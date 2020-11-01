«Ещё по одной», «Человек из Подольска» и ещё 8 фильмов ноября

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И почему не нужно терять надежду

Пугать по-русски. Что не так с русским хоррором?

30 октября

ТЕСТ: Как хорошо вы помните фильм «Империя наносит ответный удар»?

Одному из самых важных фильмов франшизы в этому году исполнилось 40 лет