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«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

31 января
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31 января 2020
В прошлом году нас порадовали «Алита: Боевой ангел» Роберта Родригеса и завершение третьей трилогии «Звёздных войн», а в наступившем зрителей ждёт встреча с новой адаптацией «Дюны», полнометражным продолжением «Кунг Фьюри» и сольником «Чёрной вдовы». Подтянутся к жанру и российские кинематографисты, среди которых, в частности, Анна Меликян с «Феей».



«G.I. Joe: Бросок кобры 3» / G.I. Joe: Ever Vigilant

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Вторая часть франшизы, основанной на популярной серии игрушечных солдатиков компании Hasbro, вышла в 2013 году, и за это время продюсеры вполне могли забросить идею триквела. Но всё же отряд G.I.Joe вернётся к зрителям, а поможет ему в этом режиссёр Ди Джей Карузо.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 15 октября



«Артемис Фаул» / Artemis Fowl



Фильм Кеннета Браны, основанный на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера, повествует о наследнике древнего рода криминальных гениев (Фердия Шоу), задумавшего ограбить обитателей подземного волшебного мира. В ленте заняты Джош Гэд, Джуди Денч и Миранда Райсон.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 28 мая



«Бесконечность» / Infinite

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Антуан Фукуа работает над экранизацией романа Ди Эрика Мэйнкранца «Досье реинкарнациониста», повествующего о помнящем свои прошлые жизни Эване Майклсе (Марк Уолберг), который решает присоединиться к древнему тайному обществу «Когномина», состоящему из людей с такими же способностями. В картине также снимаются Софи Куксон, Дилан О'Брайен, Чьюител Эджиофор и Тоби Джонс.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 6 августа



«Билл и Тед» / Bill & Ted Face the Music



Культовые персонажи Киану Ривза и Алекса Уинтера возвращаются в комедии Дина Паризо спустя 18 лет после «Новых приключений Билла и Теда». На сей раз поводом для путешествий во времени послужит их подростковое желание стать рок-музыкантами.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 августа



«Бладшот» / Bloodshot



Вин Дизель в кинокомиксе от издательства Valiant Comics предстанет в качестве погибшего солдата Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни при помощи нанотехнологий. Компанию бессмертному супергерою составят Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Талула Райли, Тоби Кеббелл и Сэм Хьюэн.

Точная дата выхода в прокат: 12 марта



«Вечные» / The Eternals

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

После жирной точки, поставленной в финале «Мстителей», киновселенную Marvel посетит раса бессмертных, живших на Земле и формировавших её историю и цивилизацию. В фильме Хлои Чжао заняты такие звёзды, как Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.

Дата выхода в мировой прокат: 4 ноября



«Вивариум» / Vivarium



Молодая пара (Джесси Айзенберг и Имоджен Путс) поселяется в лабиринте одинаковых домов, откуда невозможно найти выход. И поэтому они вынуждены воспитывать ребёнка с внеземным происхождением.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта



«Война завтрашнего дня» / The Tomorrow War

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Создатель мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» Крис Маккей снимает фантастический боевик про солдат, которых переправляют из прошлого в будущее для борьбы с инопланетянами. Звёздная команда фильма состоит из Ивонн Страховски, Криса Пратта и Джея Кэя Симмонса.

Дата выхода в мировой прокат: 24 декабря



«Вратарь галактики»



Фильм Джаника Файзиева о космоболе, наконец-то выйдет в прокат. В ролях Евгений Романцов, Мария Лисовая, Виктория Агалакова, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов и другие.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 27 августа



«Главный герой» / Free Guy



Мир видеоигр продолжает захватывать всё больше теле- и кинопространства. На сей раз перед нами история рядового NPC (Райан Рейнольдс), внезапно осознавшего, что он является частью масштабной MMO. За постановку комедии отвечает Шон Леви, а в качестве аватаров предстанут Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири и Ченнинг Татум.

Точная дата выхода в прокат: 2 июля



«Годзилла против Конга» / Godzilla vs. Kong

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

В долгожданном кроссовере двух выдающихся кайдзю-вселенных к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Цзыи Чжан и Кайл Чандлер. К картине Адама Вингарда также присоединились Александр Скарсгард, Брайан Тайри Генри, Лэнс Реддик, Данай Гурира, Демиан Бишир и Эйса Гонсалес.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 19 ноября



«Дюна» / Dune

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

У причисляемого к классике научной фантастики романа Фрэнка Герберта есть уже две экранизации: фильм 1984 года работы Дэвида Линча и мини-сериал 2000 года. Ни одна из них фанатами принята не была, а потому новая попытка оживить события книги многими воспринимается с большой настороженностью. Остаётся верить, что Дени Вильнёву и звёздному актёрскому составу с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон и Оскара Айзека удастся закрыть тянущуюся уже не первое десятилетие несправедливость по отношению к «Дюне».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 17 декабря



«Звёздный разум»



Проект компании «Киноданц» про разрушающие Землю космические сигналы, к источнику которых отправляется экспедиция астронавтов. В ролях Егор Корешков, Катерина Шпица и Никита Волков.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 декабря



«Киборг» / Cyborg

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Перед нами не ремейк популярного фантастического боевика 80-х с Жан-Клодом Ван Даммом, а сольник персонажа кинокомиксов DC в исполнении Рэя Фишера, дебютировавшего в этом образе в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 апреля



«Кунг Фьюри 2» / Kung Fury 2

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Полнометражное продолжение незабываемой ностальгической короткометражки Дэвида Сандберга о суперкопе 80-х Кунг Фьюри украшают собой Майкл Фассбендер, Арнольд Шварценеггер, Александра Шипп, Ральф Мёллер и Дэвид Хассельхофф. Герою вновь предстоит столкнуться с Гитлером и путешествовать сквозь время и пространство.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 июля



«Морские паразиты» / Sea Fever



Режиссёр марвеловских сериалов «Нелюди» и «Джессика Джонс» Ниса Хардимен поставила по собственному сценарию фантастический хоррор о морских биологах, столкнувшихся с неизвестным науке созданием. В актёрском составе — Дагрей Скотт, Конни Нильсен и Гермиона Корфилд.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 2 апреля



«Мы»



Режиссёрский дебют Гамлета Дульяна представляет собой экранизацию одноимённого романа-антиутопии Евгения Замятина, рассказывающей о жизни в совершенном Едином Государстве. Главные роли в картине сыграли Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Марьяна Спивак и другие.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 24 сентября



«Охотник на монстров» / Monster Hunter

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Пол Уильям Скотт Андерсон, знающий толк в переносе культовых игр на большой экран («Смертельная битва», «Обитель зла»), адаптировал для кино серию экшн-РПГ Monster Hunter, созданную в 2004-м японской компанией Capcom. По сюжету лейтенанта Артемиду (её играет, разумеется, Милла Йовович) и её отряд заносит в параллельный мир, где обитают монстры. В картине также можно будет увидеть Тони Джаа, Диего Бонету, Рона Перлмана и Меган Гуд.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 3 сентября



«Охотники за привидениями: Наследники» / Ghostbusters: Afterlife



Долгожданное продолжение классической дилогии Айвена Райтмена поставил его сын Джейсон. Здесь мы встретимся как со старой гвардией (Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс), так и с новичками серии (Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард). По сути нас ожидает перезапуск, но будем надеяться, что с юмором и фантазией создатели не подкачают.

Точная дата выхода в прокат: 9 июля



«Создатель» / Archive

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Тео Джеймс, Рона Митра, Стэйси Мартин и Тоби Джонс в фантастической истории об учёном, который в секретной лаборатории образца 2046 года занимается поиском вечной жизни для сильных мира сего. Впрочем, на самом деле он пытается воскресить свою единственную любовь, погибшую несколько лет назад.

Ориентировочная дата выхода в прокат: октябрь



«Соник в кино» / Sonic the Hedgehog



Популярнейший персонаж известной видеоигры компании Sega наконец-то доберётся до большого экрана. Сонику (Бен Шварц) предстоит сразиться со своим главным врагом Доктором Эггманом (Джим Керри), который пытается захватить и разрушить Сан-Франциско, а поможет ежу в эпической битве Том Вачовски (Джеймс Марсден).

Ориентировочная дата выхода в прокат: 20 февраля



«Спутник»



В фантастическом триллере Егора Абраменко советский космонавт-герой (Пётр Фёдоров) привозит на землю инопланетное существо… в собственном теле. В секретной лаборатории его будет спасать героиня Оксаны Акиньшиной, также одну из ролей в картине исполнил и продюсер ленты Фёдор Бондарчук.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 16 апреля



«Услышь меня»



Приключенческое фэнтези от кинокомпании «Сибирь Фильм» и режиссёра Василия Кузовлева повествует о 12-летнем городском мальчике Васе, приехавшем вместе с родителями и старшей сестрой в деревню. За фантастику, согласно синопсису, здесь отвечают путешествия во времени.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 12 марта



«Фея»

«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года

Необычный фильм Анны Меликян расскажет о владельце империи компьютерных игр (Константин Хабенский), который убеждён, что является лучшим не только в виртуальной реальности, но и в настоящем контролирует всё и вся. Однако случайная встреча с молодой активисткой (Екатерина Агеева) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее всего, что он о нём знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.

Ориентировочная дата выхода в прокат: 26 марта



«Чёрная вдова» / Black Widow



Сольник Наташи Романофф (она же Чёрная вдова), в чьём образе уже целое десятилетие нас радует Скарлетт Йоханссон. Режиссёрское кресло кинокомикса доверили Кейт Шортланд, а компанию звезде «Мстителей» составят Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Рэй Уинстон. Памятуя о печальной судьбе героини будет приятно вновь с ней встретиться.

Точная дата выхода в прокат: 30 апреля

Макс Милиан
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