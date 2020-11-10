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Составь компанию «Дорогим товарищам!»

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10 ноября 2020
13 ноября в 20:00 в московском киноцентре «Октябрь» проект КАРО.Арт совместно с компанией «Дисней» представит новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Картина была номинирована на Золотого льва и удостоилась специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, который завершился 12 сентября 2020 года. Спецпоказ проведет кинокритик Антон Долин, а после просмотра фильма пригласит к беседе режиссёра в формате zoom.

У вас есть шанс выиграть пару билетов на показ!

Составь компанию «Дорогим товарищам!»

Для участия сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Дорогие товарищи» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги конкурса подведем 12 ноября, выбрав победителя случайным образом!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Участвует только Москва!

Желаем всем удачи!

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