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«Человек из Подольска» дарит футболки

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26 ноября 2020
«Человек из Подольска» дарит футболки

26 ноября в прокат выходит «Человек из Подольска», снятый по культовой абсурдистской пьесе Дмитрия Данилова. Перед нами история необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. В главных ролях — фронтмен группы OQJAV Вадик Королев и Виктория Исакова.

Кино-Театр.Ру объявляет розыгрыш двух футболок для настоящих ценителей абсурда! Для участия сделайте репост конкурса в любой соцсети и ответьте на вопрос:

— Чему способствует произнесение необычных сочетаний гласных звуков?

Ответ пришлите в письме с темой «Человек из Подольска» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги конкурса подведем 2 декабря!

«Человек из Подольска» дарит футболки

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Всем — удачи!

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«Человек из Подольска» дарит футболки фотографии
«Человек из Подольска» дарит футболки фотографии
«Человек из Подольска» дарит футболки фотографии
«Человек из Подольска» дарит футболки фотографии
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