Пугать по-русски. Что не так с русским хоррором?

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Одному из самых важных фильмов франшизы в этому году исполнилось 40 лет

ТЕСТ: Как хорошо вы помните фильм «Империя наносит ответный удар»?

27 октября

Лабиринты Минотавра: Почему «Сияние» Стэнли Кубрика продолжает будоражить

И у него на это пять причин (как минимум)