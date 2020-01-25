Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

2019-й порадовал зрителей приличными страшилками вроде фильмов «Солнцестояние», «Я иду искать», «Капкан» и «Мы». Наступивший год несколько омрачил впечатление от жанра выходом неудачного ремейка «Проклятия», и теперь за реабилитацию хоррора будут отвечать новая работа Джеймса Вана, сиквелы «Тихого места», «Хэллоуина» и «Заклятия», ремейк «Кэндимена», экранизация Лавкрафта, парочка пугающих кинокомиксов и другие картины.
«Бешеная» / Rabid
Ремейк культовой ленты Дэвида Кроненберга
, вышедшей в далёком 1977-м. На смену Мэрилин Чэмберс
пришла очаровательная Лора Вандерворт
, Лиза из «Vизитёров
». Сменилась и профессия главной героини, сильно пострадавшей в результате автокатастрофы. Теперь она не порнозвезда, а дизайнер.
Точная дата выхода в прокат: 5 марта
«Вдова»
Экранизация питерской городской легенды, согласно которой тела множества пропавших, найденных посреди леса полностью обнажёнными, без каких-либо следов насильственной смерти — жертвы призрака погибшей ведьмы, прозванной Хромой Вдовой. За постановку отвечает Иван Минин
, среди сценаристов и продюсеров Святослав Подгаевский
и Иван Капитонов
, в основных ролях Виктория Потёмина
, Анастасия Грибова
и Маргарита Бычкова
.
Точная дата выхода в прокат: 23 июля
«Ведьмы» / The Witches
Новая экранизация романа Роальда Даля
, на которую спустя 30 лет после фильма Николаса Роуга
отважился Роберт Земекис
, вдохновившись, видимо, опытом своего наставника Стивена Спилберга
, адаптировавшего «Большого и доброго великана
». Главную ведьму вместо Анжелики Хьюстон
воплотит Энн Хэтэуэй
, а компанию ей составят Стэнли Туччи
, Октавия Спенсер
и Крис Рок
. Продюсерская команда состоит из Земекиса, Альфонсо Куарона
и Гильермо Дель Торо
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 октября
«Господин Дьявол» / Il signor Diavolo
Итальянский режиссёр и сценарист Пупи Авати
, предпочитающий в основном работать с комедиями и мелодрамами, редко обращается к жанру хоррора. Поэтому-то его новая работа, представляющая собой мистический детектив о таинственном убийстве подростка в небольшом поселении на севере Италии, вызывает интерес.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 апреля
«Гретель и Гензель» / Gretel and Hansel
Благодаря Озу Перкинсу
небезызвестная сказка братьев Гримм приобретёт исконно пугающие черты. В качестве Гретель на экране предстанет София Лиллис
, а в ведьму превратится ветеран жанра Элис Крайдж
, Кристабелла из экранизации игры «Сайлент Хилл
».
Точная дата выхода в прокат: 30 января
«Заклятие 3: По воле дьявола» / The Conjuring: The Devil Made Me Do It
Постановку третьей части популярной хоррор-серии о чете исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов Джеймс Ван доверил новичку Майклу Чавесу
. Вера Фармига
и Патрик Уилсон
вернутся к своим ролям, в ленте также снимется Ингрид Бису
, засветившаяся в «Проклятии монахини
» из этой же вселенной.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 10 сентября
«Злое» / Malignant
Вместо продолжения «Заклятия» Джеймс Ван совместно с Ингрид Бису, также играющей одну из ролей, решил обратиться к новому сюжету, который он ранее осуществил в виде графического романа. Режиссёр поведает о том, как раковая опухоль наделяет главного героя сверхъестественными способностями. В картине помимо Бису также заняты Аннабелль Уоллис
, Джейк Абель
и Мэдди Хассон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 13 августа
«Иди к папочке» / Come to Daddy
Элайджа Вуд
не теряет надежды избавиться от прилипшего к нему образа Фродо, бросаясь с головой в любой трэш и эксперимент, но мы его всё равно любим. На этот раз актёр предстанет в роли инфантильного парня Норвала Гринвуда, нашедшего спустя 30 лет своего отца (Стивен Макхатти
), который явно что-то скрывает-затевает.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 февраля
«Кольская сверхглубокая»
Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, должен был снимать Роман Каримов
, но в итоге дело доверили дебютанту Арсению Сюхину
. В ролях Милена Радулович
и Артём Цуканов
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 сентября
«Кто не спрятался?..» / The Rental
В полнометражном дебюте Дэйва Франко Элисон Бри
и Дэн Стивенс
разыграют пугающую историю о двух парах, забронировавших дом для отпуска и вскоре после заселения начинающих подозревать, что хозяин жилья за ними шпионит.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 9 июля
«Кукла 2: Брамс» / Brahms: The Boy II
Уилльям Брент Белл
снял сиквел своего неплохого ужастика лишь спустя четыре года после выхода первой части. В продолжении мы не увидим Лорен Коэн
, но зато в кадре появится Кэти Холмс
. Пугающая реалистичная куколка мальчика прилагается.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта
«Кэндимен» / Candyman
«Кэндимен, Кэндимен, Кэндимен», —
взывали к злобному духу на протяжении 30 лет, и вот, наконец, он возвращается. Не только в лице постаревшего Тони Тодда
, но и в воплощении Яхьи Абдул-Матина II
. За адаптацию культовой вещи Клайва Баркера
отвечает Джордан Пил
, а ставит фильм Ниа ДаКоста
(«Лесок
»).
Ориентировочная дата выхода в прокат: 18 июня
«Морбиус» / Morbius
Джаред Лето
воплотит в кинокомиксе Даниэля Эспинозы
доктора Майкла Морбиуса, который из-за желания избавиться от редкого заболевания крови превратился в вампира. В новой картине из вселенной Marvel от Sony также задействованы Адриа Архона
, Джаред Харрис
, Дж. К. Симмонс
, Мэтт Смит
, Майкл Китон
и Тайриз Гибсон
.
Точная дата выхода в прокат: 30 июля
«Новые мутанты» / The New Mutants
Небольшой хоррор Джоша Буна
про подростков-мутантов должен был выйти ещё в 2018-м. За это время фильм переснимали несчитанное количество раз, что, скорее всего, отразится на бюджете и уменьшит шансы фильма хоть как-то окупиться. Однако прекрасный каст (Аня Тейлор-Джой
, Мейзи Уильямс
, Чарли Хитон
) ещё может вырулить этот спин-офф «Людей Икс
» в направление прекрасного будущего, где герои марвеловских комиксов будут существовать в одной киновселенной.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 апреля
«Няня» / The Turning
Маккензи Дэвис
, Финн Вулфард
и Джоэли Ричардсон
в современной адаптации новеллы Генри Джеймса
«Поворот винта
» о няне Кэйт, нанятой для присмотра за двумя сиротами — Флорой и Майлзом, которая начинает осознавать, что дом, как и дети, скрывает в себе множество мрачных тайн.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 30 апреля
«Остров фантазий» / Fantasy Island
Джефф Уодлоу
под присмотром небезызвестного продюсера Джейсона Блума
снял ремейк одноимённого телесериала 70-80-х. Комедийный хоррор об обитателях загадочного тропического курорта украшают такие актёры, как Майкл Пенья
, Мэгги Кью
, Люси Хэйл
, Майкл Рукер
и Ким Коутс
.
Точная дата выхода в прокат: 5 марта
«Пила» / Saw
Девятая часть культовой хоррор-серии заявлена как её перезапуск. В режиссёрском кресле Даррен Линн Боусман
, снявший три части франшизы, а над сюжетом корпел Крис Рок, которого можно лицезреть и в кадре. Кроме того, в картине сыграют Сэмюэл Л. Джексон
, Макс Мингелла
, Марисол Николс
и Зои Палмер
.
Дата выхода в мировой прокат: 13 мая
«Приворот. Чёрное венчание»
Очередной хоррор в фильмографии Подгаевского и Капитонова — теперь про ритуал приворота, на который решается молодая женщина, не подозревая, чем это может кончиться и для неё и для ребёнка. В картине заняты Игорь Хрипунов
и Сабина Ахмедова
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 29 октября
«Прошлой ночью в Сохо» / Last Night in Soho
Эдгар Райт
вновь обратился к пугающему жанру. По сюжету его новой картины молодая девушка, увлечённая модным дизайном, попадает в Лондон 1960-х и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей, что приводит её к мрачным последствиям. Звёздами фильма являются Аня Тейлор-Джой, Мэтт Смит, Томасин Маккензи
, Дайана Ригг
, Теренс Стэмп
и Рита Ташингем
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 сентября
«Страшные истории, рассказанные на ночь» / A Night of Horror: Nightmare Radio
Интригующий альманах ужасов, над которым работали кинематографисты Аргентины, Новой Зеландии и Великобритании. Связующим звеном всех новелл выступает ведущий ночного радиошоу Род (Джеймс Райт
), которому слушатели рассказывают разные паранормальные истории.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 7 мая
«Тихое место 2» / A Quiet Place: Part II
Долгожданное продолжение нашумевшего хоррора двухлетней давности. У руля вновь Джон Красински
, а главные герои в исполнении Эмили Блант
и Миллисент Симмондс
всё также будут испытывать судьбу нарушением тишины. Помимо них в фильме появятся Киллиан Мёрфи
и Джимон Хонсу
.
Точная дата выхода в прокат: 19 марта
«Хэллоуин убивает» / Halloween Kills
Два года назад Дэвид Гордон Грин
вернул на экраны Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис
), да не одну, а с целым семейством (Джуди Грир
, Энди Мэтичак
), и, конечно же, Майкла Майерса (Ник Касл
). В 12-й части культовой серии Джона Карпентера
маньяк в маске столкнётся как с тремя воительницами, так и с персонажами Кайл Ричардс
и Энтони Майкла Холла
, выжившими после встречи с Майерсом в первом и шестом «Хэллоуине
».
Дата выхода в мировой прокат: 15 октября
«Цвет из иных миров» / Color out of space
Новая картина создателя «Железяк
» Ричарда Стэнли
норовит стать второй «Мэнди
». Только теперь ретро-фантастика с бесконечными синтезаторами и цветовыми фильтрами встречает первозданный лавкрафтовский ужас, обрушившийся метеоритом на идиллию Нейтана Гарднера (Николас Кейдж
) и его семьи.
Точная дата выхода в прокат: 13 февраля
«Человек-невидимка» / The Invisible Man
Элизабет Мосс
снялась в главной роли в современной адаптации классического романа Герберта Уэллса. Вот только если у писателя титульный герой был скорее жертвой, вызывающей определённое сочувствие, то в экранизации Ли Уоннелла
он становится злостным домашним тираном, сначала мучившим героиню Мосс наяву, а затем в образе невидимки.
Точная дата выхода в прокат: 26 марта
«Яга: Кошмар тёмного леса»
Святослав Подгаевский продолжает развивать жанр, основываясь на местных легендах и сказках. На сей раз нас будут пугать Бабой-Ягой. В ключевых ролях — Марьяна Спивак
, Алексей Розин
, Светлана Устинова
и Игорь Хрипунов.
Точная дата выхода в прокат: 27 февраля