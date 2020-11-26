«Человек из Подольска» дарит футболки

26 ноября в прокат выходит «Человек из Подольска
», снятый по культовой абсурдистской пьесе Дмитрия Данилова
. Перед нами история необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу — и такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. В главных ролях — фронтмен группы OQJAV Вадик Королев
и Виктория Исакова
.
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