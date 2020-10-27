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«Ход королевы» дарит книги

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27 октября 2020
23 октября на Netflix вышла семисерийная драма «Ход королевы» о гениальной юной шахматистке (Аня Тейлор-Джой), которой предстоит побеждать соперников по игре и сражаться со своей привязанностью к транквилизаторам и алкоголю.

Кино-Театр.Ру и издательство «АСТ» начинают розыгрыш трёх экземпляров одноименного романа Уолтера Тевиса! Смотрим кино и читаем пронзительную историю об одиночестве, феминизме и борьбе с зависимостью.

«Ход королевы» дарит книги

Для участия в розыгрыше сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Ход королевы» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом 3 ноября!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России!

Всем — удачи!
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Аня Тейлор-Джой

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«Ход королевы» дарит книги фотографии
«Ход королевы» дарит книги фотографии
«Ход королевы» дарит книги фотографии
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