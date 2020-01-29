Раскрой тайну Тарантино

анонс

28 января Фантастическая восьмерка: Знаковые фильмы о великих композиторах Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен

25 января Новый «Кэндимен», сиквел «Тихого места» и ещё 23 интригующих хоррора 2020 года Все лучшие российские и зарубежные фильмы ужасов наступившего года в одном обзоре

23 января (Не)Идеальное кино: 70 российских фильмов 2020 года Две режиссерские работы Данилы Козловского, четыре актерские - Юрия Борисова, сказки, хорроры, современные драмы, долгожданное и внезапное.