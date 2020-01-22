«Офицер и шпион» назначает встречу

анонс

20 января Мстители по-корейски: Пак Чхан Ук и его порочные игры К повторному прокату «Олдбоя» вспоминаем экстрим, торты и перфекционизм самого известного режиссера Южной Кореи

19 января Через вселенные: Самые ожидаемые мультфильмы 2020 года «Скуби-ду», «Барашек Шон», новый блокбастер от Pixar и другие анимационные работы в наших кинотеатрах в первой половине года