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Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

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25 января 2020
2019-й порадовал зрителей приличными страшилками вроде фильмов «Солнцестояние», «Я иду искать», «Капкан» и «Мы». Наступивший год несколько омрачил впечатление от жанра выходом неудачного ремейка «Проклятия», и теперь за реабилитацию хоррора будут отвечать новая работа Джеймса Вана, сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена», экранизация Лавкрафта, парочка пугающих кинокомиксов и другие картины.


«Бешеная» / Rabid



Ремейк культовой ленты Дэвида Кроненберга, вышедшей в далёком 1977-м. На смену Мэрилин Чэмберс пришла очаровательная Лора Вандерворт, Лиза из «Vизитёров». Сменилась и профессия главной героини, сильно пострадавшей в результате автокатастрофы. Теперь она не порнозвезда, а дизайнер.

Точная дата выхода в прокат: 5 марта



«Вдова»



Экранизация питерской городской легенды, согласно которой тела множества пропавших, найденных посреди леса полностью обнажёнными, без каких-либо следов насильственной смерти — жертвы призрака погибшей ведьмы, прозванной Хромой Вдовой. За постановку отвечает Иван Минин, среди сценаристов и продюсеров Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, в основных ролях Виктория Потёмина, Анастасия Грибова и Маргарита Бычкова.

Точная дата выхода в прокат: 23 июля



«Ведьмы» / The Witches

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Новая экранизация романа Роальда Даля, на которую спустя 30 лет после фильма Николаса Роуга отважился Роберт Земекис, вдохновившись, видимо, опытом своего наставника Стивена Спилберга, адаптировавшего «Большого и доброго великана». Главную ведьму вместо Анжелики Хьюстон воплотит Энн Хэтэуэй, а компанию ей составят Стэнли Туччи, Октавия Спенсер и Крис Рок. Продюсерская команда состоит из Земекиса, Альфонсо Куарона и Гильермо Дель Торо.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 октября



«Господин Дьявол» / Il signor Diavolo



Итальянский режиссёр и сценарист Пупи Авати, предпочитающий в основном работать с комедиями и мелодрамами, редко обращается к жанру хоррора. Поэтому-то его новая работа, представляющая собой мистический детектив о таинственном убийстве подростка в небольшом поселении на севере Италии, вызывает интерес.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 апреля



«Гретель и Гензель» / Gretel and Hansel



Благодаря Озу Перкинсу небезызвестная сказка братьев Гримм приобретёт исконно пугающие черты. В качестве Гретель на экране предстанет София Лиллис, а в ведьму превратится ветеран жанра Элис Крайдж, Кристабелла из экранизации игры «Сайлент Хилл».

Точная дата выхода в прокат: 30 января



«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Постановку третьей части популярной хоррор-серии о чете исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов Джеймс Ван доверил новичку Майклу Чавесу. Вера Фармига и Патрик Уилсон вернутся к своим ролям, в ленте также снимется Ингрид Бису, засветившаяся в «Проклятии монахини» из этой же вселенной.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 сентября



«Злое» / Malignant

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Вместо продолжения «Заклятия» Джеймс Ван совместно с Ингрид Бису, также играющей одну из ролей, решил обратиться к новому сюжету, который он ранее осуществил в виде графического романа. Режиссёр поведает о том, как раковая опухоль наделяет главного героя сверхъестественными способностями. В картине помимо Бису также заняты Аннабелль Уоллис, Джейк Абель и Мэдди Хассон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 августа



«Иди к папочке» / Come to Daddy



Элайджа Вуд не теряет надежды избавиться от прилипшего к нему образа Фродо, бросаясь с головой в любой трэш и эксперимент, но мы его всё равно любим. На этот раз актёр предстанет в роли инфантильного парня Норвала Гринвуда, нашедшего спустя 30 лет своего отца (Стивен Макхатти), который явно что-то скрывает-затевает.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 февраля



«Кольская сверхглубокая»

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, должен был снимать Роман Каримов, но в итоге дело доверили дебютанту Арсению Сюхину. В ролях Милена Радулович и Артём Цуканов.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 сентября



«Кто не спрятался?..» / The Rental

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

В полнометражном дебюте Дэйва Франко Элисон Бри и Дэн Стивенс разыграют пугающую историю о двух парах, забронировавших дом для отпуска и вскоре после заселения начинающих подозревать, что хозяин жилья за ними шпионит.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 9 июля



«Кукла 2: Брамс» / Brahms: The Boy II



Уилльям Брент Белл снял сиквел своего неплохого ужастика лишь спустя четыре года после выхода первой части. В продолжении мы не увидим Лорен Коэн, но зато в кадре появится Кэти Холмс. Пугающая реалистичная куколка мальчика прилагается.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта



«Кэндимен» / Candyman

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

«Кэндимен, Кэндимен, Кэндимен», — взывали к злобному духу на протяжении 30 лет, и вот, наконец, он возвращается. Не только в лице постаревшего Тони Тодда, но и в воплощении Яхьи Абдул-Матина II. За адаптацию культовой вещи Клайва Баркера отвечает Джордан Пил, а ставит фильм Ниа ДаКостаЛесок»).

Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 июня



«Морбиус» / Morbius



Джаред Лето воплотит в кинокомиксе Даниэля Эспинозы доктора Майкла Морбиуса, который из-за желания избавиться от редкого заболевания крови превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony также задействованы Адриа Архона, Джаред Харрис, Дж. К. Симмонс, Мэтт Смит, Майкл Китон и Тайриз Гибсон.

Точная дата выхода в прокат: 30 июля



«Новые мутанты» / The New Mutants



Небольшой хоррор Джоша Буна про подростков-мутантов должен был выйти ещё в 2018-м. За это время фильм переснимали несчитанное количество раз, что, скорее всего, отразится на бюджете и уменьшит шансы фильма хоть как-то окупиться. Однако прекрасный каст (Аня Тейлор-Джой, Мейзи Уильямс, Чарли Хитон) ещё может вырулить этот спин-офф «Людей Икс» в направление прекрасного будущего, где герои марвеловских комиксов будут существовать в одной киновселенной.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 апреля



«Няня» / The Turning



Маккензи Дэвис, Финн Вулфард и Джоэли Ричардсон в современной адаптации новеллы Генри Джеймса «Поворот винта» о няне Кэйт, нанятой для присмотра за двумя сиротами — Флорой и Майлзом, которая начинает осознавать, что дом, как и дети, скрывает в себе множество мрачных тайн.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 30 апреля



«Остров фантазий» / Fantasy Island



Джефф Уодлоу под присмотром небезызвестного продюсера Джейсона Блума снял ремейк одноимённого телесериала 70-80-х. Комедийный хоррор об обитателях загадочного тропического курорта украшают такие актёры, как Майкл Пенья, Мэгги Кью, Люси Хэйл, Майкл Рукер и Ким Коутс.

Точная дата выхода в прокат: 5 марта



«Пила» / Saw

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Девятая часть культовой хоррор-серии заявлена как её перезапуск. В режиссёрском кресле Даррен Линн Боусман, снявший три части франшизы, а над сюжетом корпел Крис Рок, которого можно лицезреть и в кадре. Кроме того, в картине сыграют Сэмюэл Л. Джексон, Макс Мингелла, Марисол Николс и Зои Палмер.

Дата выхода в мировой прокат: 13 мая



«Приворот. Чёрное венчание»

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Очередной хоррор в фильмографии Подгаевского и Капитонова — теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончиться и для неё и для ребёнка. В картине заняты Игорь Хрипунов и Сабина Ахмедова.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 29 октября



«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Эдгар Райт вновь обратился к пугающему жанру. По сюжету его новой картины молодая девушка, увлечённая модным дизайном, попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей, что приводит её к мрачным последствиям. Звёздами фильма являются Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасин Маккензи, Дайана Ригг, Теренс Стэмп и Рита Ташингем.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 сентября



«Страшные истории, рассказанные на ночь» / A Night of Horror: Nightmare Radio



Интригующий альманах ужасов, над которым работали кинематографисты Аргентины, Новой Зеландии и Великобритании. Связующим звеном всех новелл выступает ведущий ночного радиошоу Род (Джеймс Райт), которому слушатели рассказывают разные паранормальные истории.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 мая



«Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II



Долгожданное продолжение нашумевшего хоррора двухлетней давности. У руля вновь Джон Красински, а главные герои в исполнении Эмили Блант и Миллисент Симмондс всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи и Джимон Хонсу.

Точная дата выхода в прокат: 19 марта



«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills

Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

Два года назад Дэвид Гордон Грин вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир, Энди Мэтичак), и, конечно же, Майкла Майерса (Ник Касл). В 12-й части культовой серии Джона Карпентера маньяк в маске столкнётся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс и Энтони Майкла Холла, выжившими после встречи с Майерсом в первом и шестом «Хэллоуине».

Дата выхода в мировой прокат: 15 октября



«Цвет из иных миров» / Color out of space



Новая картина создателя «Железяк» Ричарда Стэнли норовит стать второй «Мэнди». Только теперь ретро-фантастика с бесконечными синтезаторами и цветовыми фильтрами встречает первозданный лавкрафтовский ужас, обрушившийся метеоритом на идиллию Нейтана Гарднера (Николас Кейдж) и его семьи.

Точная дата выхода в прокат: 13 февраля



«Человек-невидимка» / The Invisible Man



Элизабет Мосс снялась в главной роли в современной адаптации классического романа Герберта Уэллса. Вот только если у писателя титульный герой был скорее жертвой, вызывающей определённое сочувствие, то в экранизации Ли Уоннелла он становится злостным домашним тираном, сначала мучившим героиню Мосс наяву, а затем в образе невидимки.

Точная дата выхода в прокат: 26 марта



«Яга: Кошмар тёмного леса»



Святослав Подгаевский продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях — Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов.

Точная дата выхода в прокат: 27 февраля
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