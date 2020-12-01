Сиквел «Неадекватных людей», «Огонь» и ещё 8 фильмов декабря

Классик испанского кино Педро Альмодовар снял современную версию известной пьесы Жана Кокто. На главную роль он пригласил Тильду Суинтон, недавно признанную лучшей актрисой ХХI века. Ей-то и предстоит беседовать по телефону, а компанию ей составит брошенный хозяином бордер-колли.
Сиквел комедии 2010 года, которая принесла Роману Каримову известность. Главными героями вновь станут Кристина (Ингрид Олеринская) и Виталий (Илья Любимов), которые будут разбираться в отношениях через семь лет семейной жизни. К своему образу вернётся также и Евгений Цыганов. Примечательно, что в день релиза картины выйдет долгожданная игра Cyberpunk 2077, где голосом Олеринской говорит ключевой персонаж по имени Джулия. Must see.
Режиссёр-дебютант Дмитрий Рудаков поставил фильм о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова, которые он провёл в доме престарелых. Сюжет крутится вокруг его рассказов о Колыме. В ленте, удостоенной приза ФИПРЕССИ на 24-м Таллинском международном кинофестивале, заняты Александр Рязанцев, Павел Табаков, Фёдор Лавров, Иван Краско и Сергей Марин.
Ещё одно долгожданное возвращение. На сей раз мы вновь встретимся с харизматичным конём Юлием, знакомым по «Трём богатырям». Сергей Маковецкий всё так же говорит за Князя Киевского, а Сергей Бурунов подарил свой голос султану Рашиду, у которого главный герой просит копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока.
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