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Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира

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4 января 2020
За пару дней до Нового года мы вспомнили все самое важное, что случилось в анимации в 2019-ом, но праздничный дух повелел нам дополнительно составить список самых интересных, оригинальных, невероятных мультфильмов минувшего года, демонстрирующих, какое же все-таки разнообразное, неисчерпаемое и радостное искусство - анимация. Часть из упомянутых фильмов выходили в российский прокат, какие-то можно выловить на стриминговых платформах, а кое-что обязательно привезут в голубом вертолете и бесплатно покажут в новом году. Верим в это!


КОРОТКОМЕТРАЖНАЯ АНИМАЦИЯ

1. Воздушный змей, реж. Мартин Сматана, Словакия – Чехия - Польша, 13 мин.

Философская притча, старательно загримированная под детский кукольный мультфильм. Лето подходит к концу, дедушка дарит внуку воздушного змея. Но листья опадают, дедушка слабеет, и сильный осенний ветер уносит его в пасмурное небо.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Воздушный змей"



2. Дочь, реж. Дарья Кащеева, Чехия, 15 мин.

Настоящий дебютный прорыв года. В больничной палате дочь вспоминает момент, как в детстве, увидев раненую птицу, она пыталась поделиться с отцом своими переживаниями. Недопонимание и несостоявшиеся объятия растянулись на много лет. Получился удивительный кукольный фильм с эффектом “дрожащей камеры” и звенящей тишиной кадра.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Дочь"



3. Дядюшка Томас - учет дней, реж. Режина Пессоа, Португалия – Канада – Франция, 13 мин.

Во многом автобиографичный фильм стал данью уважения дяде Томасу - скромному человеку с простой, но насыщенной цифрами жизнью, сыгравшему ключевую роль в становлении Режины Пессоа как режиссера. Очень визуально насыщенный фильм.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "дядюшка Томас - учет дней"



4. Кислотный дождь, реж. Томек Попакул, Польша, 26 мин.

Янг убегает из своего удручающего родного города и встречает Скинни - немного неуравновешенного чудака, живущего в кемпере и промышляющего не вполне законными делами. Действительно, самый кислотный и рейвовый фильм года.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Кислотный дождь"



5. Лола – живая картошка, реж. Леонид Шмельков, Россия, 17 мин.

Один из главных российских фильмов года. Семья маленькой Лолы вынуждена уехать навсегда из своего старого дома, с которым многое связано. Бывает, что приходит время расстаться с тем, что очень любишь.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Лола живая картошка"



6. Мое поколение, реж. Людовик Уплен, Франция, 8 мин.

Фильм кажется поп-артом, но становится едкой сатирой. Автофургон едет задним ходом через символьные пласты нашего времени - современное искусство, социальные сети, спорт, религию, порнографию, политику, экономику. Факты, и ничего, кроме фактов.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Мое поколение"



7. Не знаю что, реж. Томас Ренольднер, Австрия, 8 мин.

Авангардный фильм-фарс. Развлекательный кинематограф и видеоарт объединяются в новый жанр, чем-то одновременно напоминающий музыкальную композицию.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Не знаю что"



8. Поток, реж. Адриан Локман, Франция – Нидерланды, 14 мин.

Главный экспериментальный фильм года. Нарисованный воздушными линиями один кажущийся обыденным, но бурный день в городе где-то на побережье моря.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Поток"



9. Пять минут до моря, реж. Наталья Мирзоян, Россия, 7 мин.

Время становится в фильме главным героем. Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва кажутся вечностью для маленькой девочки.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Пять минут до моря"



10. Ривьера, реж. Йона Шлезинг, Франция, 15 мин.

Знойный фильм о проблемах памяти. Одним душным летним днем, когда самое время вздремнуть, жители резиденции занимались своими делами, загорая рядом с бассейном. В своей тускло освещенной гостиной скучающий пенсионер решил пошпионить за соседями.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Ривьера"



11. Симбиоз, реж. Надя Андрасев, Франция – Венгрия, 13 мин.

Семейные конфликты могут быть разными. Преданная жена начинает расследовать любовные похождения мужа. Ее ревность постепенно сменяется любопытством.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Симбиоз"



12. Сладкая ночь, реж. Лиа Бертельс, Бельгия, 14 мин.

Посреди зимы в стране йети медведь не может уснуть. Он слишком много думает и грустит. Белая обезьяна приглашает его на мед к своей тете, и они отправляются в путешествие.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Сладкая ночь"



13. Томас в Лощине Диких Волков, реж. Чинтис Лундгрен, Эстония – Хорватия – Франция, 18 мин.

Потеряв хорошо оплачиваемую работу инженера, молодой красивый волк Томас вынужден работать жиголо, чтобы содержать семью. Когда Томас получает роль в порнофильме, становится все труднее держать свою новую профессию в секрете.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Томас в Лощине Диких Волков"



14. Узы, реж. Дина Великовская, Россия, 8 мин.

Молодая девушка покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что, уезжая, девушка ставит его под угрозу. Оказывается, что эта связь может быть разрушительной.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Узы"



15. Я пошел за сигаретами, реж. Осман Церфон, Франция, 14 мин.

Двенадцатилетний подросток Джонатан живет в одной квартире с сестрой и матерью. А также с несколькими странными мужчинами, которые имеют одинаковые лица и могут сворачиваться калачиком в шкафах, ящиках и телевизоре.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Я пошел за сигаретами"



ПОЛНОМЕТРАЖНАЯ АНИМАЦИЯ

1. Бунюэль в лабиринте черепах, реж. Сальвадор Симо, Исания – Нидерланды, 80 мин.

Интересный формат мокьюментарного повествования о знаменитом режиссере. От молодого и бескомпромиссного Луиса Бунюэля после премьеры сюрреалистического фильма «Золотой век» отворачиваются чуть ли не все коллеги и друзья. Но герой не унывает и решается на съемки документального фильма о беднейшем регионе страны Лас Урдес, где жизненный уклад настолько ужасен, что кажется порождением ночного кошмара.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Бунюэль в лабиринте черепах"



2. Дитя погоды, реж. Макото Синкай, Япония, 114 мин.

Лучший японский анимационный фильм года. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождём. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Дитя погоды"



3. История игрушек 4, реж. Джош Кули, США, 100 мин.

В Pixar пытаются поставить точку в саге о жизни игрушек. Космический рейнджер Баз Лайтер, ковбой Вуди, собака Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. Но на этот раз, вроде как, в последний раз.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "История игрушек-4"



4. Как приручить дракона 3, реж. Дин ДеБлуа, США – Япония, 104 мин.

Заключительная часть лучшей, на мой взгляд, семейной франшизы от DreamWorks. Викинги начали жить в гармонии с драконами, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Как приручить дракона-3"



5. Клаус, реж. Серхио Паблос и Карлос Мартинес Лопес, Испания – Великобритания, 96 мин.

Один из самых стильных мультфильмов года. Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Уже практически отчаявшись от встречи с местными нравами, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира



6. Ласточки Кабула, реж. Элеа Гобе-Мевеллек и Забу Брейтман, Франция – Люксембург - Швейцария, 81 мин.

Анимация может быть очень серьезной и очень грустной. Лето 1998 г. Кабул находится под властью талибов. Вокруг царят насилие, невежество и страх, но влюбленные Зунайра и Мохсен живут верой в лучшие времена. Но случайность разрушает их очень хрупкий мир.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Ласточки Кабула"



7. Ограбление по Фрейду, реж. Милорад Крстич, Венгрия, 96 мин.

Суп из Кандинского? В мультфильмах возможно все! Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров, навеянных шедеврами мировой живописи. Его пациенты решают помочь избавить доктора от навязчивых сновидений.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Ограбление по Фрейду"



8. Потерянное звено, реж. Крис Батлер, США, 93 мин.

Студия Laika продолжает развивать возможности кукольного кино. Открытием бесстрашного натуралиста и исследователя Лайонела Фроста становится Линк, так называемое «недостающее звено» — йети, проживающий в глухих лесах Северной Америки практически наедине со своим одиночеством.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Потерянное звено"



9. Прочь, реж. Гинтс Зилбалодис, Латвия, 75 мин.

Самый-самый независимый полнометражный проект года. Юноша пытается вернуться домой, пересекая странный остров и спасаясь от жутковатого темного духа.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Прочь"



10. Я потеряла свое тело, реж. Жереми Клапен, Франция, 81 мин.

Отличная социальная драма с элементами сюрреализма. История Науфеля, который влюблён в Габриэль. А в другой части города отрубленная рука убегает из лаборатории, решив снова найти своё тело.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Я потерял свое тело"



СЕРИАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ

1. Любовь, смерть и роботы, создатель - Тим Миллер, анимационный сериал-антология, США, 18 серий

Самый нестандартный, кровавый, страшный и выдающийся сериал последнего времени. Коллекция внешне совершенно не связанных друг с другом анимационных историй для взрослых, охватывающих различные жанры, включая научную фантастику, фэнтези, ужасы и комедии.

Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира
фото: "Любовь, смерть и роботы"

Павел Шведов
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АнимацияИтоги годаПавел Шведов
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фильмы
Бунюэль в лабиринте черепахДитя погодыИстория игрушек 4Как приручить дракона 3КлаусЛюбовь, смерть и роботыОграбление по ФрейдуПотерянное звеноЯ потерял своё тело

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Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира фотографии
Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира фотографии
Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира фотографии
Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира фотографии
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