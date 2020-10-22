Такие же люди, как мы: Кто есть кто в фильме «Доктор Лиза»

В российский прокат 22 октября вышел фильм Оксаны Карас «Доктор Лиза», рассказывающий про один день из жизни врача паллиативной медицины Елизаветы Петровны Глинки, имя которой известно, наверное, каждому человеку в нашей стране. Премьера картины состоялась на фестивале «Кинотавр», где лента была отмечена призом зрительских симпатий. Фильм «Доктор Лиза» основан на реальных фактах и воспоминаниях близких Елизаветы Глинки, почти все персонажи в картине имеют своих прототипов в действительной жизни и сыграны известными актерами. Для того, чтобы лучше погрузиться в картину, рассказываем, кто есть кто в «Докторе Лизе».
Доктор Лиза – Чулпан Хаматова
Елизавета Петровна Глинка – врач, создатель уникального фонда «Справедливая помощь», протягивающая руку обреченным людям и всем нуждающимся, несмотря на их социальный статус и серьезность заболевания. Она оказывала помощь бездомным, малообеспеченным людям, онкобольным, людям с психическими расстройствами. Телефон Доктора Лизы – так все ее и называли – не смолкал ни на минуту, после того, как она посвятила себя помощи людям.
В фильме Глинку сыграла Чулпан Хаматова. По словам режиссера и одного из авторов сценария Оксаны Карас, актриса была выбрана на эту роль на безальтернативной основе, исходя не столько из внешнего сходства, сколько из масштаба личности. Чулпан была лично знакома со своей героиней и со спецификой ее работы – она давно занимается благотворительностью и является учредителем фонда «Подари жизнь». По ее словам, она хорошо понимает мотивацию человека, который не может пройти мимо чужого горя. Тем не менее, для актрисы эта роль стала «большой ответственностью», ведь люди, которые были знакомы с Елизаветой Глинкой, волей-неволей станут сравнивать артистку и ее героиню.
Глеб Глинка – Анджей Хыра
Глеб Глебович Глинка – муж Елизаветы Петровны, успешный американский адвокат русского происхождения, гражданин Соединенных Штатов Америки. В США доктор жила с мужем и детьми до смерти матери, там начала работать в хосписе, а затем, на деньги мужа, ею был открыт хоспис в Киеве. Реакция Глеба Глебовича на картину бесценна – он тесно сотрудничал с авторами, а после плакал и благодарил их за чуткость и увековечивание памяти его супруги.
Мужа Лизы сыграл в картине польский актер Анджей Хыра, говорящий на русском с легким восточно-европейским акцентом, схожим с произношением самого Глеба Глебовича. В картине семья Лизы появляется несколько раз. Фильм начинается с праздничного события: Елизавета и её муж готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья.
Константин, Алексей и Илья Глинка – Сергей Бондарчук, Павел Табаков, Никита Табунщик
Сыновья Елизаветы Глинки, двое родных, проживающих в США, и младший, приемный ребенок, живущий в Саратове. В фильме старших мальчиков сыграли Сергей Бондарчук (Константин) и Павел Табаков (Алексей) – вот уж удивительно, как представители двух не похожих актерских династий сошлись в одном фильме. Роль Ильи досталась артисту Детского музыкального театра юного актера Никите Табунщику. Роли небольшие, но драматургически важные, поскольку показывают напряженную жизнь героини, которой приходится жертвовать общением с собственными детьми ради спасения жизней чужих. По сюжету дети собираются на семейный праздник и мама спешит к ним присоединиться, но обстоятельства заставляют ее бежать по неотложным делам, чтобы добыть морфин для обезболивания умирающей девочки.
Сергей «Петрович» Курков — Евгений Писарев
Сергей Курков - второй врач из фонда Доктора Лизы, онколог, пришедший к ней добровольцем и оставшийся навсегда. Петрович – совершенно потрясающий человек, фантастического обаяния, харизмы. Кстати, все смешные истории, которые есть в фильме, авторам рассказал именно он.
«Петровича» сыграл Евгений Писарев. Блестящая роль второго плана, герой, который всегда остается в тени своего босса и при этом всегда рядом, не только как врач, но и как верный друг. Он очаровывает сразу, рассказывает Оксана Карас
, они с Лизой - Дон Кихот и Санчо Панса – фантастический тандем. Режиссер вспоминает, что Писарев попросил организовать встречу с Петровичем, чтобы лучше понять героя и «снять» характерность, и мужчины сразу нашли общий язык. Евгений скопировал его манеры, интонацию. Немаловажным было и то, что артист руководит театром, то есть так же, как и врач, несет ответственность за большое количество людей – и при внешней мягкости и интеллигентности, которая есть и у того же Петровича, способен в любую секунду принять решение.
Бродяги — Татьяна Догилева, Сергей Сосновский, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Сергей Фролов, Таисия Вилкова и другие
Бродяги на Павелецком вокзале и в офисе фонда — это люди, которые окружали Елизавету Петровну каждый день. Доктор Лиза считала бездомных такими же людьми, как «мы с вами», уверяя, что мы не знаем, почему они попали в такую ситуацию и не должны их осуждать. Существует несколько документальных фильмов о Глинке, в которых бродягам уделено много времени — «Доктор Лиза» Елены Погребижской
и «Мой друг – доктор Лиза» Тофика Шахвердиева
. Некоторые из героев картины Оксаны Карас подсмотрены в этих неигровых работах.
Например, героини Таисии Вилковой и Татьяны Догилевой. Оксана Карас рассказывает, что если бы Догилева отказалась от роли, Танюхи бы в фильме не было. Прототипом для персонажа Сергея Фролова также стал бродяга по имени Наиль, потерявшийся мужчина из Башкирии с провалами в памяти. Во время съемок у Оксаны Карас на «Мосфильме» висела шестиметровая кастинг-доска с фотографиями артистов массовых сцен, которые играли бомжей. Каждый эпизод очень важен и поддерживает общую структуру фильма.
Герои Константина Хабенского
(врач Шевкунов), Алексея Аграновича (чиновник) и другие также имеют своих прототипов или представляют собой собирательный образ. Единственный персонаж, который полностью выдуман – офицер ФСБ Колесов в исполнении Андрея Бурковского
. Но его появление в фильме является драматургически обоснованным – Колесов двигает сюжет и является тем действующим лицом, который меняется за отпущенные героям сутки.
Фильм «Доктор Лиза
» в кинотеатрах с 22 октября
.
обсуждение >>