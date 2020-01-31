«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

В прошлом году нас порадовали «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса и завершение третьей трилогии «Звёздных войн», а в наступившем зрителей ждёт встреча с новой адаптацией «Дюны», полнометражным продолжением «Кунг Фьюри» и сольником «Чёрной вдовы». Подтянутся к жанру и российские кинематографисты, среди которых, в частности, Анна Меликян с «Феей».
«G.I. Joe: Бросок кобры 3» / G.I. Joe: Ever Vigilant
Вторая часть
франшизы, основанной на популярной серии игрушечных солдатиков компании Hasbro, вышла в 2013 году, и за это время продюсеры вполне могли забросить идею триквела. Но всё же отряд G.I.Joe вернётся к зрителям, а поможет ему в этом режиссёр Ди Джей Карузо
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 октября
«Артемис Фаул» / Artemis Fowl
Фильм Кеннета Браны
, основанный на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера
, повествует о наследнике древнего рода криминальных гениев (Фердия Шоу
), задумавшего ограбить обитателей подземного волшебного мира. В ленте заняты Джош Гэд
, Джуди Денч
и Миранда Райсон
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 мая
«Бесконечность» / Infinite
Антуан Фукуа
работает над экранизацией романа Ди Эрика Мэйнкранца
«Досье реинкарнациониста
», повествующего о помнящем свои прошлые жизни Эване Майклсе (Марк Уолберг
), который решает присоединиться к древнему тайному обществу «Когномина», состоящему из людей с такими же способностями. В картине также снимаются Софи Куксон
, Дилан О'Брайен
, Чьюител Эджиофор
и Тоби Джонс
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 августа
«Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music
Культовые персонажи Киану Ривза
и Алекса Уинтера
возвращаются в комедии Дина Паризо
спустя 18 лет после «Новых приключений Билла и Теда
». На сей раз поводом для путешествий во времени послужит их подростковое желание стать рок-музыкантами.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 августа
«Бладшот» / Bloodshot
Вин Дизель
в кинокомиксе от издательства Valiant Comics предстанет в качестве погибшего солдата Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни при помощи нанотехнологий. Компанию бессмертному супергерою составят Эйса Гонсалес
, Гай Пирс
, Талула Райли
, Тоби Кеббелл
и Сэм Хьюэн
.
Точная дата выхода в прокат: 12 марта
«Вечные» / The Eternals
После жирной точки, поставленной в финале «Мстителей»
, киновселенную Marvel посетит раса бессмертных, живших на Земле и формировавших её историю и цивилизацию. В фильме Хлои Чжао
заняты такие звёзды, как Анджелина Джоли
, Ричард Мэдден
и Сальма Хайек
.
Дата выхода в мировой прокат: 4 ноября
«Вивариум» / Vivarium
Молодая пара (Джесси Айзенберг
и Имоджен Путс
) поселяется в лабиринте одинаковых домов, откуда невозможно найти выход. И поэтому они вынуждены воспитывать ребёнка с внеземным происхождением.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта
«Война завтрашнего дня» / The Tomorrow War
Создатель мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен
» Крис Маккей
снимает фантастический боевик про солдат, которых переправляют из прошлого в будущее для борьбы с инопланетянами. Звёздная команда фильма состоит из Ивонн Страховски
, Криса Пратта
и Джея Кэя Симмонса
.
Дата выхода в мировой прокат: 24 декабря
«Вратарь галактики»
Фильм Джаника Файзиева
о космоболе, наконец-то выйдет в прокат. В ролях Евгений Романцов
, Мария Лисовая
, Виктория Агалакова
, Иван Иванович
, Елизавета Тайченачева
, Евгений Миронов
и другие.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 августа
«Главный герой» / Free Guy
Мир видеоигр продолжает захватывать всё больше теле- и кинопространства. На сей раз перед нами история рядового NPC (Райан Рейнольдс
), внезапно осознавшего, что он является частью масштабной MMO. За постановку комедии отвечает Шон Леви
, а в качестве аватаров предстанут Тайка Вайтити
, Джоди Комер
, Джо Кири
и Ченнинг Татум
.
Точная дата выхода в прокат: 2 июля
«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong
В долгожданном кроссовере двух выдающихся кайдзю-вселенных к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун
, Цзыи Чжан
и Кайл Чандлер
. К картине Адама Вингарда
также присоединились Александр Скарсгард
, Брайан Тайри Генри
, Лэнс Реддик
, Данай Гурира
, Демиан Бишир
и Эйса Гонсалес.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 ноября
«Дюна» / Dune
У причисляемого к классике научной фантастики романа Фрэнка Герберта
есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча
и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву
и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе
, Ребекки Фергюсон
и Оскара Айзека
удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 декабря
«Звёздный разум»
Проект компании «Киноданц» про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов. В ролях Егор Корешков
, Катерина Шпица
и Никита Волков
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 декабря
«Киборг» / Cyborg
Перед нами не ремейк популярного фантастического боевика 80-х
с Жан-Клодом Ван Даммом
, а сольник персонажа кинокомиксов DC в исполнении Рэя Фишера
, дебютировавшего в этом образе в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
».
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 апреля
«Кунг Фьюри 2» / Kung Fury 2
Полнометражное продолжение незабываемой ностальгической короткометражки Дэвида Сандберга
о суперкопе 80-х Кунг Фьюри украшают собой Майкл Фассбендер
, Арнольд Шварценеггер
, Александра Шипп
, Ральф Мёллер
и Дэвид Хассельхофф
. Герою вновь предстоит столкнуться с Гитлером и путешествовать сквозь время и пространство.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 июля
«Морские паразиты» / Sea Fever
Режиссёр марвеловских сериалов «Нелюди
» и «Джессика Джонс
» Ниса Хардимен
поставила по собственному сценарию фантастический хоррор о морских биологах, столкнувшихся с неизвестным науке созданием. В актёрском составе — Дагрей Скотт
, Конни Нильсен
и Гермиона Корфилд
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 апреля
«Мы»
Режиссёрский дебют Гамлета Дульяна
представляет собой экранизацию одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина
, рассказывающей о жизни в совершенном Едином Государстве. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков, Юрий Колокольников
, Елена Подкаминская
, Филипп Янковский
, Марьяна Спивак
и другие.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 сентября
«Охотник на монстров» / Monster Hunter
Пол Уильям Скотт Андерсон
, знающий толк в переносе культовых игр на большой экран («Смертельная битва
», «Обитель зла
»), адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter
, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (её играет, разумеется, Милла Йовович
) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. В картине также можно будет увидеть Тони Джаа
, Диего Бонету
, Рона Перлмана
и Меган Гуд
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 сентября
«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife
Долгожданное продолжение классической дилогии Айвена Райтмена
поставил его сын Джейсон
. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (Билл Мюррей
, Дэн Эйкройд
, Эрни Хадсон
, Сигурни Уивер
, Энни Поттс
), так и с новичками серии (Кэрри Кун
, Маккенна Грейс
, Пол Радд
, Финн Вулфард
). По сути нас ожидает перезапуск, но будем надеяться, что с юмором и фантазией создатели не подкачают.
Точная дата выхода в прокат: 9 июля
«Создатель» / Archive
Тео Джеймс
, Рона Митра
, Стэйси Мартин
и Тоби Джонс в фантастической истории об учёном, который в секретной лаборатории образца 2046 года занимается поиском вечной жизни для сильных мира сего. Впрочем, на самом деле он пытается воскресить свою единственную любовь, погибшую несколько лет назад.
Ориентировочная дата выхода в прокат: октябрь
«Соник в кино» / Sonic the Hedgehog
Популярнейший персонаж известной видеоигры компании Sega наконец-то доберётся до большого экрана. Сонику (Бен Шварц
) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри
), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден
).
Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 февраля
«Спутник»
В фантастическом триллере Егора Абраменко
советский космонавт-герой (Пётр Фёдоров
) привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории его будет спасать героиня Оксаны Акиньшиной
, также одну из ролей в картине исполнил и продюсер ленты Фёдор Бондарчук
.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 апреля
«Услышь меня»
Приключенческое фэнтези от кинокомпании «Сибирь Фильм» и режиссёра Василия Кузовлева
повествует о 12-летнем городском мальчике Васе, приехавшем вместе с родителями и старшей сестрой в деревню. За фантастику, согласно синопсису, здесь отвечают путешествия во времени.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта
«Фея»
Необычный фильм Анны Меликян
расскажет о владельце империи компьютерных игр (Константин Хабенский
), который убеждён, что является лучшим не только в виртуальной реальности, но и в настоящем контролирует всё и вся. Однако случайная встреча с молодой активисткой (Екатерина Агеева
) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нём знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.
Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 марта
«Чёрная вдова» / Black Widow
Сольник Наташи Романофф (она же Чёрная вдова), в чьём образе уже целое десятилетие нас радует Скарлетт Йоханссон
. Режиссёрское кресло кинокомикса доверили Кейт Шортланд
, а компанию звезде «Мстителей» составят Дэвид Харбор
, Флоренс Пью
, Рэйчел Вайс
и Рэй Уинстон
. Памятуя о печальной судьбе героини будет приятно вновь с ней встретиться.
Точная дата выхода в прокат: 30 апреля