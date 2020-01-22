«Офицер и шпион» назначает встречу

29 января Третьяковская галерея
и MEGOGO Distribution
представят новый фильм режиссера Романа Полански
«Офицер и шпион
». В главных ролях – обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден
и обладатель премии «Сезар» Луи Гаррель
. Фильм демонстрируется на французском языке с русскими субтитрами.
Фильм снят по бестселлеру Роберта Харриса «Офицер и шпион» и основан на реальной истории — всемирно известном деле Дрейфуса, которое в конце 19-го века взорвало французское общество и вызвало бурную общественную дискуссию в Европе и мире, в том числе и в России.
Оригинальное французское название фильма - «J'accuse» (Я обвиняю). Так называлась статья писателя Эмиля Золя в форме открытого письма, адресованного президенту Франции и обвинявшая французское правительство в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму Альфреда Дрейфуса. Письмо было напечатано на первой странице газеты и вызвало ажиотаж как в самой Франции, так и далеко за её пределами.
«Офицер и шпион»
стал сенсацией Венецианского кинофестиваля, получив престижного «Серебряного льва» и приз ассоциации кинокритиков FIPRESCI.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш трёх пар билетов на показ 29 января! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Офицер и шпион» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 28 января
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях.
Ждём письма, удачи!