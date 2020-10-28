Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

28 октября
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
28 октября 2020
От «Короля комедии» до «Знакомства с родителями» и «Дедушки легкого поведения»

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

В российском прокате с 22 октября начались превью-показы фильма «Дедушка нелегкого поведения», чей полноценный прокат стартует 29-го. Комедия Тима Хилла, снявшего вторую часть «Гарфилда» и первую мюзикла «Элвин и бурундуки», рассказывает о злободневном противостоянии бумеров и зумеров. Причем — в отличие от баталий в интернете — буквально.

Несносный пенсионер Эд в исполнении Роберта Де Ниро переезжает жить к дочери, где занимает комнату внука Питера (Оукс Фегли), пока того сплавляют на чердак. Такая рокировка злит юношу — и тот принимается пакостничать дедушке, но и Эд в долгу не остается.

В XX веке вряд ли кто-то предположил бы, что звезда криминальных драм Де Ниро будет активно работать на поприще комедии, но он уже стал старожилом жанра. Мы решили вспомнить, как в течение 40 лет складывались отношения двукратного обладателя «Оскара» с юмористическим жанром и что эти фильмы рассказывают о шоу-бизнесе, возрасте, семье.


«Король комедии» (1982)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

«Руперт Папкин» – это не дурацкий псевдоним. Такое имя носил первый комедийный персонаж Роберта де Ниро, в каком-то смысле определивший запасной аэродром его карьеры. Мартин Скорсезе, уже поработавший с артистом на «Злых улицах», «Таксисте», и «Бешеном быке», всячески старался расширить диапазон друга и боевого товарища. Руперт, расхаживающий по Нью-Йорку в нарочито ярком костюме, выглядит симпатичным шутом, которому просто не везет с шоу-бизнесом. «Король» комедии живет в пугающей иллюзии, где считает себя великими юмористом и лучшим другом своего кумира — ведущего «Вечернего шоу». Первые же шаги Де Ниро в сторону «легкого» жанра оказались связаны с критикой шоу-бизнеса и его опасной изнанки, пробуждающей в людях жажду славы.
Слушайте подкаст о творчестве Мартина Скорсезе
Читайте о «Таксисте» и еще 19 классных фильмах 1970-х


«Плутовство» (1997)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

После «Короля комедии» Де Ниро начал активнее осваивать комедийный жанр. Так, в 1997 году он вернулся «на телевидение» в сатире Барри Левинсона «Плутовство» (или «Хвост виляет собакой»), где сыграл советника президента Конрада Брина, который должен во что бы то ни стало отвлечь публику от скандала в Белом доме. И вновь Де Ниро показывает изнанку юмора и медиа — теперь циничный расчет, который может скрываться за любым развлечением. Правда, ему удалось сделать Конрада не аморальным злодеем, но обаятельным политиком, который плох «по долгу службы». Возможно, опыт криминальных ролей у Скорсезе помог актеру лучше разбираться в нюансах (не)преднамеренного злодейства.


«Знакомство с родителями» (2000)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Черная комедия Джея Роуча о, собственно, знакомстве с родителями жены принесла Де Ниро вряд ли важную, но знаковую роль Джека Бернса. Экс-оперативник ЦРУ, отсидевший во вьетконговском плену, он олицетворяет наибрутальнейший вид «отца невесты», чье противостояние с женихом Беном Стиллером принесло фильму солидные кассовые сборы и необязательный сиквел. Хоть сам Де Ниро не очень любит юмор на грани фола, хождение по краю — одна из отличительных черт его персонажей, человечных под самыми брутальными масками.


«Мой парень – псих» (2012)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Нулевые практически не принесли Де Ниро достойных ролей — не считая, второстепенной, например, в «Звездной пыли» (2007), — но уже в начале второго десятилетия века его пути пересеклись с Дэвидом О. Расселом. Именно в фильме саркастичного сатирика, обличавшего войну в Ираке и американскую мечту, он сыграл Пэта Солтано — 60-летнего неудачника, пытающегося контролировать жизнь еще более нерадивого сына (Брэдли Купер), вернувшегося из психиатрической лечебницы. В роли стареющего суеверного бейсбольного фаната, страдающего от обсессивно-компульсивного расстройства, Де Ниро продемонстрировал, что легко может совмещать драматический и комедийный таланты. «Сборник лучиков надежды» (в русском переводе ставший тем, чем он стал) принес артисту еще одну номинацию на «Оскар» и заставил прессу писать о возвращении великого актера.


«Starперцы» (2013)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Геронтолическая версия «Мальчишника в Вегасе» собрала вместе Роберта Де Ниро, Моргана Фримана и Майкла Дугласа — не «Неудержимые», но почти. Страдания старой гвардии, мечтающей оторваться так, будто молодость вечна, не выглядит пятном в фильмографии артиста: удачные колкости и актерская харизма перевесили и немногочисленные пошлости, и следование лекалам самой успешной комедии нулевых.
Читайте рецензию на фильм


«Малавита» (2013)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Уроженец района Маленькая Италия, Де Ниро за многолетнюю карьеру переиграл немало италоамериканцев — и не только у Мартина Скорсезе. Эту часть его родословной решил использовать и Люк Бессон в криминальной комедии «Малавита», во многом иронизировавшей над гангстерским жанром. Де Ниро, переехавший вместе с семьей в Нормандию, чтобы избежать мести мафии, собирается написать серьезный роман, но когда враги окажутся на пороге, то вместо глагола жечь он будет — как в старые добрые — битой, ну или при помощи жаровни.


«Стажёр» (2015)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Альтернативная версия «Дьявол носит Prada» (2006), где Энн Хэтэуэй играет гипер-занятую владелицу модного интернет-магазина, а Де Ниро — пожилого стажера, который решил, что в 70 и со смертью жены жизнь не заканчивается (и правильно). Несмотря на номинальный конфликт поколений, ничего мрачного в этом мире по определению быть не может: галантный дедушка учит окружающих жить с собой в мире и быстро становится душой компании, а сам фильм талдычит мантру, что жить не нужно торопиться — лучше получать от нее удовольствие. Не каждый артист заставит поверить в такой трюизм, но Де Ниро — может.
Читайте рецензию на фильм


«Комик» (2016)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Классика ролей для возрастных актеров: Де Ниро сыграл комика, который устал от популярности телевизионного образа и хочет вернуться к провокативным истокам. А какая сфера комедии соответствует жесткому и искреннему юмору лучше, чем стендап? И вот его герой Джеки Берка пускается во все юмористические тяжкие, не позволяя себе забронзоветь. Может быть, в XXI веке Де Ниро не сыграл почти ни одной гениальной роли, но рисковать он никогда не отказывается.


«Дедушка лёгкого поведения» (2016)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

Первая номинация на «Золотую малину», ужасные отзывы кинокритиков и большие сборы. Вот чем обернулся выход Роберта де Ниро в образе безбашенного деда, гротескно воплощающего мысль: неважно, сколько тебе лет, если ты молод душой. Кажется, согласно ей живет и сам Де Ниро. Недавно даже вернулся к хулиганскому образу — в комедии «Дедушка нелёгкого поведения». И нет, это не сиквел — просто хитрость российских прокатчиков.


«Джокер» (2019)

В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро

«Джокера» сложно назвать комедией, но именно этот фильм стал квинтэссенцией комедийного в фильмографии Роберта де Ниро. Мюррей Франклин — ведущий из пантеона хозяев «Вечерних шоу», пользующихся в США большой популярностью, и, конечно, оммаж «Королю комедии», сбывшаяся мечта Руперта Папкина. Теперь Де Ниро сидит в студии и выбирает тех, кому достанутся крупицы эфирного времени. Он медийщик со стажем и неплохой человек, но его время, кажется, безвозвратно ушло. А вот время Роберта де Ниро продолжается до сих пор.
Читайте рецензию на фильм
Слушайте подкаст о фильме


«Дедушка нелегкого поведения» в прокате с 29 октября.


Анастасия Никушина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Люк БессонРоберт Де НироМайкл ДугласБрэдли КуперБарри ЛевинсонДэвид О. РасселлМартин СкорсезеБен СтиллерОукс ФеглиМорган ФриманТим ХиллЭнн Хэтэуэй
фильмы
StarперцыБешеный быкГарфилд 2Дедушка лёгкого поведенияДедушка НЕлегкого поведенияДжокерДьявол носит PradaЗвёздная пыльЗлые улицыЗнакомство с родителямиКороль комедииМалавитаМальчишник в ВегасеМой парень - психНеудержимыеПлутовствоСтажёрТаксистЭлвин и бурундуки

фотографии >>
В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро фотографии
В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро фотографии
В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро фотографии
В каком смысле я смешной? Комедийные роли Роберта Де Ниро фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Валерий Зубарев
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Джон Боулс
Нино Кастельнуово
Колюш
Джулия Робертс
Мэтт Смит
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
Как Надя пошла за водкой
Россия, 2020
Крёстная мама
комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Пустошь тьмы и зла
фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен