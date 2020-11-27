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Как хорошо вы разбираетесь в отечественном кино? Пройдите викторину TV1000 Русское кино х Кино-Театр.Ру, чтобы узнать!

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27 ноября 2020
ТV1000 Русское кино празднует свой 15-й день рождения! Кино-Театр.Ру всегда высоко ценил отечественный кинематограф, а потому редакция сайта не смогла пройти мимо такого важного для любителей наших хитов события. Чтобы порадовать читателей и зрителей, мы запустили беспроигрышную викторину. Все участники по итогу теста получат промокод, по которому они смогут активировать подписку на первый месяц просмотра онлайн-кинотеатра ViP Play со скидкой 99% за 1,99 руб.

Перейдя по ссылке, можно попытать счастье и выиграть набор суперпризов – зонты, подушки для путешествий и внешние аккумуляторы. Для этого нужно пройти тест! Счастливчики будут выбраны при помощи генератора случайных чисел из числа участников, которые правильно ответили на все вопросы.

Результаты розыгрыша будут объявлены на сайте Кино-Театр.Ру 21 декабря 2020 года.

Как хорошо вы разбираетесь в отечественном кино? Пройдите викторину TV1000 Русское кино х Кино-Театр.Ру, чтобы узнать!
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