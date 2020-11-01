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«Ещё по одной», «Человек из Подольска» и ещё 8 фильмов ноября

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1 ноября 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Ещё по одной», «Человек из Подольска» и ещё 8 фильмов ноября
фото: кадр из фильма «Ещё по одной»

В ноябре, если кинотеатры не закроются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, зрителей ожидают несколько громких российских премьер, фестивальные хиты и советская классика эпохи перестройки.




«Выбивая долги» / The Tax Collector



Дэвид Эйр снял криминальную драму с Шайей ЛаБафом про то, как два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.

Выход в прокат: 4 ноября



«Друзья на свою голову» / Le bonheur des uns...



Венсан Кассель, Беренис Бежо, Флоранс Форести и Франсуа Дамьен под присмотром режиссёра Даниэля Коэна разыграли комедию про пары закадычных друзей, чья дружба проходит проверку после того, как одна из героинь публикует роман, ставший бестселлером.

Выход в прокат: 4 ноября



«Кольская сверхглубокая»



Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, снял дебютант Арсений Сюхин. В ролях Милена Радулович и Артём Цуканов. Релиз должен был состояться ещё в сентябре, но его перенесли на позднюю осень.

Выход в прокат: 4 ноября



«Побочный эффект»



Мистический триллер с Семёном Серзиным, Мариной Васильевой, Александрой Ревенко и Степаном Девониным про архитектора Андрея и его жену Олю, переживших нападение грабителей. Теперь единственная мечта Андрея – стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.

Выход в прокат: 5 ноября



«Сокровенный человек»



Новая работа режиссёра-документалиста Романа Либерова посвящена жизни и творчеству известного писателя Андрея Платонова. В картине, насыщенной кинофантазиями по платоновским произведениям, заняты такие актёры, как Анатолий Белый и Тимофей Трибунцев.

Выход в прокат: 5 ноября



«Дорогие товарищи»



Андрей Кончаловский поставил чёрно-белую историческую драму о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий для ленты написала Елена Киселёва, а главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Картина отмечена специальным призом жюри 77-го Венецианского фестиваля и тематической премией «Человек, труд, окружающая среда» на том же смотре.

Выход в прокат: 12 ноября



«Ещё по одной» / Another Round



Новую работу Томаса Винтерберга должны были показать на злополучном Каннском фестивале, но под своё крыло его в итоге взял фестиваль в Торонто. Зрителей ожидает история четырёх учителей, которые решили проверить, действительно ли ежедневное распитие алкоголя повышает уровень счастья и работоспособность. В главной роли — Мадс Миккельсен.

Выход в прокат: 12 ноября



«Цой»



Давно обещанный Алексеем Учителем фильм о Викторе Цое, чьим главным героем является водитель (Евгений Цыганов), который сбил лидера группы «Кино». Релиз картины неоднократно переносили.

Выход в прокат: 12 ноября



«Курьер»



Классический фильм Карена Шахназарова, не нуждающийся в особом представлении, в этом году стал первым отечественным релизом, отменённым из-за эпидемии коронавируса. «Искусство кино» и «Мосфильм» перенесли ленту с марта на неопределённый срок, но теперь, наконец-то, он обрёл дату повторного выхода на большие экраны страны.

Выход в прокат: 26 ноября



«Человек из Подольска»



Семён Серзин адаптировал для кино одноимённую пьесу Дмитрия Данилова, которую, в частности, ставил в Театре.doc ныне покойный Михаил Угаров. По сюжету молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции, которые вместо пыток используют вопросник, помогающий ему разобраться в самом себе. В главных ролях — Виктория Исакова и фронтмен группы OQJAV Вадим Королёв.

Выход в прокат: 26 ноября




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