Получи экземпляр «Nomen Nescio. Имя неизвестно» Олеси Проглядовой

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Новинка «Nomen Nescio. Имя неизвестно
» Олеси Проглядовой
рассказывает историю поиска пути к себе в декорациях дарк-фэнтези. Здесь мир вампиров отличается от всего, что мы видели на экране и читали в книгах. Текст высоко оценили звезды шоу-бизнеса, а телеведущая Яна Чурикова
отметила: «Если Нетфликс в России захочет снимать что-то в духе «Ведьмака», проза Олеси Проглядовой — это лучшее решение для зрелищного сериала-фэнтези. Абсолютно готовый сценарий».
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