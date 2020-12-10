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Получи экземпляр «Nomen Nescio. Имя неизвестно» Олеси Проглядовой

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10 декабря 2020
Начинаем розыгрыш книги, достойной стать сериалом на NETFLIX!

Получи экземпляр «Nomen Nescio. Имя неизвестно» Олеси Проглядовой

Новинка «Nomen Nescio. Имя неизвестно» Олеси Проглядовой рассказывает историю поиска пути к себе в декорациях дарк-фэнтези. Здесь мир вампиров отличается от всего, что мы видели на экране и читали в книгах. Текст высоко оценили звезды шоу-бизнеса, а телеведущая Яна Чурикова отметила: «Если Нетфликс в России захочет снимать что-то в духе «Ведьмака», проза Олеси Проглядовой — это лучшее решение для зрелищного сериала-фэнтези. Абсолютно готовый сценарий».

Чтобы получить книгу, сделайте репост конкурса в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Книга» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 16 декабря и объявим двух победителей, выбрав их случайным образом! Внимание: призы отправляются только по Москве.

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