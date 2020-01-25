Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года

анонс

23 января (Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года Две режиссерские работы Данилы Козловского, четыре актерские - Юрия Борисова, сказки, хорроры, современные драмы, долгожданное и внезапное.

22 января «Офицер и шпион» назначает встречу Разыгрываем билеты на показ 29 января!

20 января Мстители по-корейски: Пак Чхан Ук и его порочные игры К повторному прокату «Олдбоя» вспоминаем экстрим, торты и перфекционизм самого известного режиссера Южной Кореи