Важный акцент: почему актриса Сирша Ронан — понятная и непостижимая

На проходящем в Москве Amfest-2020 показали ЛГБТ-драму «Аммонит» с Сиршей Ронан и Кейт Уинслет в главных ролях. Это не первая костюмная ретро-драма в карьере американской актрисы ирландского происхождения Ронан, хотя ранее она не занималась палеонтологией. Дарья Тарасова тоже в каком-то смысле изучает почву — ирландскую, — размышляя о актерской манере Ронан. Возможно, все дело в ирландской фонетике — но это было бы слишком просто.
фото: "Аммонит"
Объясняя, почему ее имя правильно произносить «Сирша», а не «Сорси», Сирша Ронан придумала целую шуточную песенку-считалку в 2017 году на шоу Saturday Night Live. Необычное в написании и произношении имя — визитная карточка и проклятье актрисы — не раз становилось поводом для беззлобного подтрунивания или причиной конфуза медийных персон, объявлявших выход Сирши на церемониях.
В этом ирландском по происхождению и духу имени (Saoirse переводится как «свобода») сосредоточилось бремя (или все-таки энергия?) национальной ответственности. Оно же — искра, разжегшая и воплотившая актерский путь Ронан.
По правде говоря, в произношении она и сама не уверена: в Ирландии игра с фонетикой предполагает разные варианты. Что ирландцы всегда ставят Ронан в вину, так это акцент: дескать, мы так не говорим — и главная актерская заслуга Сирши — имитация дублинского акцента, слишком при этом делано-вычурного, с претензией, что называется, posh. Мол, она не одна из нас.
Сирша родилась в Бронксе — и ребенком вернулась с семьей на родину в Дублин. Совмещать начинавшуюся карьеру с учебой в школе было невозможно, поэтому образование будущая актриса получила дома, в придачу — характерный акцент, за который большинство англофонов ее все-таки любят.
фото: "Леди Берд"
Небольшая ремарка: ирландская фонетика — парадоксальный феномен. Нормы произношения — стандарта звучания — в этом языке нет. Унифицировать его и заключить в официальные рамки попытались в 1958 году: в соответствующем издании лингвисты кодифицировали его, закрепив грамматику, орфографию и лексику. Фонетика в это издание не вошла. Так называемый «кайдон» оказался заложником вольной звуковой формы — и звучание, минуя реформу, определяется местностью — то есть диалектом.
Может быть, именно поэтому Ронан удается так легко маневрировать между британским, шотландским, американским и даже немецким акцентами: на YouTube много компиляций с кульбитами ее произношения. Однако след аудиальной ненормативности родного языка (примечательно, что второе имя Сирши — Una — переводится как «единство») обнаруживается далеко за пределами ее устной практики. Он считывается в работе с каждым персонажем, во всем ее актерском опыте.
К 26 годам Сирша Ронан, с подачи Райана Гослингапрозванная «новой Мерил Стрип», была четырежды номинирована на премию «Оскар» и получила «Золотой глобус» за роль в «Леди Бёрд» (2017) Греты Гервиг. Урожайность наградных сезонов и коммерческих показателей предыдущих фильмов подготовили плодородную почву, чтобы признание к ней пришло вместе с ролью Кристины МакФерсон, предпочитающей прозвище Леди Бёрд настоящему имени. Снова игра в поддавки с нарицательными.
Сложно сказать, кого именно Ронан играет: написанную героиню; Гервиг начала прошлой декады (доля автобиографичности в фильме налицо); интроспекцию Гервиг, «Гринберг» (2009) и «Милую Фрэнсис» (2012) спустя. При базовых слагаемых драмы взросления — город, от которого уже почти не подросток Леди Бёрд мечтает сбежать, школьная рутина, первый сексуальный опыт, первая крепкая дружба, (не)понимание (с) матерью, поиски себя — картина играет на эффекте узнавания больше, чем привык зритель. Этим и подкупает.
фото: "Леди Берд"
Или же потому, что Кристина МакФерсон передает эстафету Френсис Халладей, расширяя уже знакомый и многими любимый мир фильма Ноа Баумбаха. Или потому, что лоскуты храбростей, искренностей, страхов и злоб, из которых на экране складывается Ронан, при всей их универсальности все-таки очень личные для Гервиг, поэтому по-иному честны.
Игра Сирши Ронан здесь является не центром и даже не доминантой, а скорее, цельной тканью всего фильма, в которую погружаются базовые слагаемые. В Кристине МакФерсон — непринужденность подростковых жестов, взвешенные реплики наотмашь с последующим раскаянием, язвительность и напускная самоуверенность. И американский акцент. Ронан никогда не получала специального актерского образования, но ошибочно списывать ее мастерство на закупоренность подросткового опыта. Это полевой эксперимент, игра в обстоятельствах местности — Сакраменто, 2004 год, девочка-подросток, взросление.
Во втором фильме Греты Гервиг — одноименной экранизации романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» (2019) — Сирша снова исполнила одну из главных ролей. 1868 год, Джозефина Марч (Ронан), гордо представляющаяся маскулинным именем Джо, работает учительницей в Нью-Йорке и публикует непримечательные рассказы в газете, не без повода мечтая о карьере серьезной писательницы. События настоящего времени — пробы пера, болезнь сестры, собирающая семью Марч и ее ближайшее окружение вместе, — перемежаются с воспоминаниями семилетней давности, где неразделяемая романтическая любовь сталкивается с отчасти неразделенной сестринской.
То же максималистское стремление к независимости — на этот раз с большой оговоркой на исторический фон и связанный с ним женский вопрос — воплощается в более жестких и опосредованных движениях Сирши. Финал их словно бы пресекает, но вместе с тем — еще больше подчеркивает. Снова номинация на «Оскар» — за выигрышную пластику приспособления и вхождение в на сей раз нюансы литературно-исторической диалектики. Снова непринужденность исполнения, украдка тяжелой работы для наполнения заданной временем и местом оболочки.
фото: "Маленькие женщины"
За пока короткую, но уже солидную карьеру Ронан выпал шанс сыграть и ту, кем она по рождению является, — ирландку. Уж слишком большой соблазн для кастинг-директоров. В драме Джона Кроули «Бруклин» (2015) актриса играет Эйлиш Лейси — девушку, которая в 1950-х отправилась за перспективами в Соединенные Штаты и борется с ностальгией по близким, оставшимся в Ирландии. Невысокая сюжетная нагруженность и планомерное соперничество с Эмори Коэном и Доналом Глисоном (последнему, к слову, ирландцы редко ставят в укор его «ирландскость») позволили Ронан воплотить во многом автобиографический набор па. Заблудшая душа, мечущаяся между Старым и Новым светом. Игра не жестом, а эмоцией, мимикой и взглядом. Движение не от внешнего, а от внутреннего. Форма для Сирши знакома и привычна, наполнение — в целом, тоже. Однако здесь и вступает в игру тонкая грань между личным и общим (национальным) опытом, позволяющая отделиться от себя настоящей, увеличить дистанцию, выдать ожидаемое за исключительное. Еще один кивок Академии, но не похвала.
Звезда Сирши Ронан начала разгораться в 2008 году, когда ее номинировали на «Оскар» за роль второго плана в «Искуплении» (2007) Джо Райта. 13-летняя Брайони (Ронан) оклеветала возлюбленного старшей сестры, назвав его насильником, и тем самым разлучила их навсегда — вскоре началась Вторая мировая.
Ангельская внешность маленькой Сирши — кристальный взгляд голубых глаз, шапка русо-рыжих волос, хрупкий стан — скрывает мстительную натуру, ставящую личную неприязнь выше правды. Уже роль жертвы сексуального насилия Ронан исполнила в «Милых костях» Питера Джексона (2009), после которых на более осознанную актрису обратили внимание. При всех огрехах первоисточника Элис Сиболд и поигрывании Джексоном желваками спецэффектов под видом вуайеристского этюда — образ чистого ребенка продолжал ее роль в «Искуплении». Задача актрисы в обеих картинах сужена до типажа — ролей, отталкивающихся от внешних выходных данных.
В фильмографии Сирши Ронан есть и другие примечательные характеры: Нина Заречная в экранизации чеховской «Чайки» (2018) Майкла Майера, Мария Стюарт в «Двух королевах» (2018) Джози Рурк, Агата, возлюбленная коридорного Зеро из «Отеля «Гранд Будапешт» (2014) Уэса Андерсона, Ханна Хеллер, хладнокровная убийца из боевика Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие» (2011). На несостоявшемся Каннском фестивале должны были пройти премьеры двух фильмов с участием актрисы: «Французского вестника» Уэса Андерсона и «Аммонита» Френсиса Ли (последний показали в Торонто и на «Амфесте»).
фото: "Отель "Гранд Будапешт"
Ронан регулярно появляется на ток-шоу, на YouTube-канале Vogue выложено видео с ее 73-вопросным интервью, она засветилась в музыкальных видео Эда Ширана и Хозиера. Обходительная речь, самоироничные ремарки и добрые шутки о карьере и работах друзей с коллегами — из пласта информации, которую актриса отдает в распоряжение ведущих и зрителей, не так просто собрать цельный образ ее самой. Как и упрекнуть ее в том, что на экране она всегда одинакова. Потому составить единый, монолитный портрет и впечатление о ней кажется поначалу простой, но на деле затруднительной задачей.
Подобно тому, как звук в ирландском гэльском не заключен в рамки прописанной нормы, Сирша Ронан — с трудом поддается кодификации. Очевидно, большая заслуга актера состоит в том, чтобы вжиться в роль любой личностной удаленности. Отсутствие легко различимого угла зрения, с которого была бы видна Ронан в своем естестве (дело ли в умелом создании собственного мифа или в удобной подтасовке национальных стереотипов), дает ей возможность из раза в раз строить нового персонажа, без оглядки на себя.
Ведь невозможно нарушить норму, если она не задана, а значит, речь не о нарушении, но комбинации всех вариантов звучания. Настоящее языковое богатство.
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