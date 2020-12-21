«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки

Начинаем разыгрывать два постера мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье
», который выйдет в прокат 24 декабря
! Доисторический клан Крудсов снова не в силах усидеть на месте и смело шагает навстречу самым головокружительным приключениям.
Постеры подписали актёры, озвучившие русскую версию картины: Ляйсан Утяшева
, Егор Дружинин
, Нюша
и Павел Воля
.
Для участия в конкурсе сделайте его репост в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Семейка Крудс» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Итоги подведем 27 декабря и объявим двух победителей, выбрав их случайным образом! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Желаем удачи!
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