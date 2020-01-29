Раскрой тайну Тарантино

4 февраля
в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится премьера фильма «Однажды... Тарантино
» и обсуждение с Антоном Долиным
. «Однажды .. Тарантино» — это путешествие в мир одного из самых ярких режиссёров современности — легендарного Квентина Тарантино
. Неизвестные истории и тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актёрами — звёздами его фильмов. В российский прокат картина выйдет 6 февраля
.
Кино-Театр.Ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие — для москвичей, а для наших подписчиков по всей России — подарочного издания книги «Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера»
. Помимо истории создания фильмов Тарантино внутри содержится много архивного материала со съемок, комментарии режиссера и забавные истории от актеров и съемочной группы.
Для участия сделайте репост этого конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с одной из тем — ВНИМАНИЕ, ИХ ДВЕ! — «билеты» (если вы москвич), или с темой «книга» (если вы не москвич) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 3 февраля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Приз может быть отправлен только по России.
Ждём ваши письма, удачи!