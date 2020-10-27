«Ход королевы» дарит книги

23 октября на Netflix вышла семисерийная драма «Ход королевы»
о гениальной юной шахматистке (Аня Тейлор-Джой
), которой предстоит побеждать соперников по игре и сражаться со своей привязанностью к транквилизаторам и алкоголю.
Кино-Театр.Ру
и издательство «АСТ
» начинают розыгрыш трёх экземпляров одноименного романа Уолтера Тевиса! Смотрим кино и читаем пронзительную историю об одиночестве, феминизме и борьбе с зависимостью.
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. Три победителя будут выбраны случайным образом 3 ноября!
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