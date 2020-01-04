Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира

За пару дней до Нового года мы вспомнили все самое важное, что случилось в анимации в 2019-ом, но праздничный дух повелел нам дополнительно составить список самых интересных, оригинальных, невероятных мультфильмов минувшего года, демонстрирующих, какое же все-таки разнообразное, неисчерпаемое и радостное искусство - анимация. Часть из упомянутых фильмов выходили в российский прокат, какие-то можно выловить на стриминговых платформах, а кое-что обязательно привезут в голубом вертолете и бесплатно покажут в новом году. Верим в это!
Философская притча, старательно загримированная под детский кукольный мультфильм. Лето подходит к концу, дедушка дарит внуку воздушного змея. Но листья опадают, дедушка слабеет, и сильный осенний ветер уносит его в пасмурное небо.
фото: "Воздушный змей"
2. Дочь, реж. Дарья Кащеева, Чехия, 15 мин.
Настоящий дебютный прорыв года. В больничной палате дочь вспоминает момент, как в детстве, увидев раненую птицу, она пыталась поделиться с отцом своими переживаниями. Недопонимание и несостоявшиеся объятия растянулись на много лет. Получился удивительный кукольный фильм с эффектом “дрожащей камеры” и звенящей тишиной кадра.
фото: "Дочь"
3. Дядюшка Томас - учет дней, реж. Режина Пессоа, Португалия – Канада – Франция, 13 мин.
Во многом автобиографичный фильм стал данью уважения дяде Томасу - скромному человеку с простой, но насыщенной цифрами жизнью, сыгравшему ключевую роль в становлении Режины Пессоа как режиссера. Очень визуально насыщенный фильм.
Янг убегает из своего удручающего родного города и встречает Скинни - немного неуравновешенного чудака, живущего в кемпере и промышляющего не вполне законными делами. Действительно, самый кислотный и рейвовый фильм года.
Один из главных российских фильмов года. Семья маленькой Лолы вынуждена уехать навсегда из своего старого дома, с которым многое связано. Бывает, что приходит время расстаться с тем, что очень любишь.
фото: "Лола живая картошка"
6. Мое поколение, реж. Людовик Уплен, Франция, 8 мин.
Фильм кажется поп-артом, но становится едкой сатирой. Автофургон едет задним ходом через символьные пласты нашего времени - современное искусство, социальные сети, спорт, религию, порнографию, политику, экономику. Факты, и ничего, кроме фактов.
фото: "Мое поколение"
7. Не знаю что, реж. Томас Ренольднер, Австрия, 8 мин.
Авангардный фильм-фарс. Развлекательный кинематограф и видеоарт объединяются в новый жанр, чем-то одновременно напоминающий музыкальную композицию.
фото: "Не знаю что"
8. Поток, реж. Адриан Локман, Франция – Нидерланды, 14 мин.
Главный экспериментальный фильм года. Нарисованный воздушными линиями один кажущийся обыденным, но бурный день в городе где-то на побережье моря.
Время становится в фильме главным героем. Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва кажутся вечностью для маленькой девочки.
фото: "Пять минут до моря"
10. Ривьера, реж. Йона Шлезинг, Франция, 15 мин.
Знойный фильм о проблемах памяти. Одним душным летним днем, когда самое время вздремнуть, жители резиденции занимались своими делами, загорая рядом с бассейном. В своей тускло освещенной гостиной скучающий пенсионер решил пошпионить за соседями.
фото: "Ривьера"
11. Симбиоз, реж. Надя Андрасев, Франция – Венгрия, 13 мин.
Семейные конфликты могут быть разными. Преданная жена начинает расследовать любовные похождения мужа. Ее ревность постепенно сменяется любопытством.
Посреди зимы в стране йети медведь не может уснуть. Он слишком много думает и грустит. Белая обезьяна приглашает его на мед к своей тете, и они отправляются в путешествие.
фото: "Сладкая ночь"
13. Томас в Лощине Диких Волков, реж. Чинтис Лундгрен, Эстония – Хорватия – Франция, 18 мин.
Потеряв хорошо оплачиваемую работу инженера, молодой красивый волк Томас вынужден работать жиголо, чтобы содержать семью. Когда Томас получает роль в порнофильме, становится все труднее держать свою новую профессию в секрете.
Молодая девушка покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что, уезжая, девушка ставит его под угрозу. Оказывается, что эта связь может быть разрушительной.
фото: "Узы"
15. Я пошел за сигаретами, реж. Осман Церфон, Франция, 14 мин.
Двенадцатилетний подросток Джонатан живет в одной квартире с сестрой и матерью. А также с несколькими странными мужчинами, которые имеют одинаковые лица и могут сворачиваться калачиком в шкафах, ящиках и телевизоре.
Интересный формат мокьюментарного повествования о знаменитом режиссере. От молодого и бескомпромиссного Луиса Бунюэля после премьеры сюрреалистического фильма «Золотой век» отворачиваются чуть ли не все коллеги и друзья. Но герой не унывает и решается на съемки документального фильма о беднейшем регионе страны Лас Урдес, где жизненный уклад настолько ужасен, что кажется порождением ночного кошмара.
Лучший японский анимационный фильм года. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождём. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.
В Pixar пытаются поставить точку в саге о жизни игрушек. Космический рейнджер Баз Лайтер, ковбой Вуди, собака Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. Но на этот раз, вроде как, в последний раз.
Заключительная часть лучшей, на мой взгляд, семейной франшизы от DreamWorks. Викинги начали жить в гармонии с драконами, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова.
фото: "Как приручить дракона-3"
5. Клаус, реж. Серхио Паблос и Карлос Мартинес Лопес, Испания – Великобритания, 96 мин.
Один из самых стильных мультфильмов года. Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Уже практически отчаявшись от встречи с местными нравами, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.
6. Ласточки Кабула, реж. Элеа Гобе-Мевеллек и Забу Брейтман, Франция – Люксембург - Швейцария, 81 мин.
Анимация может быть очень серьезной и очень грустной. Лето 1998 г. Кабул находится под властью талибов. Вокруг царят насилие, невежество и страх, но влюбленные Зунайра и Мохсен живут верой в лучшие времена. Но случайность разрушает их очень хрупкий мир.
Суп из Кандинского? В мультфильмах возможно все! Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров, навеянных шедеврами мировой живописи. Его пациенты решают помочь избавить доктора от навязчивых сновидений.
Студия Laika продолжает развивать возможности кукольного кино. Открытием бесстрашного натуралиста и исследователя Лайонела Фроста становится Линк, так называемое «недостающее звено» — йети, проживающий в глухих лесах Северной Америки практически наедине со своим одиночеством.
фото: "Потерянное звено"
9. Прочь, реж. Гинтс Зилбалодис, Латвия, 75 мин.
Самый-самый независимый полнометражный проект года. Юноша пытается вернуться домой, пересекая странный остров и спасаясь от жутковатого темного духа.
Самый нестандартный, кровавый, страшный и выдающийся сериал последнего времени. Коллекция внешне совершенно не связанных друг с другом анимационных историй для взрослых, охватывающих различные жанры, включая научную фантастику, фэнтези, ужасы и комедии.