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Сиквел «Неадекватных людей», «Огонь» и ещё 8 фильмов декабря

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1 декабря 2020
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Сиквел «Неадекватных людей», «Огонь» и ещё 8 фильмов декабря
фото: кадр из фильма «Неадекватные люди-2»

Декабрь порадует зрителей изобилием российских фильмов, новыми работами живых классиков мирового кино и продолжениями популярных мультфильмов.




«Трое»



В новой картине Анны Меликян Виктория Исакова, Юлия Пересильд и Константин Хабенский разыгрывают любовь на троих. Картина отмечена на «Кинотавре» призом за операторскую работу.

Выход в прокат: 3 декабря



«Человеческий голос» / The Human Voice



Классик испанского кино Педро Альмодовар снял современную версию известной пьесы Жана Кокто. На главную роль он пригласил Тильду Суинтон, недавно признанную лучшей актрисой ХХI века. Ей-то и предстоит беседовать по телефону, а компанию ей составит брошенный хозяином бордер-колли.

Выход в прокат: 3 декабря



«Неадекватные люди-2»



Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Роману Каримову известность. Главными героями вновь станут Кристина (Ингрид Олеринская) и Виталий (Илья Любимов), которые будут разбираться в отношениях через семь лет семейной жизни. К своему образу вернётся также и Евгений Цыганов. Примечательно, что в день релиза картины выйдет долгожданная игра Cyberpunk 2077, где голосом Олеринской говорит ключевой персонаж по имени Джулия. Must see.

Выход в прокат: 10 декабря



«Обратная связь»



Алексей Нужный снял оригинальное продолжение фильма «Громкая связь», являющегося российской адаптацией итальянского кинохита «Идеальные незнакомцы». В ролях – участники «Квартета И», Мария Миронова, Ирина Горбачёва и Анастасия Уколова.

Выход в прокат: 17 декабря



«Реальные пацаны против зомби»



«Реальные пацаны» переберутся на большой экран, чтобы разобраться с зомби-вирусом, охватившим Пермь. В фильме Жанны Кадниковой снялись Николай Наумов, Зоя Бербер, Владимир Селиванов, Марина Федункив, Алексей Базанов, Валентина Мазунина, Игорь Ознобихин и другие актёры.

Выход в прокат: 17 декабря



«Сентенция»



Режиссёр-дебютант Дмитрий Рудаков поставил фильм о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова, которые он провёл в доме престарелых. Сюжет крутится вокруг его рассказов о Колыме. В ленте, удостоенной приза ФИПРЕССИ на 24-м Таллинском международном кинофестивале, заняты Александр Рязанцев, Павел Табаков, Фёдор Лавров, Иван Краско и Сергей Марин.

Выход в прокат: 17 декабря



«Огонь»



Фильм-катастрофа Алексея Нужного расскажет о подвиге сотрудников авиалесоохраны, спасающих людей и животных во время очень крупного лесного пожара. В основных ролях Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын, Юрий Кузнецов и Ирина Горбачёва.

Выход в прокат: 24 декабря



«Семейка Крудс: Новоселье» / The Croods: A New Age



Семейство доисторических людей, понравившееся зрителям в 2013-м, возвращается, чтобы вновь захватить нас чередой забавных приключений. Персонажи в оригинале говорят голосами Райана Рейнольдса, Николаса Кейджа, Эммы Стоун, Питера Динклэйджа, Кэтрин Кинер и Клорис Личман, а в российской версии можно услышать Егора Дружинина, Нюшу, Ляйсан Утяшеву и Павла Волю.

Выход в прокат: 24 декабря



«Конь Юлий и большие скачки»



Ещё одно долгожданное возвращение. На сей раз мы вновь встретимся с харизматичным конём Юлием, знакомым по «Трём богатырям». Сергей Маковецкий всё так же говорит за Князя Киевского, а Сергей Бурунов подарил свой голос султану Рашиду, у которого главный герой просит копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока.

Выход в прокат: 31 декабря



«Фестиваль Рифкина» / Rifkin's Festival



Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Уоллес Шоун, Серхи Лопес, Кристоф Вальц и Стив Гуттенберг в новой работе Вуди Аллена разыграют историю любви и ревности на фоне фестивального Сан-Себастьяна.

Выход в прокат: 31 декабря




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Макс Милиан
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