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Раскрой тайну Тарантино

29 января
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29 января 2020
4 февраля в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоится премьера фильма «Однажды... Тарантино» и обсуждение с Антоном Долиным. «Однажды .. Тарантино» — это путешествие в мир одного из самых ярких режиссёров современности — легендарного Квентина Тарантино. Неизвестные истории и тайны, раскрытые коллегами и знаменитыми актёрами — звёздами его фильмов. В российский прокат картина выйдет 6 февраля.

Раскрой тайну Тарантино

Кино-Театр.Ру начинает розыгрыш двух пар билетов на это событие — для москвичей, а для наших подписчиков по всей России — подарочного издания книги «Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера». Помимо истории создания фильмов Тарантино внутри содержится много архивного материала со съемок, комментарии режиссера и забавные истории от актеров и съемочной группы.

Для участия сделайте репост этого конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с одной из тем — ВНИМАНИЕ, ИХ ДВЕ! — «билеты» (если вы москвич), или с темой «книга» (если вы не москвич) на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом 3 февраля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Приз может быть отправлен только по России.

Ждём ваши письма, удачи!

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Квентин Тарантино
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Однажды... Тарантино

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Раскрой тайну Тарантино фотографии
Раскрой тайну Тарантино фотографии
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