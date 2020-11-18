«Непосредственно Каха» делится масками

В прокат вышла героическая комедия о пацанской дружбе с кавказским акцентом — «Непосредственно Каха
», главный герой которой запал на прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что победит: любовь или дружба?
Кино-Театр.Ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш трёх актуальных призов-масок, посвящённых фильму!
Для участия сделайте репост конкурса в любой социальной сети и пришлите письмо с темой «Непосредственно Каха» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги конкурса подведем 25 ноября, выбрав из ваших писем трёх победителей!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
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Удачи!
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