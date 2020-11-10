Составь компанию «Дорогим товарищам!»

13 ноября в 20:00
в московском киноцентре «Октябрь» проект КАРО.Арт
совместно с компанией «Дисней» представит новый фильм Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи
!». Картина была номинирована на Золотого льва и удостоилась специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, который завершился 12 сентября 2020 года. Спецпоказ проведет кинокритик Антон Долин
, а после просмотра фильма пригласит к беседе режиссёра в формате zoom.
У вас есть шанс выиграть пару билетов на показ!
Для участия сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Дорогие товарищи» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги конкурса подведем 12 ноября
, выбрав победителя случайным образом!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Участвует только Москва!
Желаем всем удачи!
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