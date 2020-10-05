Ковид и прочие неприятности: Итоги питчинга Фонда кино среди кинокомпаний, не относящихся к лидерам

Фонд кино на прошлой неделе подвел итоги прошедшего еще в начале сентября питчинга кинокомпаний, не относящихся к лидерам отечественного производства. На очной защите в этом году было представлено 59 проектов, на 15 из них при этом было запрошено дополнительное финансирование: многие продюсеры понесли убытки из-за пандемии коронавируса. Фонд кино на уступки пошел, но все же трем проектам дополнительных денег не выделил – это мультфильмы «Руслан и Людмила» и «Кощей. Похититель невест», а также сиквел комедии Елены Хазановой «Любовницы 2». Рассказываем обо всех проектах – как новых, так и старых, – на которые у Фонда кино нашлись деньги. И о новичках, оставшихся без господдержки. В этом году Фонд кино не отчитывается о том, кому выдает деньги на безвозвратной или возвратной основе. Логику в списке представленных к финансированию Попечительским советом проектов мы не нашли (наверняка, он опирался на рейтинг экспертов), поэтому решили сформировать алфавитный перечень.
фото: защита проекта "Алешка больше не придет"
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ
«Бешенство», компания «Резервная копия»
Новый шаг для комедиографа Дмитрия Дьяченко – «яркий, честный и эмоциональный» триллер, где так же оказалась важна компьютерная графика. Это история про отца, который привозит сына в тайгу, чтобы передержать его там во время героиновой ломки. Но в это время начинается эпидемия бешенства у волков. Животными, которым здесь также отводится большая роль, будет заниматься венгерский дрессировщик, работавший на «Сумерках».
«Воздух», компания «САГа»
Масштабный военный фильм Алексея Германа-мл. о летчицах, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной Войны. Сам фильм режиссер уже называет «многострадальным проектом, собравшим все неприятности этого года – от аномальной зимы в Питере, когда не было снега, а были штормы и бури, а потом ковид». Фильм уже должны были закончить, но успели до всех этих неприятностей снять только 40%, а сейчас нужный сезон уже упущен. Над художественно-постановочной частью работает обладательница премии Берлинале Елена Окопная. Известно, что в фильме снимаются Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Анна Исаева, Сергей Безруков.
фото: проект "Воздух"
«Гензель и Гретель», компания «Визарт Фильм»
Семейная анимация по мотивам одноименной сказки братьев Гримм, которая станет первой для компании, производившей франшизы «Волки и овцы» и «Снежная королева», анимацией, где делают «ставку на юмор». Ранее проект с общим производственным бюджетом более 350 млн рублей получал 60 млн рублей. Помимо России фильм точно выйдет в кинотеатрах Китая.
«Коты Эрмитажа», компания «Лицензионные бренды»
Кот и его друг мышь случайно оказываются в Эрмитаже, где встречают там охрану музея, которая истребляет мышей. Кот друга в беде не бросает, но ситуация обостряется тем, что мышь любит есть предметы искусства, а в Эрмитаж тем временем привозят «Джоконду». Производство проекта уже началось. В прошлом году «Коты» также получали финансирование фонда.
Военная драма режиссера и продюсера Рената Давлетьярова с Петром Федоровым в главной роли. На проект, чей производственный бюджет оценивался в более, чем 300 млн рублей, в прошлом году уже получали половину, сейчас просили «небольшую поддержку». Завершить съемки планировалось как раз весной этого года, но из-за коронавируса их перенесли на июль. Сейчас идет пост-продакшн, где много компьютерной графики. Фильм будет готов весной, а вот дату для удачного проката еще выбирают.
Приключенческая анимация от создателей «Смешариков». Как и следует из названия (рабочего), про вредного домового по имени Финник (в честь него мультфильм в итоге и назовут), жизнь которого меняется после приезда в «его» дом 13-летней Кристины. Проект на активной стадии производства, завершить мультфильм планируют в мае.
Очередное спортивное кино – на этот раз от Алексея Пиманова – про «Динамо», сразившее британские команды. Планировалось, что часть съемок пройдет непосредственно в Лондоне, англичане уже даже ждали российскую съемочную группа, однако из-за пандемии этого не случилось. В итоге Лондон пришлось построить в России и дорисовать атмосферу британской столицы с помощью компьютерной графики. На это создатели и просили дополнительные средства.
«Пальмира», творческо-производственное объединение «Рок»
Фильм продюсера Алексея Учителя и режиссера Андрея Кравчука уже получал 200 млн рублей в прошлом году, когда «Рок» Учителя еще числился в списке лидеров. Общий бюджет ленты, рассказывающей о российских саперах отряда разминирования, готовивших сирийскую Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в мае 2016 года, оценивается в 600 млн рублей. В фильме снимаются Александр Робак, Павел Чинарев и Александр Метелкин, который ранее работал с Кравчуком на «Союзе спасения». Съемки уже идут, их активно поддерживает Министерство обороны РФ.
фото: проект "Пальмира"
«Первый Оскар», компания «Новые люди»
Картина Сергея Мокрицкого, основанная на истории съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первый в истории советского кино «Оскар». Герои фильма вымышлены, но на их создание авторов вдохновили судьбы реальных фронтовых операторов. Группа уже готовилась к съемкам в Лос-Анджелесе, но случилась пандемия, из-за чего продюсеры потеряли 55 тысяч долларов. Основной блок российских съемок запланирован теперь на первую половину 2021-го. В картине уже точно сыграют Алексей Гуськов (он перевоплотится в Иосифа Сталина) и американские актеры – Майкл Лернер, которому предстоит сыграть основателя Американской киноакадемии Луиса Барта Майера, и Остин Басис, он исполнит роль двукратного лауреата премии «Оскар» Дэвида Селзника.
«Пиноккио», компания «Лицензионные бренды»
История деревянного мальчика, который отправляется искать волшебницу, чтобы превратиться в живого ребенка. Проект находится «в очень глубокой стадии производства», создатели анимации, несмотря на коронавирус, преодолели уже экватор. В прокат фильм планируется выпустить в следующем году.
фото: проект "Пиноккио"
«Самая большая луна», компания «План 9»
Молодежное фэнтези о субкультуре эмоциональных вампиров – «эмеров», у которых есть родовое проклятие: они не способны любить. Главная героиня – 17-летняя Катя – растет в «золотой клетке», откуда ее однажды похищает Денис, который хочет показать ей весь спектр «запрещенных» эмоций. Фильм снимает режиссер Алексей Попогребский, в главных ролях сыграют, в основном, неизвестные актеры, с которыми только сейчас начинается работа. В прошлом году проект получал 50 млн рублей от Фонда кино, но уже тогда сразу же рассчитывал на двухгодичную поддержку.
Фильм Антона Мегердичева по одноименному роману Алексея Иванова уже практически завершен. Средства от Фонда кино картина с бюджетом более 600 млн рублей получала уже два раза. Но, столкнувшись с аномально бесснежной и еще доковидной зимой, съемочный период пришлось продлить на месяц. Бюджет фильма увеличился на 5%, в том числе из-за необходимости использовать больше, чем это предполагалось изначально, компьютерной графики.
Комедия от режиссера «Физрука» Дмитрия Губарева – естественно, с Дмитрием Нагиевым в роли военкома и отца Михаила Ивановича Матушкина, доводящего гиперопекой свою уже вполне самостоятельную дочь Машу. Фильм почти готов, в прокат его планируется выпустить 23 февраля 2021 года, однако продюсерам понадобилось допфинансирование, потому что они переносили съемки, а также использовали для некоторых сцен компьютерную графику – почти все успели снять зимой, а буквально несколько сцен уже пришлось доснять летом после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
Фильм-катастрофа режиссера Данилы Козловского – с ним же в главной роли. Проект уже получал поддержку Фонда кино, однако продюсер Александр Роднянский отметил, что еще в прошлый раз предупреждал, что на столь серьезный проект потребуется поддержка не единоразовая. Чтобы завершить эту сложнопостановочную картину, как отметил Роднянский, пришлось взять кредиты. Фильм, впрочем, готов и уже планировался для проката осенью этого года, однако из-за пандемии коронавируса релиз на данный момент перенесен как минимум на весну 2021-го.
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
«1993», кинокомпания «Гейт»
Экранизация одноименного романа Сергея Шаргунова, над которой работает режиссер «Географ глобус пропил» Александр Велединский. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад. Планируется, что съемки фильма пройдут с августа по октябрь 2021 года. А релиз состоится в октябре 2023-го и будет приурочен к 30-летию событий 1993-го. Общий бюджет проекта составляет 182 млн рублей. У Фонда кино создатели запрашивали 60 млн, из которых 20 – на безвозвратной основе.
фото: проект "1993"
«Александр и Наполеон», студия «2-Б-2 Интертэйнмент»
«Напряженная психологическая драма», как понятно из названия, о противостоянии Александра I и Наполеона. Снимать фильм будет режиссер Владимир Бортко, который обещает показать в картине много неожиданных исторических фактов. Также найдется место любовной истории – Наполеона и Жозефины и «нашего царя, который практически не жил с женой», но соединился с ней уже ближе к смерти.
«Большое путешествие. Специальная доставка», компания «Лицензионные бренды»
Сиквел мультфильмаВасилия Ровенского о приключениях двух друзей – медведя и зайца. В этой части в компании аиста и подросшего Панды они доставляют нового малыша – Гризли – в Америку. Первая часть, по словам Ровенского, вышла в 55 страха мира в кинотеатрах и «установила рекорд для сборов российских фильмов в Западной Европе».
фото: проект "Большие каникулы. Специальная доставка"
Фильм о легендарной советской летчице, бюджет на который режиссер Андрей Шальопа, снявший «28 панфиловцев», собирает с помощью краудфандинга, что, впрочем, не мешает ему постоянно появляться на питчингах. Народных средств собрали 9,5 млн, а с учетом «больших пожертвований» – 17 млн рублей. В главной роли – Полина Чернышова
«Любовь и монстры», телекомпания «Дикси-ТВ»
Фантастическая комедия, в которой режиссер-дебютант Екатерина Краснер собирается совместить традиции современного мирового кино и природу юмора Рязанова и Гайдая. Исполнитель одной из главных ролей Ян Цапник отмечает, что это уникальный фильм, где «русский и болгарин спасают мир». Кроме Цапника в ролях Роман Курцын, Лорина Камбурова, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров. Картина уже снята на две трети. Производственный бюджет составляет 100 млн рублей, у Фонда кино запрашивали 60.
фото: проект "Любовь и монстры"
«Любовь-Морковь. Восстание машин», компания «Интерфест»
Актер Гоша Куценко и продюсер Ренат Давлетьяров решили возродить комедийную франшизу «Любовь-морковь», первые три фильма которой выходили с 2007 по 2011 годы. Они рассказывали о семье Андрея и Марины Голубевых в исполнении Куценко и Кристины Орбакайте, которые в разных частях менялись телами между собой, со своими детьми и родителями. В новом фильме Голубевы поменяются телами с роботами и получат возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию.
«Медея», кинокомпания «25-й Кадр»
Василий Сигарев собрался снять свой «первый» «фильм ужасов на российской почве». В главной роли – жена и муза Яна Троянова. Ее героиня – Лиза, сирота, мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя ее тетей (Лиза выросла в детском доме и никогда не видела ни родителей, ни родственников). Женщина сообщает, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит женщине и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим, и за детьми Лизы начинается охота. Съемки фильма пройдут в Ленинградской области весной 2021 года. На экраны ленту предполагается выпустить осенью 2022-го.
«Ненормальный», киностудия «Слово»
Полнометражный режиссерский дебют Алексея Смирнова, снявшего сериал «Садовое кольцо», по словам продюсера Петра Анурова, вдохновлен реальными событиями и героями. У мальчика Коли генетическое заболевание, но это не мешает ему в итоге построить музыкальную карьеру. Действие будет происходить в двух временных пластах: когда 7-8-летний Коля только пытается заниматься музыкой, и уже в современности, когда он участвует в серьезном музыкальном конкурсе в Вене. Сценарий фильма написал Роман Кантор. Драматургический референс – «Миллионер из трущоб», интонационный – «1+1», а по количеству музыки – «Одержимость». Производственный бюджет – 150 млн, у Фонда кино запрашивали 60.
«Погребенный», компания «Мем-Медиа»
Комедия Тимура Бекмамбетова со слоганом «Пора воскресить карьеру» расскажет про шоумена, который на пике популярности потерял контроль и оказался никому не нужен. Чтобы привлечь к себе внимание, он придумывает собственные похороны – в надежде хайпануть и снова вернуться в профессию. Но «смерти» бывшей звезды, кажется, никто не замечает. В дрим-касте на главную роль – Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков, Максим Галкин и Иван Ургант. Все действие, в основном, будет происходить на экране планшета (это же Бекмамбетов!), с помощью которого шоумен наблюдает за своими поминками и вообще реальным миром, не всегда предающимся скорби. Сейчас идет подготовительный период, в ноябре фильм планируется снять. Производственный бюджет – 100 млн рублей, у Фонда кино просили 60.
Семейное кино про пиратов и поиск сокровищ. Над проектом уже работают два года, но во время пандемии произошло «переосознание». Для детей во всем мире, как уверяют продюсеры, главные сокровища – это здоровье, дружба, любовь. История при этом рассказывает о том, что будет с миром, если пропадет питьевая вода. Обещают семейное анимационное кино в духе «Аватара». Режиссером выступит Олег Асадулин, постановщиками «иллюзий», которых в фильме будет немало, – братья Сафроновы. К разработке визуальных эффектов привлекут международную команду, специалисты которой работали над фильмами «Малефисента», «Мстители: Война бесконечности», «Кома» и другие.
фото: проект "Формула воды"
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ ФОНДОМ КИНО
«Love», студия «Свердловск» – романтическая комедия про посетителей отеля, которую ставит Игорь Твердохлебов, а продюсирует Сергей Светлаков, он же играет и одну из главных ролей. Съемки фильма уже начались, подробности можно прочитать здесь.
«Алешка больше не придет», кинокомпания «Апрель» – фантастическая комедия про НЛО и гуманоида Алешеньку. Снимать картину собирался Илья Хотиненко.
«В начале было слово», компания «Телесто-фильм» – музыкальная драма про девятиклассницу, которая становится объектом кибербуллинга. Продюсирует проект Елена Гликман, режиссером выступит Владимир Карабанов.
«Жихарь», продюсерская компания «Среда» – военная драма режиссера Александра Котта и продюсера Александра Цекало про изгоя, во время немецкой оккупации скрывающего в своем погребе дочь еврея, семью которого он сам же выдал немцам.
«Иван Грозный», компания «КЬЮ ЭС ФИЛМС» – мистическая драма Святослава Подгаевского про одержимого демонами самодержца и его молодую жену. Производственный бюджет «архетипической русской истории» – всего 100 млн рублей.
«Лид-магнит», кинокомпания «Инвада Фильм» – комедия Дарьи Жук про девушку, которая, не добившись успеха в реальной жизни, решила покорить интернет с аккаунтом от лица манекена.
фото: проект "Лид-магнит"
«Мать моего сына», компания «Ай Ди Продакшн» – триллер продюсеров Дмитрия Литвинова и Екатерины Кононенко про смертельно больную женщину, которая приглашает пожить в ее доме будущих приемных родителей своего малолетнего сына.
«Молоко», компания «Карго» – фильм Карена Оганесяна, где у героини Юлии Пересильд вдруг из груди начинает идти чудодейственное молоко. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
«Начало. Легенда о самбо», кинокомпания «АБС» – спортивная драма, рассказывающая про бывшего белого офицера, мастера боевых искусств Виктора Спиридонова и опального агента советской разведки Василия Ощепкова, который выучился в Японии дзюдо. Фильм, режиссерами которого выступают Андрей Богатырев и Дмитрий Киселев, уже получал в прошлом году поддержку Министерства культуры РФ.
«Неваляшки», киностудия «Соль» – драмеди про простую девушку из Подмосковья, которая хочет заниматься танцами и устраивается работать go-go в ночной клуб, где, конечно, ее ждет школа жизни.
Невеста: Начало, кинокомпания «Форс Медиа» – приквел успешного хоррора, который продюсеры Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев хотят сделать не как малобюджетный проект, а как уже большой европейский хоррор.
фото: проект "Невеста. Начало"
«Обратная связь», киностудия «Стрела» – новогодний сиквел популярной трагикомедии «Громкая связь», на этот раз основанный не на итальянском фильме, а на оригинальном сценарии «Квартета И». В ролях – все те же. Картина уже снята.
«Обратный кросс», компания «Ду Ит Бро Продакшн» – спортивная трагикомедия про когда-то подававшего надежды теннисиста, который остался ни с чем и пытается вернуться в мир большого спорта, не без участия бандитов. Снимать фильм собирался Сергей Пикалов, чья короткометражка «Последний» участвовала в конкурсе Каннского кинофестиваля.
«Одна», компания «ССБ Кино» – история Ларисы Савицкой, чудом выжившей после крушения самолета в 1981 году. Проект Дмитрия Суворова уже получал поддержку Министерства культуры РФ.
«Орёл и решка», компания «Биг Мама Продакшн» – продюсерский проект Нателлы Крапивиной, когда-то придумавшей популярное реалити-шоу. Снимать фильм – естественно, с участием Насти Ивлеевой – собирался режиссер Глеб Орлов.
фото: проект "Орел и решка"
«Персональный Ад», компания «Русское Возрождение» – комедия Михаила Расходникова о преподавателе, который решил покончить жизнь самоубийством, но вместо покоя, встретившись с богом, вновь отправился в свою никчемную жизнь. Такие вот «вневременные трудности».
«Пирогов», продюсерская компания «Слово» – байопик основоположника отечественной военно-полевой хирургии Николая Пирогова, на роль которого уже подписался Павел Деревянко. Режиссером драмы о жизни хирурга в годы Крымской войны должен выступить Игорь Угольников.
«Последние честные», продюсерский центр «Хорошо Продакшн» – шпионский детектив, основанный на спортивном материале – Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Именно там встречаются знакомые еще до войны русский Алексей Никонов и финн Маттиас Саккелайнен.
«Прикосновение», кинокомпания «Альянс» – чувственная комедия Владимира Бека про пару, которая собирается расстаться, но не получается, потому что девушка буквально не может жить без прикосновений своего партнера.
фото: проект "Прикосновение"
«Последний день рождения», киностудия «Арк-Фильм» – психологический триллер о поколении одиноких людей, не верящих в семью. Продюсер Вадим Абдрашитов сказал, что это один из лучших сценариев, что он читал за последнее время.
«Ретроградный Меркурий», компания «Окапи продакшн» – криминальная трагикомедия про обострение всех скандалов и разборок в совершенно не подходящий для этого День народного единства.
Серафима, «Анимационная студия РИМ» – анимационная лента, создаваемая при поддержке Фонда Серафима Саровского, продолжение фильма «Необычайные приключения Серафимы».
фото: проект "Серафима"
«Свободное падение», компания «План 9» – научно-фантастический триллер Олега Уразайкина с Александром Кузнецовым в роли астронавта, оказавшегося из-за аварии в одиночестве в космосе. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.
«Случай на СОЮЗЕ-5», компания «КиноЮГ» – очередной фильм про космонавтику; теперь про полет, открывший эру орбитальных космических станций, от режиссера «Крика тишины» Владимира Потапова.
«Тест на счастье», студия «Третий Рим» – еще один ромком, правда, с элементами фантастики. В недалеком будущем женщины живут с клонами известных персон, там есть даже реалити-шоу, где показывают ежедневную жизнь такой пары. Главная героиня фильма становится участницей такого шоу – вместе со своим кумиром-телеведущим, вернее, его точной, но очень послушной копией.
«Три кота. Карибле Крабле», студия «Метрафильмс» – полнометражная история с героями популярного мультсериала. Снимать полноценные похождения Коржика, Карамельки и Компота (ну и, конечно, их родителей) собирался Дмитрий Высоцкий, ответственный за успех сериала.
фото: проект "Три кота"
«Только маме не говори!», компания «Махорт Продакшн» – приключенческий фильм Евгения Абызова, явно вдохновленный культовой комедией «Дорогая, я уменьшил детей». Только тут после испытания своего устройства сам отец улетает на воздушном шаре, а его сын встречается с разными версиями себя из будущего.
«Ты уволен», студия творческих инициатив «Открытие» – романтическая комедия Сергея Швыдкого про молодого топ-менеджера, потерявшего работу из-за аферы начальства.
«Феномен Доуэля», компания «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» – научно-фантастический триллер, который собирался снимать Илья Хотиненко. Современная версия романа Александра Беляева, действие которого будет происходить в России 2040 года.
«Фрегат «Полундра», компания «КиноАтис» – семейная комедия о том, как ожившая куча мусора, годами сбрасываемая в океан, стремительно плывет в сторону мегаполиса. Постоянный участник всевозможных питчингов.
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