«Ещё по одной», «Человек из Подольска» и ещё 8 фильмов ноября

В ноябре, если кинотеатры не закроются из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, зрителей ожидают несколько громких российских премьер, фестивальные хиты и советская классика эпохи перестройки.
Дэвид Эйр снял криминальную драму с Шайей ЛаБафом про то, как два коллектора перешли дорогу главе наркокартеля, практикующему шаманство. Спровоцировав конфликт между двумя бандами, который может обернуться кровавой бойней, коллекторы поставили под угрозу жизни своих семей.
Научно-фантастический хоррор, рассказывающий о зле, вырывающемся на свободу из Кольской сверхглубокой буровой скважины, снял дебютант Арсений Сюхин. В ролях Милена Радулович и Артём Цуканов. Релиз должен был состояться ещё в сентябре, но его перенесли на позднюю осень.
Мистический триллер с Семёном Серзиным, Мариной Васильевой, Александрой Ревенко и Степаном Девониным про архитектора Андрея и его жену Олю, переживших нападение грабителей. Теперь единственная мечта Андрея – стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.
Новая работа режиссёра-документалиста Романа Либерова посвящена жизни и творчеству известного писателя Андрея Платонова. В картине, насыщенной кинофантазиями по платоновским произведениям, заняты такие актёры, как Анатолий Белый и Тимофей Трибунцев.
Андрей Кончаловский поставил чёрно-белую историческую драму о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий для ленты написала Елена Киселёва, а главную роль исполнила Юлия Высоцкая. Картина отмечена специальным призом жюри 77-го Венецианского фестиваля и тематической премией «Человек, труд, окружающая среда» на том же смотре.
Новую работу Томаса Винтерберга должны были показать на злополучном Каннском фестивале, но под своё крыло его в итоге взял фестиваль в Торонто. Зрителей ожидает история четырёх учителей, которые решили проверить, действительно ли ежедневное распитие алкоголя повышает уровень счастья и работоспособность. В главной роли — Мадс Миккельсен.
Классический фильм Карена Шахназарова, не нуждающийся в особом представлении, в этом году стал первым отечественным релизом, отменённым из-за эпидемии коронавируса. «Искусство кино» и «Мосфильм» перенесли ленту с марта на неопределённый срок, но теперь, наконец-то, он обрёл дату повторного выхода на большие экраны страны.
Семён Серзин адаптировал для кино одноимённую пьесу Дмитрия Данилова, которую, в частности, ставил в Театре.doc ныне покойный Михаил Угаров. По сюжету молодой человек попадает в полицейский участок, где встречает очень интеллигентных сотрудников полиции, которые вместо пыток используют вопросник, помогающий ему разобраться в самом себе. В главных ролях — Виктория Исакова и фронтмен группы OQJAVВадим Королёв.
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