Итоги-2019: 25 лучших мультфильмов со всего мира



фото: "Воздушный змей"



фото: "Дочь"



фото: "дядюшка Томас - учет дней"



фото: "Кислотный дождь"



фото: "Лола живая картошка"



фото: "Мое поколение"



фото: "Не знаю что"



фото: "Поток"



фото: "Пять минут до моря"



фото: "Ривьера"



фото: "Симбиоз"



фото: "Сладкая ночь"



фото: "Томас в Лощине Диких Волков"



фото: "Узы"



фото: "Я пошел за сигаретами"



фото: "Бунюэль в лабиринте черепах"



фото: "Дитя погоды"



фото: "История игрушек-4"



фото: "Как приручить дракона-3"



фото: "Ласточки Кабула"



фото: "Ограбление по Фрейду"



фото: "Потерянное звено"



фото: "Прочь"



фото: "Я потерял свое тело"



фото: "Любовь, смерть и роботы"

1.Философская притча, старательно загримированная под детский кукольный мультфильм. Лето подходит к концу, дедушка дарит внуку воздушного змея. Но листья опадают, дедушка слабеет, и сильный осенний ветер уносит его в пасмурное небо.2.Настоящий дебютный прорыв года. В больничной палате дочь вспоминает момент, как в детстве, увидев раненую птицу, она пыталась поделиться с отцом своими переживаниями. Недопонимание и несостоявшиеся объятия растянулись на много лет. Получился удивительный кукольный фильм с эффектом “дрожащей камеры” и звенящей тишиной кадра.3.Во многом автобиографичный фильм стал данью уважения дяде Томасу - скромному человеку с простой, но насыщенной цифрами жизнью, сыгравшему ключевую роль в становлении Режины Пессоа как режиссера. Очень визуально насыщенный фильм.4.Янг убегает из своего удручающего родного города и встречает Скинни - немного неуравновешенного чудака, живущего в кемпере и промышляющего не вполне законными делами. Действительно, самый кислотный и рейвовый фильм года.5.Один из главных российских фильмов года. Семья маленькой Лолы вынуждена уехать навсегда из своего старого дома, с которым многое связано. Бывает, что приходит время расстаться с тем, что очень любишь.6.Фильм кажется поп-артом, но становится едкой сатирой. Автофургон едет задним ходом через символьные пласты нашего времени - современное искусство, социальные сети, спорт, религию, порнографию, политику, экономику. Факты, и ничего, кроме фактов.7.Авангардный фильм-фарс. Развлекательный кинематограф и видеоарт объединяются в новый жанр, чем-то одновременно напоминающий музыкальную композицию.8.Главный экспериментальный фильм года. Нарисованный воздушными линиями один кажущийся обыденным, но бурный день в городе где-то на побережье моря.9.Время становится в фильме главным героем. Мама заставляет дочку сделать передышку между купаниями в море, и эти пять минут перерыва кажутся вечностью для маленькой девочки.10.Знойный фильм о проблемах памяти. Одним душным летним днем, когда самое время вздремнуть, жители резиденции занимались своими делами, загорая рядом с бассейном. В своей тускло освещенной гостиной скучающий пенсионер решил пошпионить за соседями.11.Семейные конфликты могут быть разными. Преданная жена начинает расследовать любовные похождения мужа. Ее ревность постепенно сменяется любопытством.12.Посреди зимы в стране йети медведь не может уснуть. Он слишком много думает и грустит. Белая обезьяна приглашает его на мед к своей тете, и они отправляются в путешествие.13.Потеряв хорошо оплачиваемую работу инженера, молодой красивый волк Томас вынужден работать жиголо, чтобы содержать семью. Когда Томас получает роль в порнофильме, становится все труднее держать свою новую профессию в секрете.14.Молодая девушка покидает родительский дом, чтобы повидать мир. Но мир ее родителей так крепко связан с ней, что, уезжая, девушка ставит его под угрозу. Оказывается, что эта связь может быть разрушительной.15.Двенадцатилетний подросток Джонатан живет в одной квартире с сестрой и матерью. А также с несколькими странными мужчинами, которые имеют одинаковые лица и могут сворачиваться калачиком в шкафах, ящиках и телевизоре.1.Интересный формат мокьюментарного повествования о знаменитом режиссере. От молодого и бескомпромиссного Луиса Бунюэля после премьеры сюрреалистического фильма «Золотой век» отворачиваются чуть ли не все коллеги и друзья. Но герой не унывает и решается на съемки документального фильма о беднейшем регионе страны Лас Урдес, где жизненный уклад настолько ужасен, что кажется порождением ночного кошмара.2.Лучший японский анимационный фильм года. Они встретились посреди Токио под нескончаемым дождём. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. А она никогда не унывает и обладает удивительным даром менять погоду силой мысли. Там, где она — всегда солнце. Вместе они изменят этот мир навсегда.3.В Pixar пытаются поставить точку в саге о жизни игрушек. Космический рейнджер Баз Лайтер, ковбой Вуди, собака Спиралька, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. Но на этот раз, вроде как, в последний раз.4.Заключительная часть лучшей, на мой взгляд, семейной франшизы от DreamWorks. Викинги начали жить в гармонии с драконами, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова.5.Один из самых стильных мультфильмов года. Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Уже практически отчаявшись от встречи с местными нравами, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.6.Анимация может быть очень серьезной и очень грустной. Лето 1998 г. Кабул находится под властью талибов. Вокруг царят насилие, невежество и страх, но влюбленные Зунайра и Мохсен живут верой в лучшие времена. Но случайность разрушает их очень хрупкий мир.7.Суп из Кандинского? В мультфильмах возможно все! Психоаналитик экстра-класса и рафинированный эстет Рубен Брандт эффективно врачует закоренелых преступников, но сам страдает от ночных кошмаров, навеянных шедеврами мировой живописи. Его пациенты решают помочь избавить доктора от навязчивых сновидений.8.Студия Laika продолжает развивать возможности кукольного кино. Открытием бесстрашного натуралиста и исследователя Лайонела Фроста становится Линк, так называемое «недостающее звено» — йети, проживающий в глухих лесах Северной Америки практически наедине со своим одиночеством.9.Самый-самый независимый полнометражный проект года. Юноша пытается вернуться домой, пересекая странный остров и спасаясь от жутковатого темного духа.10.Отличная социальная драма с элементами сюрреализма. История Науфеля, который влюблён в Габриэль. А в другой части города отрубленная рука убегает из лаборатории, решив снова найти своё тело.1.Самый нестандартный, кровавый, страшный и выдающийся сериал последнего времени. Коллекция внешне совершенно не связанных друг с другом анимационных историй для взрослых, охватывающих различные жанры, включая научную фантастику, фэнтези, ужасы и комедии.