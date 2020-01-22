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(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года

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22 января 2020
Ежегодно в российский прокат выходит около 500 фильмов, из них порядка 120 - отечественного производства. В наш обзор фильмов, релиз которых запланирован на наступивший 2020 год, мы включили 70, оставив за бортом документальное кино, анимацию, множество дебютов и региональных картин, являющихся для нас котами в мешках, а также несколько проходных жанровых работ. Тем не менее, получился довольно внушительный список фильмов, демонстрирующий большое разнообразие авторов, тем и жанров, предлагающий каждому заранее и самостоятельно сформировать список личных ожиданий. Среди них новые работы и сиквелы, фильмы Кирилла Серебренникова и Алексея Федорченко, Александра Миндадзе и Дмитрия Мамулии, Анны Меликян и Оксаны Карас, Ивана Твердовского и Валерия Тодоровского, Петра Буслова и Константина Буслова, Андрея Кончаловского и Егора Кончаловского, Алексея Учителя и, правильно, - Ильи Учителя. По два фильма у Романа Каримова, Данилы Козловского, Алексея Нужного, Святослава Подгаевского, Дмитрия Губарева. Четыре роли Юрия Борисова и всего две - Александра Петрова. Новые имена и старые знакомые. Все это в нашем материале.

Фильмы расположены в алфавитном порядке.

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Спутник"


(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, реж. Марюс Вайсберг

Комедия по сценарию Жоры Крыжовникова про человекоподобного робота (Егор Крид), который, являясь идеальным мужчиной, все же не может удовлетворить потребности женщины (Юлия Александрова)
Дата релиза: 16 января
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47, реж. Алексей Учитель

Давно обещанный Учителем фильм о Викторе Цое. Информации о проекте немного, но известно, что в фильме не будет актёра, исполняющего роль Цоя]. Действие будет происходить в автобусе. «Цой - это легенда-шаман, который в умах самых молодых, подрастающего поколения и более старшего», - объяснял постановщик. Главным героем станет водитель, который сбил лидера группы «Кино» и доставил его тело в Ленинград. Главные роли исполняют Евгений Цыганов и Надежда Калеганова. Также в картине играют Паулина Андреева, Игорь Верник, Марьяна Спивак, Илья Дель, Михаил Тройник и другие актёры. Одну из ролей исполнит дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд – Мария.
Дата релиза: осень 2020



SHEENA667, реж. Григорий Добрыгин

Картина рассказывает о супружеской паре из Вышнего Волочка, отношения в которой подвергаются угрозе из-за увлечения супруга порночатами. Работа Добрыгина впервые за 5 лет вошла в основной конкурс Роттердамского фестиваля, а также была отмечена наградой журнала «Искусство кино» за лучший дебют на 30-м Открытом российском фестивале «Кинотавр». В главных ролях – Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Компанию им составили Джордан Роуз Фрай, Надежда Маркина, Юрий Кузнецов, Алексей Вертков и другие актёры.
Дата релиза: 19 марта

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: Sheena667

АМПИР V, реж. Виктор Гинзбург

Экранизация одноименного романа Виктора Пелевина от режиссера, перенёсшего на большие экраны «Generation П». Вампирские приключения Павла Табакова в роли Ромы Шторкина и Oxxxymiron’а, играющего Митру, уже давно стали долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в полмиллиарда рублей.
Дата релиза: не известно


БЕНДЕР, имя режиссера держится в секрете

Киносериал по мотивам известного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Зрителям раскроют неизвестные страницы биографии знаменитого авантюриста, в частности юношеские годы Остапа Бендера сыграет молодой 23-летний актер Арам Вардеванян, а Сергей Безруков исполнит роль наставника будущего Великого комбинатора. Известно, что проект будет состоять из четырех полнометражных картин для кинотеатрального проката, наподобие «Гоголя», прежде чем выйдет на тв в качестве сериала. В ролях также продюсер фильма Александр Цекало, Юлия Рутберг, Таисия Вилкова, Вера Брежнева и другие.
Дата релиза: первая половина 2020



БУМЕРанг, реж. Петр Буслов

Новое детище режиссера фильмов «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Родина» и сериала «Домашний арест», в которой к владельцу фармацевтического бизнеса (Дмитрий Нагиев однажды на машину падает безработный художник Тимофей Трибунцев), после чего немедленно поступает к богачу в рабство за долги. Создатели картины называют «БУМЕРанг» авантюрной криминальной комедией с «тонким, местами черным юмором и едким сарказмом»
Дата релиза: 2 апреля

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "БУМЕРанг"

ВДОВА, реж. Иван Минин

Экранизация питерской городской легенды, согласно которой тела множества пропавших, найденных посреди леса полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти - жертвы призрака погибшей ведьмы, прозванной Хромой Вдовой. Среди сценаристов и продюсеров, что не удивительно, Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, в основных ролях Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова.
Дата релиза: 23 июля



ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, реж. Джаник Файзиев

Несколько раз отодвигавшийся в прокате фильм о межгалактическом футболе в зависшем над Москвой инопланетном корабле-стадионе. В ленте снялись Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Михаил Ефремов, Елена Яковлева и другие.
Дата релиза: 27 августа



ГЕРДА, реж. Наталья Кудряшова

Нататья Кудряшова, известная как актриса в «Человеке, который удивил всех» и режиссер «Пионеров-героев», представит зрителям новую картину по собственному сценарию. Это психологическая и философская драма, главная героиня которой - студентка провинциального ВУЗа Лера (Анастасия Красовская), каждую ночь погружающаяся в странные сны на границе миров, где ее встречает Душа. В ролях Юрий Борисов, Дариус Гумаускас, Юлия Марченко.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Гипноз"

ГИПНОЗ, реж. Валерий Тодоровский

Мощный психологический триллер об украденных воспоминаниях по сценарию Любови Мульменко. Прототипом главного героя стал врач-психотерапевт и гипнотизёр Владимир Райков. Главные роли в фильме исполняют молодой дебютант из Красноярска – Сергей Гиро и Максим Суханов.
Дата релиза: не известно



ГОРОД УСНУЛ, реж. Мария Игнатенко

Премьера психологической драмы выпускницы Московской школы нового кино (мастерская Дмитрия Мамулии) состоится в программе “Форум” Берлинского кинофестиваля. Это ее дебютный полный метр. Продюсеры Катерина Михайлова и Константин Фам рассказали, что «Город уснул» - «попытка визуализировать внутренний мир человека, потерявшего близкого. И в этом мире все спит». В картине снимался солист модной московской группы Оqjav Вадик Королев и режиссер-документалист Дмитрий Кубасов.
Мировая премьера: февраль 2020



ГУЛЯЙ, ВАСЯ-2, реж. Роман Каримов

Роман Каримов снова выпускает два фильма за год в качестве режиссера. Один из них - сиквел комедии «Гуляй, Вася!», герои которого дружно отправятся в отпуск на Бали, где покажут себя во всей красе. Например, герой Романа Курцына примет участие в соревнованиях по тайскому боксу.
Дата релиза: 5 марта

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Гуляй, Вася-2"

ДЕВЯТАЕВ, Дмитрий Киселев

Картина о советского военного летчика Михаила Девятаева, который в феврале 1945 года помог группе советских военнопленных бежать из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Его пилотировал Девятаев, который также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов, съемочная команда перешла из проекта «Времени первых», сценарий написан по книге воспоминаний самого Михаила Девятаева «Побег из ада».
Дата релиза: не известно



ДОКТОР ЛИЗА, реж. Оксана Карас

Режиссер «Хорошего мальчика» Оксана Карас завершает картину об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, которая была известна всей стране своей правозащитной и благотворительной деятельностью и погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Заглавную роль исполнила Чулпан Хаматова, муж Елизаветы Глинки Глеб Глебович Глинка стал консультантом на съёмках, а также снялся в эпизодической роли бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Глинка и команда «Справедливой помощи» регулярно раздавала еду и медикаменты всем нуждающимся. В съёмках также приняли участие Константин Хабенский, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Андрей Бурковский, Анджей Хыра, Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Дарья Жовнер, Павел Табаков и Сергей Бондарчук.
Дата релиза: осень 2020

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Доктор Лиза"

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, реж. Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский работает над черно-белой историческую драмой о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий для ленты написала Елена Киселева, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Картина расскажет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, а главная героиня, роль которой исполняет Юлия Высоцкая, будет «строителем коммунизма, участницей войны, убежденным чистым человеком, какими были большинство советских людей».
Ожидаемая дата релиза: осень 2020



ДОЧЬ РЫБАКА, реж. Исмаил Сафарали

Дебютный фильм одного из победителей питчинга «Кинотавра», наполненная мифами история из жизни очень маленькой рыбацкой деревушки на Апшеронском полуострове в Каспийском море, откуда Исмаил родом. Фильм почти полностью снят на азербайджанском языке, продюсер Александр Роднянский.
Дата релиза: не известно



ЖЕНИХ 2: НА БЕРЛИН, реж. Александр Незлобин

Продолжение народной комедии и одного из самых кассовых фильмов 2016 года о приключениях благовоспитанного немца Гельмута в глубинке России. Проиграв битву за сердце местной красавицы, Гельмут находит новую любовь и уже спустя полгода готовится к свадьбе. Пришло время его русским друзьям нанести ему ответный визит – в Берлин! Продюсер и исполнитель главной роли Сергей Светлаков.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Калашников"

КАЛАШНИКОВ, реж. Константин Буслов

Биография создателя легендарного автомата с его раннего детства и до 1949 года, когда за создание АК-47 он получил Сталинскую премию. Главную роль сыграл Юрий Борисов.
Дата релиза: 20 февраля



КАРАМОРА, реж. Данила Козловский

Заявленный ранее как сериал фантастический триллер продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова будет полнометражным фильмом. Вместо Ильи Найшуллера в режиссерском кресле теперь Данила Козловский, который также исполнит главную роль. Действие разворачивается в альтернативной истории в начале XX века. Молодой анархист Карамора, потерявший в схватке с представителями тайной организации возлюбленную, решает бросить вызов многовековому правлению дворянства, отомстить за потерянную любовь и попытаться изменить мир. В других ролях Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Ольга Зуева, Дмитрий Могучев, Сергей Якушев, Никита Кукушкин, Нино Нинидзе.
Дата релиза: 19 ноября



КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ, реж. Арсений Сюхин

Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающимся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, тоже должен был снимать Роман Каримов, но в итоге дело доверили дебютанту Арсенею Сюхину, ранее снимавшему короткометражные фильмы. В ролях Милена Радулович и Артем Цуканов.
Дата релиза: 17 сентября

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Кома"

КОМА, реж. Никита Аргунов

Дебютный полный метр Никиты Аргунова - фантастический боевик, в котором В главных Риналь Мухаметов при помощи Константина Лавроненко пытается найти реальность в причудливом мире воспоминаний.
Дата релиза: 30 января



КОНЁК-ГОРБУНОК, реж. Олег Погодин

Амбициозный проект режиссера Олега Погодина, взявшегося за экранизацию всем известной сказки Петра Ершова. В фильме снимутся Антон Шагин, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Паулина Андреева. Создатели заявляют, что при создании картины используют невиданное ранее количество спецэффектов и компьютерных персонажей, что в последнее время для российского кино становится все более положительной стороной.
Дата релиза: 22 октября.



КОНФЕРЕНЦИЯ, реж. Иван Твердовский

События этой драмы, посвященной трагедии в Театральном центре «на Дубровке» 23–26 октября 2002 года, разворачиваются в настоящее время, спустя 17 лет после «Норд-Оста». Героиня картины Наталья все эти годы провела в монастыре, а теперь приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв террористического акта, свидетелем которого она стала. В фильме играют Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ян Цапник, Ксения Зуева, Анна Слю и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор Фёдор Глазачёв и художник Ваня Боуден.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Красотка!"

КРАСОТКА!, реж. Яна Гладких

Полнометражный режиссерский дебют по сценарию Евгении ХрипковойСладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!») об обычной девушке Полине (Юлия Александрова), которая однажды, проснувшись утром, осознает, что стала настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери. В комедии также сыграли Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Янина Студилина, Таисия Вилкова и другие.
Дата релиза: не известно



КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?, реж. Ангелина Никонова

Режиссер фильмов «Портрет в сумерках» и «Велкам Хом» завершает работу над экранизацией книги Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающую о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, скончавшимся в 1997 году. Аня Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Алексей Золотовицкий, Мария Шалаева, Юрий Чурсин и другие.
Дата релиза: не известно



ЛЕД 2, реж. Жора Крыжовников

Продолжение успешной музыкальной мелодрамы «Лёд» с главным комедиографом отечественного кино в режиссерском кресле. Ведущие роли в картине исполнили все те же Аглая Тарасова, Мария Аронова, Александр Петров
Дата релиза: 14 февраля

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Лед-2"

МАЛЬЧИК РУССКИЙ, реж. Александр Золотухин

Дебютная работа ученика мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете, впервые показанная в программе Форум Берлинского кинофестиваля 2019 - ода хрупкой юности на фоне земли, вспаханной окопами Первой мировой войны. Режиссер уделяет огромное внимание изображению, размывая и замедляя его, доводит до хроникального, словно в «Они никогда не станут старше» Питера Джексона.
Дата релиза: 6 февраля
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МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ, реж. Даша Чаруша

Комедийная мелодрама про девушку Марину (Аглая Тарасова), у которой есть 7 желаний. Но главное – стать счастливой. В ролях Кирилл Нагиев, Александр Гудков, Макар Запорожский, Екатерина Варнава, Яна Троянова и другие.
Дата релиза: 23 января



МАША, реж. Анастасия Пальчикова

Режиссерский дебют сценаристки Анастасии Пальчиковой частично основан на ее детских воспоминаниях. 13-летняя девочка Маша растет в семье тренера по боксу и криминального авторитета, а её лучшие друзья – участники его бригады, но душою тянется к музыке. Главные роли исполнили Анна Чиповская, Максим Суханов и Полина Гухман, а продюсерами выступают Рубен Дишдишян, Валерий Федорович и Евгений Никишов.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Маша"

МИСТЕР НОКАУТ, реж. Артём Михалков

История советского боксера Валерия Попенченко, которая будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем. Автором сценария выступает Олег Пресняков, в главной роли Виктор Хориняк, а Сергей Безруков сыграет его тренера.
Дата релиза: не известно



МЫ, реж. Гамлет Дульян

Режиссерский дебют. Экранизация одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина, рассказывающей о жизни в постапокалиптическом мире, в совершенном Едином Государстве, где люди с гордостью носят порядковые номера, униформу, занимаются сексом по расписанию, и верят, что это есть счастье и гармония. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков (Д-503), Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Софья Донианц, Александра Ильвес, Марьяна Спивак и другие. Над сценарием работал Александр Талал, обязанности продюсеров исполняли Сарик и Гевонд Андреасяны.
Дата релиза: 24 сентября



НА ЛУНЕ, реж. Егор Кончаловский

Последний продюсерский проект Станислава Говорухина - печальная история избалованного 17-летнего юноши, который совершает непреднамеренное преступление. После ужасного события родители прячут его от правосудия, где герой переживает настоящие испытания, которые способствуют его перерождению.
В ролях: Александр Балуев, Виталий Кищенко, Иван Архангельский и другие.
Дата релиза: 17 февраля

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "На острие"

НА ОСТРИЕ, реж. Эдуард Бордуков

Драма от режиссера и продюсеров «Коробки» продолжает тему конкуренции за звание лучшего и высянению отношений в ходе спортивных состязаний. На этот раз героинями становятся девушки-саблистки, которых сыграли Светлана Ходченкова и Стася Милославская, также снимались Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый, Софья Эрнст и другие.
Дата релиза: 26 марта



НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2, реж. Роман Каримов

Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Каримову известность. Продюсером ленты выступил Роман Борисевич, до этого в основном поддерживающий сугубо авторское кино. Главными героями нового фильма вновь станут Кристина (Ингрид Олеринская) и Виталий (Илья Любимов), которые будут разбираться в отношениях через 7 лет семейной жизни. К своему образу вернется также и Евгений Цыганов //www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4695/bio/
Дата релиза: 27 августа



НОМЕР 1, реж. Михаил Расходников

Авантюрная комедия от режиссера «Временных трудностей» по сценарию Тихона Корнева («Дорогой папа»). Герои, один из которых обладает криминальным прошлым, решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «№ 1» Марка Ротко из галереи, но в дело впутываются сложные личные отношения. Главные роли сыграли Филипп Янковский, Ксения Собчак, Дмитрий Власкин.
Дата релиза: 19 марта

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Номер 1"

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, реж. Алексей Нужный

Оригинальное продолжение фильма «Громкая связь», являющегося российской адаптацией итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы». В ролях Квартет И, Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. Детали сюжета неизвестны, хотя зрителям обещают сюрпризы.
Дата релиза: не известно



ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ, реж. Наташа Меркулова, Антон Бильжо, Оксана Михеева, Лика Ятковская, Анна Саруханова

Альманах к восьмому марта, состоящий из новелл разных авторов - отличный способ проката в России классного короткометражного кино. В данном случае - приуроченного к Женскому празднику. В ролях: Анна Михалкова, Виктория Исакова, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Полина Виторган, Анна Слю и другие.
Дата релиза: 5 марта



ОДИН ВДОХ, реж. Елена Хазанова

Драматическая картина, основанная на биографии легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году. Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова, для подготовки к роли год занимавшаяся фридайвингом в Москве.
Дата релиза: 12 марта

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Один вдох"

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА, реж. Глеб Панфилов

Фильм по мотивам одноименного произведения Александра Солженицына. Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен , как бежал из него, как попал в лагерь. Главную роль играет Филипп Янковский, В ленте также заняты Артур Бесчастный, Александр Караваев, Степан Абрамов, Игорь Савочкин, Сергей Карякин, Денис Карасёв и другие актёры.
Дата релиза: весна 2020



ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ, реж. Эдуард Парри

Лирическая комедия о семейных ценностях с Федором Добронравовым и его сыновьями Виктором Добронравовым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Это первая совместная работа актерской династии Добронравовых, они сыграют семью, глава которой трудится на местном градообразующем предприятии - вертолетном заводе. У передовика производства все хорошо, до тех пор, пока его младший сын не влюбляется в женщину старше себя и с тремя детьми. В женских ролях Ирина Пегова и Инга Оболдина. Федор Добронравов также выступит в качестве продюсера ленты.
Дата релиза: не известно



ОТЕЛЬ БЕЛГРАД, реж. Константин Статский

Копродукция России и Сербии о приключениях русской девушки в Белграде - городе, в котором потухшие отношения разгораются вновь. Хорошая возможность познакомиться в главными достопримечательностями и атмосферой столицы Сербии. Главные роли исполняют Диана Пожарская и Милош Бикович, последний также выступает продюсером ленты.
Дата релиза: 5 марта



ОГОНЬ, реж. Алексей Нужный

Захватывающий фильм-катастрофа «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и творческой группы комедии «Я худею» (режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов), расскажет о подвиге сотрудников авиалесоохраны, спасающих людей и животных во время очень крупного лесного пожара. В основных ролях Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов. Фильм планируют выпустить в канун следующего Нового года, однако, как показывают сборы минувших январских праздников, граждане предпочитают в праздники исключительно комедии.
Дата релиза: 24 декабря

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Огонь"

ПАЛЬМА, реж. Александр Домогаров-младший

Трогательная семейная драма про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма в самолет, и она много месяцев ждала его на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта. В ролях Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков.
Дата релиза: 4 июня



ПАРКЕТ, реж. Александр Миндадзе

Волнующая мелодрама о мужчине и женщине, которы не виделись четверть века, а теперь должны повторить свой старый танец на юбилее клуба танго. Фильм снимался долго и трудно, один кастинг длился полтора года. В итоге в главных ролях — Анджей Хыра, Евгения Додина и Агата Кулеша. В картине также заняты Владимир Мишуков, Марина Маныч, Василий Михайлов и другие актёры. Ожидаем премьеру фильма на одном из российских кинофестивалей.
Дата релиза: не известно



ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ, реж. Кирилл Серебренников

Вышедшая в 2018 году книга Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стала финалистом премии «Большая книга» и НОС, собрав множество хвалебных отзывов. Уникальный язык Сальникова, которым он повествует о, казалось бы, обыкновенных вещах, происходящих в обыкновенной семье, может передать сейчас, пожалуй, только один режиссер. Это он и делает. В главной роли
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Подольские курсанты"

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ, реж. Вадим Шмелев

Военно-историческая драма о подвиге курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. Продюсер и сценарист фильма Игорь Угольников подчеркивает, что картина несёт в себе "память земли", поскольку снималась на историческом месте боёв, и собирается показать ее в 80 странах мира. В ролях Евгений Дятлов, Артём Губин, Любовь Константинова, Алексей Бардуков, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский, Сергей Бондарчук (младший) и многие другие.
Дата релиза: 5 мая



ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, реж. Дмитрий Дьяченко

Продолжение кассового хита2017 года про путешествие простого парня Ивана (Виктор Хориняк) в сказочный мир Белогорья. Вторая часть семейной франшизы будет называться «Последний богатырь: Корень зла». В ней Иван, станет тосковать по родному миру и переживать за приближающиеся Богатырские игры (кажется, у нас в России вместо Олимпийских тоже будут свои). Также в фильме, вероятно, появится новый герой – «безбашенный и злой разбойник Колобок», Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев, Александр Семчев, Юрий Цурило и другие.
Дата релиза: 24 декабря



ПОСЛЕДНЯЯ МИЛАЯ БОЛГАРИЯ, режиссер Алексей Федорченко

Новый сложнопостановочный фильм уральского режиссера снят по мотивам автобиографической исповедальной повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», написанной в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в период от конца XIX до середины XX века, правда, Федорченко уточняет, что это взгляд из XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем знал он. Жанр картины режиссер пока характеризует как «психоаналитический детектив».В картине заняты уральские актеры, прежде всего из Коляда-театра.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Последняя милая Болгария"

ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК, реж. Дмитрий Мамулия

Эта лента, снятая на грузинском языке (копродукция России и Грузии), в прошлом году вошла в конкурсную программу «Горизонты» 76-го Международного Венецианского кинофестиваля. Ее главный герой – 25-летний инженер Джордж Месх – становится случайным свидетелем убийства известного вратаря и одержим выяснить обстоятельства этого преступления. Роли сыграли Гиорги Петриашвили, Наталья Джугели и Мадона Чачхиани.
Дата релиза: не известно



ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, реж. Святослав Подгаевский

Очередной хоррор в фильмографии Святослава Подгаевского и Ивана Капитонова - теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончится и для нее и для ребенка.
Дата релиза: 29 октября



РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ, реж. Кира Коваленко

Еще одна выпускница курса Александра Сокурова, дебютировавшая картиной «Софичка». О ее второй полнометражной работе почти ничего не известно, кроме того, что она работает над ней с продюсером Александром Роднянским.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Рил ток"

РИЛ ТОК, реж. Дмитрий Губарев

Молодежная драма, главный герой которой – рэпер на пике славы, приезжающий на гастроли в Питер. Его обожают и ждут фанаты, но окружающие не подозревают, что поэт находится в глубоком творческом и личностном кризисе. Поговорить с молодежью на одном языке попытается Павел Прилучный, а компанию ему составят Александра Черкасова, Кирилл Нагиев, Юлия Франц и другие актёры.
Дата релиза: осень 2020



РУССКИЙ РЕЙД, реж. Денис Крючков

Странное и дикое кино для ностальгирующих по боевикам класса Б из 90-х, которое мы решили упомянуть ради разнообразия красок и потому что лично знаем людей, которым такие фильмы ужасно нравятся. Речь в нем пойдет про рейдерский захват завода, в которой банда головорезов попадает в кровавую ловушку. Впрочем, сюжет и не важен. В одной из ролей известный боец смешанных единоборств Владимир Минеев, который захотел увековечить себя в кино. В режиссерском кресле - монтажер фильма «Черновик».
Дата релиза: 30 апреля



САРМАТЫ, реж. Александр Прошкин

Российский вестерн о судьбах двух сестер, одна из которых – археолог, другая – мастер спорта по конному спорту. Действие происходит в наше время, героиням приходится отстаивать право на свою землю, на которую претендует олигарх. В фильме снимаются: Галина Бокашевская, Карина Андоленко, Марина Васильева, Виктор Сухоруков, Василий Мищенко и другие московские, оренбургские и уфимские артисты.
Дата релиза: осень 2020 года

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Серебряные коньки"

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, реж. Михаил Локшин

Романтический приключенческий фильм по сценарию сценарию Романа Кантора («Мёртвое озеро»), действие которого развивается в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге. 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с юной аристократкой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли достались дебютантам Фёдору Федотову, Соне Присс, а компанию им составят Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, , а также зарубежные артисты Кэти Белтон, Дени Лаван.
Дата релиза: 3 декабря



СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, реж.Олег Асадулин

Иллюзионист Сергей Сафронов стал автором идеи и креативным продюсером этого фильма, а также сыграл роль инженера, разрабатывающего реквизит для шоу иллюзий трёх братьев Романовых. Главные роли исполнили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Павел Чинарёв, Данила Якушев и Семён Трескунов.
Зрителям поведают о том, как знаменитые братья собираются закончить совместные выступления, но не могут закончить последнее шоу, потому что неизвестный держит в плену ассистентку труппы — любимую девушку одного из них.
Дата релиза: 11 июня



СМЕРТЬ НАМ К ЛИЦУ, реж. Борис Гуц

Снятый полностью на мобильный телефон призер кинофестиваля «Окно в Европу» - пронзительная история о судьбе обреченных, социальной несправедливости и страхе смерти. Врачи диагностировали у Марии меланому, на лечение которой нужна неприлично большая сумма денег, иначе жить ей осталось от силы пару месяцев. В главных ролях Александра Быстржицкая и Даниил Пугаёв.
Дата релиза: 23 января

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Смерть нам к лицу"

СПАСИТЕ КОЛЮ!, реж. Дмитрий Губарев

Жанровая комедия с акцентом на семейных ценностях, на отношениях отца и дочери Взрослая дочь грозного офицера Маша борется за свою свободу и личное счастье с собственным отцом (Дмитрий Нагиев), который распугивает всех ее ухажеров. Красавица-бунтарка приводит в дом нового избранника Колю (Артем Мельничук), обреченного на суровое испытание.
Дата релиза: 29 октября



СПУТНИК, реж. Егор Абраменко

Фантастический триллер по сценарию Олега Маловичко и Андрея Золотарева, в котором советский космонавт-герой (Пётр Фёдоров) привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории его будет спасать героиня Оксаны Акиньшиной, также одну из ролей в картине исполнил и продюсер ленты Фёдор Бондарчук.
Дата релиза: 16 апреля



СТРЕЛЬЦОВ, реж. Илья Учитель

Александр Петров сыграет главную роль в стильной биографической драме о звезде советского футбола Эдуарде Стрельцове. История начинается накануне ЧМ в Швеции, где Стрельцову предстоит спортивная дуэль с Пеле. Вся страна с замиранием сердца ждет этого поединка, но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. В ролях Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев и другие
Дата релиза: 16 апреля

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Стрельцов"

ТАНЕЦ С САБЛЯМИ, реж. Юсуп Разыков

История создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Ильича Хачатуряна. Главную роль исполнил актер Мастерской Петра Фоменко Амбарцум Кабанян. Премьера фильма состоялась на 22-м Шанхайском международном кинофестивале.
Дата релиза: 30 января



ТЕНЕРИФЕ, реж. Роман Васьянов

Оператор Роман Васьянов, в России снимавший фильмы «Тиски», «Стиляги» и «Одессу» Валерия Тодоровского, а в Голливуде – «Ярость» и «Отряд самоубийц», приступил к съемкам своего режиссерского дебюта «Тенерифе» по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови», в 2006-м году вошедший в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. В фильме играют Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Илья Маланин, Марина Васильева, Алена Михайлова, Геннадий Вырыпаев и Юлия Ауг
Дата релиза: не известно



У НЕЕ ДРУГОЕ ИМЯ, реж. Вета Гераськина

Выпускница Московской школы нового кино сняла напряженную драму о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, спустя годы решила ее разыскать, однако принимает за своего ребенка другую девушку. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли стала Светлана Ходченкова, известно также, что Вета Гераськина решила заняться режиссурой, поработав у актрисы агентом. На самом деле, чем выбирать из однообразных предложений, легче придумать и сыграть свое кино.
Дата релиза: не известно

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "У нее другое имя"

ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК, реж. Андрей Зайцев

Военная драма от режиссера «14+» рассказывает о блокаде Ленинграда. Сценарий основан на произведениях Ольги Берггольц. В феврале 1942-ого, в самый тяжелый блокады, молодая женщина решает идти пешком через весь город к своему отцу, чтобы попросить у него прощения и проститься с ним. Она похоронила мужа и чувствует, что тоже умирает. Долгий путь к смерти в результате становится для нее возвращением к жизни. В главной роли Ольга Озоллапиня.
Дата релиза: не известно



ФЕЯ, реж. Реж. Анна Меликян

Заключительная часть трилогии, куда вошли «Русалка» и «Звезда». История семейной пары (Константин Хабенский и Виктория Исакова), отношения которых может разрушить появление другой женщины. Жанр будущей картины Меликян характеризует как трагикомедию, ближе к которой по интонации «Осенний марафон» Георгия Данелии.
Дата релиза: 26 марта



ХЭППИ ЭНД, реж. Евгений Шелякин

Несколько раз менявшее название комедия о крепком пенсионере, которого нашли на пляже в Таиланде без чувств и нарекли Ксенофонтом (по гравировке на часах), и который, оклемавшись, проявил редкую предприимчивость и начал жизнь с чистого листа. В фильм вплетены взаимоотношения отцов и детей, геополитический и исторический подтексты, экзотика дальних путешествий и классический бадди-муви. В главной роли Михаил Гомиашвили, заняты также Роза Хайруллина, Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Евгений Сангаджиев, Полина Пушкарук и актеры-тайцы.
Дата релиза: 14 мая

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Хэппи энд"

ЧЕРНОБЫЛЬ. БЕЗДНА, реж. Данила Козловский

Вторая режиссерская работа Козловского примерила уже третье название (на этапе подачи заявки в ФК она называлась «Опасная вода», затем «Когда падали аисты»). Фильм расскажет об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Козловский сам сыграет главную роль - пожарного Алексея, который отправляется на ликвидацию последствий аварии, где и превращается из неприятного в быту человека в настоящего героя. В основных ролях также Оксана Акиньшина и Филипп Авдеев. Продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов называют картину первым масштабным российским фильмом о Чернобыле, делая упор на слово “масштабный”.
Дата релиза: 8 октября



ЭТАЖ, реж. Стас Мареев
Лирическая комедия, развернувшаяся вокруг истории расселения коммунальной питерской квартиры, в которой враждуют герои Михаила Боярского, Лии Ахеджаковой, Светланы Немоляевой, Георгия Штиля, Ивана Охлобыстина, Ольги Хохловой, Сергея Шнурова и других.
Дата релиза: новогодние праздники 20-21 гг



ЯГА: КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, реж. Святослав Подгаевский

Постановщик хорроров «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых» продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. Как понятно уже из названия, речь в новом ужастике пойдет про славянского демона Ягу, притворяющуюся примерной няней. Главные роли в ленте исполняют Марьяна Спивак и Алексей Розин.
Дата релиза: 27 февраля

(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года
фото: "Яга: Кошмар темного леса"

Екатерина Визгалова, Мария Токмашева
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(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года фотографии
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года фотографии
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года фотографии
(Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года фотографии
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