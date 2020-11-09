Важный акцент: почему актриса Сирша Ронан — понятная и непостижимая

анонс

«Мы читаем автора, а не самовыражаемся»: как Рома Либеров перенес на большой экран язык Платонова

«Ещё по одной», «Человек из Подольска» и ещё 9 фильмов ноября

31 октября

Пугать по-русски. Что не так с русским хоррором?

И почему не нужно терять надежду