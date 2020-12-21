Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки

21 декабря
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2020
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2020
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2020
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
декабрь 2020
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
21 декабря 2020
Начинаем разыгрывать два постера мультфильма «Семейка Крудс: Новоселье», который выйдет в прокат 24 декабря! Доисторический клан Крудсов снова не в силах усидеть на месте и смело шагает навстречу самым головокружительным приключениям.

Постеры подписали актёры, озвучившие русскую версию картины: Ляйсан Утяшева, Егор Дружинин, Нюша и Павел Воля.

«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки

Для участия в конкурсе сделайте его репост в любой соцсети и пришлите письмо с темой «Семейка Крудс» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Итоги подведем 27 декабря и объявим двух победителей, выбрав их случайным образом! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.Ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Желаем удачи!

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Павел ВоляЕгор ДружининНюшаЛяйсан Утяшева
фильмы
Семейка Крудс: Новоселье

фотографии >>
«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки фотографии
«Семейка Крудс: Новоселье» дарит подарки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Кавтарадзе
20 декабря ушёл из жизни актёр Георгий Кавтарадзе.
Алевтина Буханченко
20 декабря ушла из жизни актриса, театральный деятель Алевтина Буханченко.
Николай Брятко
18 декабря ушёл из жизни оперный певец, педагог Николай Брятко.
Александр Массарский
18 декабря ушёл из жизни каскадер Александр Массарский.
Виталий Пономарёв
17 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Пономарёв.
Руслан Микаберидзе
16 декабря ушёл из жизни актёр Руслан Микаберидзе.

День рождения >>

Ольга Аросева
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Светлана Фролова
Игорь Хрипунов
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Серджо Рубини
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Коринн Тузе
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Рождество кота Боба
мелодрама, семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2020
Ромео и Джульетта
фильм-балет, музыкальный фильм, драма, экранизация
Великобритания, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Вдовий маяк
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Дебошир
биография, криминальный фильм, мелодрама, спортивный фильм
США, 2018
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен