не известно
Очередной хоррор в фильмографии Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова - теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончится и для нее и для ребенка. Дата релиза: 29 октября
Еще одна выпускница курса Александра Сокурова, дебютировавшая картиной «Софичка». О ее второй полнометражной работе почти ничего не известно, кроме того, что она работает над ней с продюсером Александром Роднянским. Дата релиза: не известно
Молодежная драма, главный герой которой – рэпер на пике славы, приезжающий на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом и личностном кризисе. Поговорить с молодежью на одном языке попытается Павел Прилучный, а компанию ему составят Александра Черкасова, Кирилл Нагиев, Юлия Франц и другие актёры. Дата релиза: осень 2020
Странное и дикое кино для ностальгирующих по боевикам класса Б из 90-х, которое мы решили упомянуть ради разнообразия красок и потому что лично знаем людей, которым такие фильмы ужасно нравятся. Речь в нем пойдет про рейдерский захват завода, в которой банда головорезов попадает в кровавую ловушку. Впрочем, сюжет и не важен. В одной из ролей известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев, который захотел увековечить себя в кино. В режиссерском кресле - монтажер фильма «Черновик». Дата релиза: 30 апреля
Российский вестерн о судьбах двух сестер, одна из которых – археолог, другая – мастер спорта по конному спорту. Действие происходит в наше время, героиням приходится отстаивать право на свою землю, на которую претендует олигарх. В фильме снимаются: Галина Бокашевская, Карина Андоленко, Марина Васильева, Виктор Сухоруков, Василий Мищенко и другие московские, оренбургские и уфимские артисты. Дата релиза: осень 2020 года
Иллюзионист Сергей Сафронов стал автором идеи и креативным продюсером этого фильма, а также сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий трёх братьев Романовых. Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарёв, Данила Якушев и Семён Трескунов.
Зрителям поведают о том, как знаменитые братья собираются закончить совместные выступления, но не могут закончить последнее шоу, потому что неизвестный держит в плену ассистентку труппы — любимую девушку одного из них. Дата релиза: 11 июня
Снятый полностью на мобильный телефон призер кинофестиваля «Окно в Европу» - пронзительная история о судьбе обреченных, социальной несправедливости и страхе смерти. Врачи диагностировали у Марии меланому, на лечение которой нужна неприлично большая сумма денег, иначе жить ей осталось от силы пару месяцев. В главных ролях Александра Быстржицкая и Даниил Пугаёв. Дата релиза: 23 января
Жанровая комедия с акцентом на семейных ценностях, на отношениях отца и дочери Взрослая дочь грозного офицера Маша борется за свою свободу и личное счастье с собственным отцом (Дмитрий Нагиев), который распугивает всех ее ухажеров. Красавица-бунтарка приводит в дом нового избранника Колю (Артем Мельничук), обреченного на суровое испытание. Дата релиза: 29 октября
Александр Петров сыграет главную роль в стильной биографической драме о звезде советского футбола Эдуарде Стрельцове. История начинается накануне ЧМ в Швеции, где Стрельцову предстоит спортивная дуэль с Пеле. Вся страна с замиранием сердца ждет этого поединка, но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. В ролях Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев и другие Дата релиза: 16 апреля
История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна. Главную роль исполнил актер Мастерской Петра Фоменко Амбарцум Кабанян. Премьера фильма состоялась на 22-м Шанхайском международном кинофестивале. Дата релиза: 30 января
Выпускница Московской школы нового кино сняла напряженную драму о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, спустя годы решила ее разыскать, однако принимает за своего ребенка другую девушку. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова, известно также, что Вета Гераськина решила заняться режиссурой, поработав у актрисы агентом. На самом деле, чем выбирать из однообразных предложений, легче придумать и сыграть свое кино. Дата релиза: не известно
Военная драма от режиссера «14+» рассказывает о блокаде Ленинграда. Сценарий основан на произведениях Ольги Берггольц. В феврале 1942-ого, в самый тяжелый блокады, молодая женщина решает идти пешком через весь город к своему отцу, чтобы попросить у него прощения и проститься с ним. Она похоронила мужа и чувствует, что тоже умирает. Долгий путь к смерти в результате становится для нее возвращением к жизни. В главной роли Ольга Озоллапиня. Дата релиза: не известно
Заключительная часть трилогии, куда вошли «Русалка» и «Звезда». История семейной пары (Константин Хабенский и Виктория Исакова), отношения которых может разрушить появление другой женщины. Жанр будущей картины Меликян характеризует как трагикомедию, ближе к которой по интонации «Осенний марафон» Георгия Данелии. Дата релиза: 26 марта
Несколько раз менявшее название комедия о крепком пенсионере, которого нашли на пляже в Таиланде без чувств и нарекли Ксенофонтом (по гравировке на часах), и который, оклемавшись, проявил редкую предприимчивость и начал жизнь с чистого листа. В фильм вплетены взаимоотношения отцов и детей, геополитический и исторический подтексты, экзотика дальних путешествий и классический бадди-муви. В главной роли Михаил Гомиашвили, заняты также Роза Хайруллина, Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Евгений Сангаджиев, Полина Пушкарук и актеры-тайцы. Дата релиза: 14 мая
Вторая режиссерская работа Козловского примерила уже третье название (на этапе подачи заявки в ФК она называлась «Опасная вода», затем «Когда падали аисты»). Фильм расскажет об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Козловский сам сыграет главную роль - пожарного Алексея, который отправляется на ликвидацию последствий аварии, где и превращается из неприятного в быту человека в настоящего героя. В основных ролях также Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов называют картину первым масштабным российским фильмом о Чернобыле, делая упор на слово “масштабный”. Дата релиза: 8 октября
Постановщик хорроров «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых» продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. Как понятно уже из названия, речь в новом ужастике пойдет про славянского демона Ягу, притворяющуюся примерной няней. Главные роли в ленте исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин. Дата релиза: 27 февраля