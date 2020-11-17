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Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой

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17 ноября 2020
Ведущие киношколы России сосредоточены в Москве, там же расположены офисы почти всех кинокомпаний, федеральных телеканалов и онлайн-платформ. Да, иногда они выбираются за МКАД: киностудии могут организовать производство фильма или сериала в Краснодарском крае, Калининградской, Ульяновской области – во многих регионах действует система возмещения затрат на кинопроизводство из регионального бюджета, поэтому снимать там выгоднее, чем в Москве. Однако эти «вылазки» длятся всего несколько месяцев, а после отъезда московских съемочных групп киножизнь в регионах замирает – до следующего сезона или даже на несколько лет. Как же начать всерьез заниматься созданием коммерчески успешных фильмов и сериалов, если вы живете не в Москве и если вас не устраивает временная работа на съемочной площадке раз в год или реже? Специально для Кино-Театр.Ру директор Высшей школы кино «Арка» Вячеслав Ширяев подготовил пять успешных стратегий.

Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой
фото: ВШК "Арка"

Первая стратегия – вернуться

Обучение в московской киношколе с параллельным нетворкингом и последующим возвращением домой. Плюсы этой стратегии очевидны: вы получаете навыки и знания в столице российского кинопроизводства, общаетесь и завязываете контакты с «нужными людьми», находитесь в эпицентре индустриальных событий – питчингов, фестивалей, круглых столов, мастер-классов. То есть вы оказываетесь в среде, которая сама формирует ваши социальные и профессиональные связи. Существенным недостатком первой стратегии является слишком высокая цена. Допустим, вы скопили 400-800 тыс. рублей на программу ДПО (дополнительное профессиональное образование можно получить после первого высшего или среднего специального). Это не всё! Прибавьте к этой сумме стоимость аренды квартиры в Москве на год или два – еще 450-900 тыс. рублей. А упущенные доходы от потерянной в своем городе работы, который придется надолго покинуть? Вы уверены, что в Москве удастся найти равноценную занятость?

Согласитесь, не каждый начинающий кинематографист найдет 2-3 млн рублей, чтобы проинвестировать их в свое кинобудущее. Риски таких инвестиций крайне высоки – считанным единицам удается после обучения в московских киношколах вернуться в свои родные пенаты высокооплачиваемыми и востребованными специалистами. Больше шансов у тех, кто учился на сценаристов и продюсеров, причем с уклоном в креативное продюсирование. Эти профессии не требуют постоянного присутствия в Москве – разработка проектов (от заявки до девелопмента) может осуществляться в любой точке мира, где есть Интернет. Например, выпускник продюсерского курса Высшей школы кино «Арка» Гайк Асатрян создает фильмы и сериалы, вернувшись домой – в село Ильское Краснодарского края. До этого он дебютировал в качестве сценариста и креативного продюсера в сериале «Любовь в нерабочие недели» (Okko, СТС).

Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой
фото: ВШК "Арка"

Вторая стратегия – остаться

Обучившись в столичной киношколе, некоторые предпочитают остаться в Москве. Конечно, вам вряд ли предложат работу режиссером на большом фильме или сериале сразу после защиты диплома. Но начать движение вверх с веб-сериалов, клипов и рекламы вполне по силам каждому выпускнику: Евгения Юстус после защиты диплома в режиссерской Мастерской Николая Лебедева написала и сняла при поддержке известного продюсера Юлии Мишкинене веб-сериал «33 ребенка», который уже можно посмотреть в Youtube. В Москве огромное количество продакшн-студий и небольших команд с собственной технической базой, поэтому трудолюбивым выпускникам совсем нетрудно зацепиться за возможность развивать кинокарьеру именно в Москве. К минусам этой стратегии можно отнести завышенные требования к мотивации начинающего кинематографиста – чтобы выжить в столице, ты должен выкладываться с утра до вечера семь дней в неделю. Далеко не все готовы к такой самоотдаче. Самый «жирный» плюс – продолжение обучения через практику на реальных проектах и непрерывный нетворкинг с расширением круга профессионального общения.

Третья стратегия – самообразование

Самообразование и съемки фильма, который заметит «большая киноиндустрия». Феномен якутского кино, примеры учителя Дмитрия Давыдова и Ивана Соснина из Екатеринбурга – все это может вдохновить на самостоятельный просмотр и анализ бесконечного числа фильмов и сериалов, а также изучение всех доступных учебников по режиссуре и драматургии. Насмотренность и начитанность могут открыть двери в киноиндустрию (как тому же Квентину Тарантино), но такой путь потребует предельной концентрации и работоспособности. Единственный плюс в данном случае – экономия на обучении. Он же оборачивается и убойным минусом – дефицитом нетворкинга. Вам не из кого собрать команду единомышленников, чтобы снять фильм или пилот сериала. Полученные в одиночестве знания и навыки зачастую не находят выхода в реализации, потому что кино – дело коллективное.

Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой
фото: ВШК "Арка"

Четвертая стратегия – учиться у себя и ехать в Москву

Получить качественное кинообразование в своем регионе или поблизости, а потом завоевывать Москву крутыми проектами фильмов и сериалов. Такая возможность с недавних пор появилась благодаря программе Высшей школы кино «Арка» Master in Filmmaking (Мастер Кинопроизводства). Переезжать в столицу не надо, при этом общий объем программы такой же, как и на московских программах киношколы – 550 академических часов (один академический час равен 40 минутам). Студенты получают 5 модулей (по 50-60 академических часов каждый) в дистанционном режиме и 5 модулей очно – в ближайшем региональном учебном центре. Жители Северо-Западного федерального округа приезжают в Санкт-Петербург, Сибирского ФО – в Новосибирск, Уральского ФО – в Екатеринбург, Приволжского ФО – в Нижний Новгород, Южного ФО – в Ростов-на-Дону. А еще есть выездные модули в Сочи и в Москве, где будет проходить работа над сценариями, практика и защита дипломных проектов. Регионы учатся у тех же преподавателей, получая ровно столько же знаний и навыков. Самое интересное, что региональная программа ВШК «Арка» в полтора раза дешевле обучения в Москве, и в стоимость включено проживание во время выездных модулей.

Плюсом этой стратегии является возможность получить такую же подготовку, какую имеют студенты московских киношкол, но без переезда и гораздо дешевле. Еще один плюс – сравнимые возможности по нетворкингу и взаимодействию с топовыми продюсерами. Партнером программы Master in Filmmaking является Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющая 35 компаний-лидеров киноиндустрии, ежегодно производящих более 60% аудиовизуальной продукции в стране. Иными словами, проекты из регионов окажутся на столе у ключевых игроков рынка, принимающих решения о запуске в производство фильмов и сериалов. Это отличная возможность для новичков заявить о себе и начать работать над проектами в Москве.

Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой
фото: ВШК "Арка"

Пятая стратегия – учиться и работать у себя

Единственным минусом четвертой стратегии является «обескровливание» регионов – подготовленные киноспециалисты уезжают в столицу, где и так все неплохо с идеями и кадрами. Поэтому самой оптимальной является пятая стратегия – подготовленные по «московским» стандартам молодые профессионалы развивают кинопроизводство в своих федеральных округах, объединяясь в региональные кинокомпании, продюсерские центры и съемочные команды. В таком случае, у московских продюсеров, с одной стороны, появляются надежные партнеры для регулярного сотрудничества при организации выездных съемок. С другой стороны, эти «точки роста» сами становятся источниками контента для федеральных кинокомпаний, платформ и телеканалов. Сибирская, уральская, южная, северная или волжская «фактура» в проектах, создаваемых выпускниками региональных образовательных программ, является безусловной ценностью: это подтверждает успех сериала «Чики», в котором красоты и нравы жаркой провинции воздействовали на зрителя не хуже персонажей.

«Немосковские» истории таят в себе огромный потенциал. Зрителям надоедают драмы и комедии про обитателей Садового кольца и Рублевки. В России огромные залежи «нерассказанных историй». Москва не может справиться с таким объемом сюжетов, тем и смыслов в одиночку, поэтому качественное кинообразование в регионах вкупе с созданием центров кинопроизводства на местах – лучшая стратегия и для киноиндустрии, и для тех, кто мечтает в ней работать.

Подробнее о возможностях регионального кинообразования можно узнать на сайте ВШК «Арка».

Вячеслав Ширяев
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Кинообразование
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Евгения ВалинуроваДмитрий Давыдов (III)Юлия МишкиненеИван СоснинВячеслав Ширяев
фильмы
Любовь в нерабочие неделиЧики

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Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой фотографии
Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой фотографии
Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой фотографии
Как попасть в большую киноиндустрию из регионов? 5 стратегий – плюсы и минусы каждой фотографии
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