В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

От «Короля комедии» до «Знакомства с родителями» и «Дедушки легкого поведения»
В российском прокате с 22 октября начались превью-показы фильма «Дедушка нелегкого поведения», чей полноценный прокат стартует 29-го. Комедия Тима Хилла, снявшего вторую часть «Гарфилда» и первую мюзикла «Элвин и бурундуки», рассказывает о злободневном противостоянии бумеров и зумеров. Причем — в отличие от баталий в интернете — буквально.
Несносный пенсионер Эд в исполнении Роберта Де Ниро переезжает жить к дочери, где занимает комнату внука Питера (Оукс Фегли), пока того сплавляют на чердак. Такая рокировка злит юношу — и тот принимается пакостничать дедушке, но и Эд в долгу не остается.
В XX веке вряд ли кто-то предположил бы, что звезда криминальных драм Де Ниро будет активно работать на поприще комедии, но он уже стал старожилом жанра. Мы решили вспомнить, как в течение 40 лет складывались отношения двукратного обладателя «Оскара» с юмористическим жанром и что эти фильмы рассказывают о шоу-бизнесе, возрасте, семье.
«Король комедии
» (1982)
«Руперт Папкин» – это не дурацкий псевдоним. Такое имя носил первый комедийный персонаж Роберта де Ниро, в каком-то смысле определивший запасной аэродром его карьеры. Мартин Скорсезе
, уже поработавший с артистом на «Злых улицах
», «Таксисте
», и «Бешеном быке
», всячески старался расширить диапазон друга и боевого товарища. Руперт, расхаживающий по Нью-Йорку в нарочито ярком костюме, выглядит симпатичным шутом, которому просто не везет с шоу-бизнесом. «Король» комедии живет в пугающей иллюзии, где считает себя великими юмористом и лучшим другом своего кумира — ведущего «Вечернего шоу». Первые же шаги Де Ниро в сторону «легкого» жанра оказались связаны с критикой шоу-бизнеса и его опасной изнанки, пробуждающей в людях жажду славы.
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«Плутовство
» (1997)
После «Короля комедии» Де Ниро начал активнее осваивать комедийный жанр. Так, в 1997 году он вернулся «на телевидение» в сатире Барри Левинсона
«Плутовство» (или «Хвост виляет собакой»), где сыграл советника президента Конрада Брина, который должен во что бы то ни стало отвлечь публику от скандала в Белом доме. И вновь Де Ниро показывает изнанку юмора и медиа — теперь циничный расчет, который может скрываться за любым развлечением. Правда, ему удалось сделать Конрада не аморальным злодеем, но обаятельным политиком, который плох «по долгу службы». Возможно, опыт криминальных ролей у Скорсезе помог актеру лучше разбираться в нюансах (не)преднамеренного злодейства.
«Знакомство с родителями
» (2000)
Черная комедия Джея Роуча
о, собственно, знакомстве с родителями жены принесла Де Ниро вряд ли важную, но знаковую роль Джека Бернса. Экс-оперативник ЦРУ, отсидевший во вьетконговском плену, он олицетворяет наибрутальнейший вид «отца невесты», чье противостояние с женихом Беном Стиллером
принесло фильму солидные кассовые сборы и необязательный сиквел. Хоть сам Де Ниро не очень любит юмор на грани фола, хождение по краю — одна из отличительных черт его персонажей, человечных под самыми брутальными масками.
«Мой парень – псих
» (2012)
Нулевые практически не принесли Де Ниро достойных ролей — не считая, второстепенной, например, в «Звездной пыли
» (2007), — но уже в начале второго десятилетия века его пути пересеклись с Дэвидом О. Расселом
. Именно в фильме саркастичного сатирика, обличавшего войну в Ираке
и американскую мечту
, он сыграл Пэта Солтано — 60-летнего неудачника, пытающегося контролировать жизнь еще более нерадивого сына (Брэдли Купер
), вернувшегося из психиатрической лечебницы. В роли стареющего суеверного бейсбольного фаната, страдающего от обсессивно-компульсивного расстройства, Де Ниро продемонстрировал, что легко может совмещать драматический и комедийный таланты. «Сборник лучиков надежды» (в русском переводе ставший тем, чем он стал) принес артисту еще одну номинацию на «Оскар» и заставил прессу писать о возвращении великого актера.
«Starперцы
» (2013)
Геронтолическая версия «Мальчишника в Вегасе
» собрала вместе Роберта Де Ниро, Моргана Фримана
и Майкла Дугласа
— не «Неудержимые
», но почти. Страдания старой гвардии, мечтающей оторваться так, будто молодость вечна, не выглядит пятном в фильмографии артиста: удачные колкости и актерская харизма перевесили и немногочисленные пошлости, и следование лекалам самой успешной комедии нулевых.
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«Малавита
» (2013)
Уроженец района Маленькая Италия, Де Ниро за многолетнюю карьеру переиграл немало италоамериканцев — и не только у Мартина Скорсезе. Эту часть его родословной решил использовать и Люк Бессон
в криминальной комедии «Малавита», во многом иронизировавшей над гангстерским жанром. Де Ниро, переехавший вместе с семьей в Нормандию, чтобы избежать мести мафии, собирается написать серьезный роман, но когда враги окажутся на пороге, то вместо глагола жечь он будет — как в старые добрые — битой, ну или при помощи жаровни.
«Стажёр
» (2015)
Альтернативная версия «Дьявол носит Prada
» (2006), где Энн Хэтэуэй
играет гипер-занятую владелицу модного интернет-магазина, а Де Ниро — пожилого стажера, который решил, что в 70 и со смертью жены жизнь не заканчивается (и правильно). Несмотря на номинальный конфликт поколений, ничего мрачного в этом мире по определению быть не может: галантный дедушка учит окружающих жить с собой в мире и быстро становится душой компании, а сам фильм талдычит мантру, что жить не нужно торопиться — лучше получать от нее удовольствие. Не каждый артист заставит поверить в такой трюизм, но Де Ниро — может.
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«Комик
» (2016)
Классика ролей для возрастных актеров: Де Ниро сыграл комика, который устал от популярности телевизионного образа и хочет вернуться к провокативным истокам. А какая сфера комедии соответствует жесткому и искреннему юмору лучше, чем стендап? И вот его герой Джеки Берка пускается во все юмористические тяжкие, не позволяя себе забронзоветь. Может быть, в XXI веке Де Ниро не сыграл почти ни одной гениальной роли, но рисковать он никогда не отказывается.
«Дедушка лёгкого поведения
» (2016)
Первая номинация на «Золотую малину», ужасные отзывы кинокритиков и большие сборы. Вот чем обернулся выход Роберта де Ниро в образе безбашенного деда, гротескно воплощающего мысль: неважно, сколько тебе лет, если ты молод душой. Кажется, согласно ей живет и сам Де Ниро. Недавно даже вернулся к хулиганскому образу — в комедии «Дедушка нелёгкого поведения». И нет, это не сиквел — просто хитрость российских прокатчиков.
«Джокер
» (2019)
«Джокера» сложно назвать комедией, но именно этот фильм стал квинтэссенцией комедийного в фильмографии Роберта де Ниро. Мюррей Франклин — ведущий из пантеона хозяев «Вечерних шоу», пользующихся в США большой популярностью, и, конечно, оммаж «Королю комедии», сбывшаяся мечта Руперта Папкина. Теперь Де Ниро сидит в студии и выбирает тех, кому достанутся крупицы эфирного времени. Он медийщик со стажем и неплохой человек, но его время, кажется, безвозвратно ушло. А вот время Роберта де Ниро продолжается до сих пор.
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«Дедушка нелегкого поведения
» в прокате с 29 октября
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