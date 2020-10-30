ТЕСТ: Как хорошо вы помните фильм «Империя наносит ответный удар»?

Одному из самых важных фильмов франшизы в этому году исполнилось 40 лет
Франшиза «Звёздных войн», несмотря на свою популярность, переживает не лучшие времена. Новейшая трилогия фильмов подверглась жёсткой критике со стороны фанатов, 9-ый эпизод был признан неудачным, а сольный фильм о Хане Соло провалился в прокате. Поклонникам космической оперы остаётся надеяться лишь на неожиданно выстреливший сериал «Мандалорец», второй сезон которого выйдет уже в конце этого месяца. В честь этого Кино-Театр.Ру решил вспомнить лучший фильм всей «звёздной франшизы» по версии критиков, фанатов и даже IMDb и проверить своих читателей на знание классики.
«Империя наносит ответный удар
» 1980 года был вторым фильмом в только начинающейся франшизе «Звёздных войн». Понятие «блокбастер», введённое Стивеном Спилбергом
и его «Челюстями
», еще только формировалось. 5-ый эпизод (как назвали его позже) не только стал хитом проката, но и ввёл новые стандарты для всего массового кино на годы вперёд.
Фильм с первых минут удивлял зрителя. Чего стоит одна только битва на заснеженной планете Хот в самом начале! Она важна не только из-за прорывных по тем временам масштабности и спецэффектам. Картина ввела моду на экшн-сцену, открывающую фильм. До этого было принято готовить зрителя к зрелищной схватке в кульминации, но никак не в первые минуты действия. Джордж Лукас
ввёл новый стандарт в блокбастерах, и сегодня большинство массовых фильмов, будь то экранизация комиксов или картина об агенте 007, отказываются от размеренной экспозиции в пользу начального зрелища.
Но главный сюрприз поджидал зрителей в конце. Легендарная фраза «Я твой отец» стала самым неожиданным поворотом десятилетия и по сей день остаётся культовой. Вполне возможно, что именно тогда появились прототипы терминов «спойлер» и «клифф-хэнгер». Достаточно посмотреть на ютубе реакцию зрителей в кинотеатрах в то время, чтобы понять эффект сценарного хода.
А помните ли вы остальные яркие моменты фильма? Испытайте себя в нашем тематическом тесте! Предупреждаем, некоторые ответы вас изрядно удивят.
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