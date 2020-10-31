Пугать по-русски. Что не так с русским хоррором?

В течение 2010-х в российском кинематографе наметился ренессанс хоррора — жанра, который долгое время считался маргинальным, и не заслуживающим серьезного внимания как зрителей, так и критиков. Хотя в 2000-е на экраны время от времени и выходили отечественные фильмы ужасов («Путевой обходчик», «ССД», «Фобос: клуб страха») по большей части они оставались единичными (и редко успешными) экспериментами. В последние годы, однако, произошли заметные перемены, причем не только количественные, но и качественные. Теперь в год часто выходит столько же фильмов ужасов, сколько раньше выходило за три или четыре — и поток, кажется, не собирается истощаться.
Что еще более важно, некоторые российские хорроры («Невеста», «Спутник») добились серьезных успехов на международных рынках. Наконец, хоррор все более активно проникает на телевидение («Не бойся», «Колл-центр»), причем и там оказался возможен глобальный прорыв: совсем недавно российский сериал «Эпидемия» стал первым местным продуктом, появившимся на Netflix, и удостоился хвалебных отзывов от Стивена Кинга.
Тем не менее, значительная часть снимающихся в России хорроров пока что отстает по кассовым показателям от прочих жанров и не может конкурировать с международными образцами. Более того, пока в зарубежном кинематографе хоррор стал вполне респектабельным жанром, в рамках которого возможны хорошо проработанные социальные комментарии, в России фильмы ужасов, кажется, продолжают восприниматься как сугубо развлекательный продукт, причем не самого высокого качества. В чем причины столь пренебрежительного отношения к фильмам ужасов, и что мешало складыванию российской школы хоррора — на Хэллоуин разбирается Дмитрий Соколов.
фото: кадр из сериала "Эпидемия"
Причина первая: историческая
В советском кинематографе хоррор как жанр практически отсутствовал, хотя снималось немало весьма популярных — как внутри страны, так и за рубежом — фильмов разных жанров: от шпионских триллеров и боевиков до признанных шедевров драмы и фантастики. Причина столь странного пробела заключалась в идеологии: господствовавшая в советском искусстве концепция социалистического реализма была ориентирована на рационализм — и рассматривала любые сверхъестественные элементы, равно как и демонстрацию насилия вне специфических контекстов (типа военного), в качестве признаков идейно чуждых — а то и враждебных.
С началом «перестройки» и падением цензурных барьеров, советские кинематографисты начали экспериментировать, создавая подчас странные жанровые гибриды, где самым причудливым образом переплетались фантастика, хоррор, приключения и даже фэнтези. Выглядело это все, мягко говоря, своеобразно, и легко могло бы стать особой категорией культового кино — стоит вспомнить хотя бы «Заклятие долины змей» (советско-польский проект в духе франшизы про Индиану Джонса) или «Час оборотня» (пожилой журналист становится алчущим крови вервольфом). И хотя кое-какие фильмы рубежа 1980-х и 1990-х вышли действительно впечатляющими — вроде «Прикосновения» или «Господина оформителя», — они были исключением в мутном потоке перестроечного и постсоветского трэша.
Все это в значительной степени сформировало восприятие хоррора как заведомо низкопробного жанра, рассчитанного на маргиналов, и задержало формирование сколь-нибудь заметной хоррор-традиции в российском кинематографе. В результате в 1990-е российские фильмы ужасов возникли словно в пустоте — вокруг них не существовало какой-то устойчивой культурной среды, из которой они могли бы черпать вдохновение, равно как и не было традиции, на которую можно было бы опереться. Значение (и освоение) тех сфер массового сознания, которые могли бы стать источником сюжетов для хоррора, было определено значительно позже.
фото: кадр из фильма "Господин оформитель"
Причина вторая: финансовая
Наиболее значительные финансовые средства на кинематограф в России продолжает выделять Фонд кино, за которым стоит государство. И хотя строгих критериев отбора проектов для поддержки в Фонде нет, его попечительский совет сложно заподозрить в симпатиях к хоррорам или триллерам. В чем-то их можно понять: хоррор в принципе рискованный жанр, заигрывающий с потенциально табуированными темами — даже многие частные инвесторы не рискуют с ним связываться. Однако во многих европейских странах (от Великобритании до Швеции) государственные структуры нередко помогают кинематографистам с бюджетом для создания жанровых картин, среди которых немало и фильмов ужасов.
В России же хоррор-проекты получили активную финансовую подпитку только в последние годы, что дало заметный результат: помимо возросшего числа местных фильмов ужасов в прокате, появились собственные телепроекты и даже отдельный канал, посвященный хоррору. Важный нюанс: речь идет именно о частных инвестициях, в то время как Фонд кино, как показывают недавно раскрытые данные, поддерживает в основном убыточные проекты.
Причина третья: культурная
Существующее до сих пор в России предубеждение против хоррора в чем-то напоминает снисходительное (порой граничащее с презрением) отношение к американским комедиям, которые воспринимаются как набор низкопробных гэгов, строящиеся, в основном, вокруг физиологии. Точно также фильмы ужасов представляются набором штампов, а комбинировать их можно как душе угодно — главное, напихать побольше жуткой музыки, скримеров, и эффектных кадров какой-нибудь подходящей локации: от одинокой избушки в темном лесу до подземных переходов на заброшенной ветке метро.
фото: кадр из фильма "Русалка"
Ошибочность такого взгляда заключается хотя бы в том, что даже внешне прямолинейные жанровые фильмы состоят, во-первых, из очень большого набора шаблонов, а во-вторых, соединять эти шаблоны необходимо так, чтобы они максимально органично дополняли друг друга. Без этого сюжет превращается в бессвязную мешанину разных концептов: примеры «Фото на память» и, в меньшей степени, «ССД» говорят сами за себя. Главный же вызов заключается даже не в том, чтобы корректно произвести сборку фильма по жанровым лекалам, но в адаптации иностранных образцов под местный колорит.
Как представляется, именно это рецепт успеха тех немногих проектов, которые привлекли к себе внимание за пределами России. Тот же «Спутник» помещает типовый сюжет фантастического хоррора о заражении инопланетным организмом в специфически советский контекст, резонируя с темой «освоения космоса», прочно связанной с именем России как внутри страны, так и за рубежом. Чуть раньше «Невеста», ставшая хитом в латиноамериканских странах, использовала характерный для дореволюционной России обычай в качестве сюжетной основы стандартного мистического фолк-хоррора о столкновении современных людей с древними и зловещими традициями.
Примечательно, что выходящая на днях «Кольская сверхглубокая» тоже стремится (осознанно или нет) встроить боди-хоррор в популярную на Западе городскую легенду о «колодце в ад», прорытом советскими инженерами. Это правило работает и в обратную сторону. Стоит напомнить, что, например, слэшер — молодежный хоррор, переживший золотой век в 1980-х — возник в сугубо американской культурной среде, и его популярность за пределами США почти никогда не достигала уровня внутреннего рынка. По этой же причине многие российские проекты, которые вписываются в максимально широкие рамки категории «хоррор» — вроде «Гоголя» или новой версии «Вия» — произвели впечатление в России, но прошли почти незамеченными на международном уровне.
При всех перечисленных проблемах потенциал у российского хоррора, несомненно, существует. Даже можно очертить два основных направления его развития на ближайшие годы, опираясь на происходящее в жанре сейчас. Здесь важно помнить, что в России существуют два — очень разных, но в равной степени значительных — пласта хоррор-сюжетов, которые можно адаптировать не только для местного, но и международного потребления.
фото: кадр из фильма "Вий"
Первый пласт — дореволюционная традиция, где ключевым автором можно назвать Гоголя. В советский литературный канон его сюжеты вошли как романтические вариации на фольклорную тему, что было обусловлено идеологическими причинами, но их колоссальный хоррор-потенциал пробивался даже сквозь толщу советской «народности». И вряд ли случайно, что самый знаменитый советский фолк-хоррор «Вий» (1967) эксплуатировал именно гоголевское наследие. И хотя первые попытки переоткрыть русскую хоррор-классику в начале 1990-х были чаще неуклюжими, в 2010-е многие авторы начали вновь обращать пристальное внимание на классическое наследие, переосмысляя его на современный лад.
Второй пласт — традиция советских городских легенд, которые возникли и массово распространились в позднем СССР, создавая почву для всевозможных сюжетов, где пересекались черный юмор, реалии «застоя» и специфические образы Жуткого, возникшие скорее в детском, чем взрослом воображении. Это наследие начинает разрабатываться лишь в середине 2010-х (дилогия «Пиковая дама»), но ее потенциал далек от истощения, о чем свидетельствует недавний анонс хоррор-сериала «Пищеблок» по Алексею Иванову, где тема пионерлагеря соседствует с вампиризмом.
В общем, российский хоррор находится в стадии становления, хотя скорость его развития — особенно по сравнению с прошлыми декадами — не может не впечатлять. Вряд ли хорроры в России станут площадкой для глубокой социальной критики или высказываний на злобу дня, однако потенциал создавать — пусть и нерегулярно — качественный продукт в России определенно есть. Насколько он будет использован — покажет время.
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